Ha eddig nem vettél jegyet még a 2024-es AMTS-re, akkor most mutatjuk, miért érdemes! Egyrészt azért, mert találkozhatsz velünk a Vezess.hu standján. A H pavilonban találsz majd meg bennünket, beszerezheted nálunk a legfrissebb, 2024-es Vezess Katalógust, ami mellé repoharat adunk ajándékba.

Mi lenne velünk autó nélkül, idén is egy sportautóval készülünk nektek, amit élőben be is fogunk mutatni nektek. Egy Maserati GranTurismót ismerhettek meg nálunk közelről, és ha szerencsés vagy, még vezetheted is! Készülünk még nyereményekkel, játékokkal és pihenősarokkal is a 18. AMTS-en, gyere, és fújd ki magad nálunk!

Ahogy az utóbbi években, idén is autót nyerhetsz a rendezvényen, méghozzá egy tuningolt, különleges vasat, amit most részletesen be is mutatunk neked. Akárcsak a korábbi években, a 18. AMTS nyereményautójának építését is élőben lehetett követni, mindenki láthatta a Westend pláza közepén, hogyan kerülnek bele az új alkatrészek és kap új színt az A5 kabrió.

Elvittük egy körre, hogy kipróbáljuk, és meg tudjuk mutatni, miként alakult át. Azt is elmondjuk, hogyan nyerheted meg, Mindenki, aki teljes árú belépőjegyet vesz a 2024-es UNIX AMTS-re, a belépőjeggyel vehet részt a sorsoláson. A rendezvény záró napján, vasárnap pedig élőben sorsolják ki az autót a szervezők az AMTS nagyszínpadán.