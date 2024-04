Nagyjából ötször annyi új elektromos autó tesztje jelent meg a Vezessen 2023-ban, mint új dízelé. Az ok egyszerű: a márkák ezeket az újdonságaikat adják át és szeretnék bemutatni a piacvezető autós lap olvasóinak, leendő vásárlóiknak (a legtöbb tesztautó persze ilyen-olyan benzines hibrid volt). Természetesen sima járműipari hírből is okkal több szól nálunk – és a kisebb lapokban is – az elektromos hajtásláncokkal kapcsolatos fejlesztésekről.

Miközben túlreprezentáltak a magyar és az európai szaksajtóban a villanyautós írások, különféle tesztek és videók, a magyar autóvásárlók ma is sokkal több új dízelautót vásárolnak, mint elektromost. Összeállításunkban bemutatjuk a számokat és megszólaltatjuk a legfontosabb piaci szereplőket az okokról.

Jelentős különbség

Talán sokakat meglephet 2024-ben, hogy még mindig több új dízel személyautó áll forgalomba Magyarországon, pedig nem is olyan régen még hússzoros volt a különbség (2019-ben). Két esztendeje (2021-ben) már csak háromszoros, tehát az arányokat nézve nagyon közelít egymáshoz a messze legnagyobb halmaz (a benzines hibridek) két oldalán álló csoport: az elektromosoké és a gázolajosoké.

DÍZELEK aránya

a forgalomba helyezett

új személyautók között (százalék) ELEKTROMOSOK aránya

a forgalomba helyezett

új személyautók között (százalék) 2023 12 5 2022 13 4 2021 16 4 2020 22 2 2019 20 1 2018 24 1 2017 32 0,5 2016 36 0 2015 42 0 2014 44 0

Idén jelentős mértékű ingyenpénzt ad az Európai Unió a magyar vevőknek elektromos személyautók (valamint kisbuszok és kisteherautók) vásárlására, de az első negyedéves adatokat nézve, lehet, hogy 2024-ben sem fordul a kocka, és még idén is több új dízel gördülhet ki a kopottas útjainkra. Pedig a február 5-től 30 milliárd forintos keretből lehet csipegetni, amelyből akár 9375 darab jármű vehető meg a hivatalos árnál olcsóbban.

Ráadásul a forgalmazók brutális akciózásba kezdtek, olyan extrém vásárlásokra is volt példa az elmúlt hetekben, hogy vadonatúj villanyautókat 5 millió forint alatt vittek haza egyesek. Nem elírás volt ez, betűvel is kiírjuk: ötmillió forint alatt (van ilyen ismerős). Ebben a cikkünkben pedig arra mutatunk konkrét példát, amikor egy új villanyautó listaárából 15 milliót elengednek. Tizenötmilliót.

A Datahouse negyedéves forgalomba helyezési adatai szerint január eleje és március vége között idén is tart a dízelfölény a hatalmas villanyautós akciók közepette.

HIBRIDEK aránya

a forgalomba helyezett

új személyautók között (százalék) BENZINESEK aránya

a forgalomba helyezett

új személyautók között (százalék) DÍZELEK aránya

a forgalomba helyezett

új személyautók között (százalék) ELEKTROMOSOK aránya a forgalomba helyezett új személyautók között (százalék) 2024, első negyedév 54 29 10 7

Nem minősítjük a számokat, hogy ez jó így vagy sem, viszont megkérdeztünk számos fontos piaci szereplőt, hogy ki és miért vesz ilyen európai és magyar környezetben (jelentős támogatások vs. meglévő és várható korlátozások) gázolajost. Ráadásul az elektromosoknál nem csak az ezekben a hónapokban erősen lecsökkentett vételárra kell gondolni, hanem az adókedvezményre, valamint a zöld rendszámhoz kapcsolódó budapesti ingyen parkolásra.

Totálisan más sorrend a szürkeimportban A használtan külföldről az országba az első negyedévben behozott személyautók között a benzinesek (43 százalék) és a dízelek (42 százalék) aránya kiemelkedően magas. BENZINESEK aránya

a forgalomba helyezett

új személyautók között (százalék) DÍZELEK aránya

a forgalomba helyezett

új személyautók között (százalék) ELEKTROMOSOK aránya

a forgalomba helyezett

új személyautók között (százalék) HIBRIDEK aránya

a forgalomba helyezett

új személyautók között (százalék) 2024, első negyedév 43 42 8 6 Használt dízelből több mint ötször annyi jött be idén, mint villanyautóból.

Miért fogy ennyi dízel? Ki vesz ma ilyet?

„Röviden, a józan ész. Hosszabb utakra még mindig a dízel a legideálisabb választás” – válaszolta Papp Zoltán, a Volkswagen márkaigazgatója a nagyjából duplaannyi dízel eladására vonatkozó körkérdésünkre.

Lajtner Tamás, a Ford pr menedzsere szerint „az évi több mint 30 ezer kilométeres futásteljesítmény mellett a dízelautó gazdaságosabb választás lehet a teljes költségmutató tekintetében, a fogyasztás és üzemanyagköltség miatt. Amennyiben a használat jellegében jelentős az autópálya-üzem, úgy fokozottan érvényesül a dízel előnye, akár a hibrid hajtáshoz képest is, amíg a hibrid hajtás inkább városi körülmények között legideálisabb”.

Papp szerint nem csak a dízelek említett fogyasztáselőnye van benne az értékesítési különbségben, hanem a másik oldalon az elektromosoknak a még mindig magas árszintje és „a töltőstruktúra hiánya”. Mi tesszük hozzá, hogy nagyjából 2000 benzinkút és valamivel 1000 feletti elektromos töltőhely működik az országban. Töltőpisztolyból ennél nagyobb a különbség, ugyanis kutanként csak gázolajosból 6-8 lehet az átlag, míg az áramos oszlopok nagy részére egyszerre csak két autó tud csatlakozni.

Tovább bontva a szövegközi címben feltett kérdésre adott választ, nagyon fontos megemlíteni a magyar autópiac sajnálatos féloldalasságát: az új személyautók vásárlóinak a bő 70 százaléka cég. Csupán a szűk 30 százalék a magánszemély.

Márpedig a céges forgalomba helyezéseknél még markánsabb többségben vannak a dízelek. „Tipikusan területi képviselői, key account menedzseri pozíciókhoz, sokat futó autónak szereznek be dízelt az ügyfelek. A felső kategóriás személyautóknál, illetve a SUV-oknál is még mindig kedvelt a dízel a magas nyomatéka miatt” – ezt már Németh János, a Škoda márkaigazgatója válaszolja.

A magyar vevők kedvenc dízelautói

Vajon ki tudna most három olyan modellt mondani (az iménti képen látható Octavián felül), amelyből az eladások háromnegyedét, vagy akár még annál is nagyobb arányt képviselnek a dízelek? Személyautókról beszélünk, kisbuszok és kisteherautók kizárva.

A kérdéseinkre válaszoló márkák egyes modelljeinél létezik ennyire kiemelkedő arány, Zakariás Friuzsina Audi márkaigazgató arra is mond példát, hogy milyen szempontok is közre játszanak a dízelt választó magánszemélyes vevőknél és cégvezetőknél. Ilyenek a síelők (százezeres halmaz nálunk), akik Ausztriába vagy Olaszországba járnak, vagy – ezt már mi tesszük hozzá -, nyáron Horvátországba, vagy az Adria más részeire autóznak. „A tapasztalataink szerint ők ma még jobb megoldásnak gondolják a dízel hajtást az elektromosnál, hiszen kiszámíthatóbb.”

Márkaszinten a német prémiumoknál a legmagasabb a gázolajosok aránya, az Audinál 39,7 százalék volt tavaly, míg a BMW-nél 38 százalék. A modellek „versenyében” két autójuk van dobogón.

Válaszadóink kínálatában a legmagasabb dízelaránya az Audi Q5-nek volt 88,5 százalékkal 2023-ban, míg a második ebben a sorban a Volkswagen Passat lett 81,7 százalékkal, aztán a BMW X5 jön 60 százalékkal.

Darabszámot nézve azonban mindet lekörözte a Škoda Octavia, amelyből 2422 állt forgalomba dízelmotorral 2023-ban, ami az összes értékesítésnek a 43,2 százaléka volt.