Az AMTS szakemberei számos exkluzív járművel birkóztak már meg pályafutásuk során: 2014-ben VW EOS kabriót, 2015-ben Volkswagen Sciroccót, 2016-ban BMW Z4 Roadster sorsoltak ki, majd ezt követte két Audi TT: 2017-ben egy kabrió, 2018-ban pedig egy kupé.

A sort egy vérbeli amerikai vas folytatta 2019-ben, egy ötödik generációs Ford Mustang Coupé személyében, majd következett az Online Edition keretei között kisorsolt Porsche Boxster S, és őt követte az első brit gyártmányú építés, a Mini Cooper Coupé, majd az első japán, a Mazda MX-5 NC roadster és az első sportkombi, a SEAT Leon FR ST.

A 2024-es fődíj pedig nem más, mint egy Audi A5 Cabrio. A gyárilag is S-line kiegészítőkkel szerelt autó számos típusazonos alkatrésszel, sportos lökhárítókkal és szpojlerekkel, állítható futóművel és vadonatúj felnikkel, valamint és multimédia terén is teljesen megújult, -újrabőrözött- utastérrel lett gazdagabb. A tolatókamera ezen a szinten apróság, a sportkipufogó annál izgalmasabb. A pontot az i-re az egyedi, jádezöld színben pompázó fóliázás teszi fel, de szerencsés új tulajdonosa számos további kiegészítővel is gazdagodik majd. Mint a sajtótájékoztatón a szervezők elmondták, az autó átalakítása teljesen legális, így a műszaki vizsgán is megfelel az autó.

A sportautót az UNIX-AMTS 2024 bármely látogatója megnyerheti, aki felnőtt, családi, vagy VIP belépőt vásárol a március 22-24-i rendezvényre. A 18. AMTS minden korábbinál nagyobbnak ígérkezik, összesen hét pavilont töltenek majd meg az autók, amelyek 15 országból érkeznek Budapestre. Lesz motoros és offroad pálya és nem maradnak el a drift bemutatók sem. 2024-ben már az autós háttéripar is kiállít, 50 gyártóval lehet találkozni.

A Vezess is kiállít a rendezvényen. Gyere el, nézd meg mivel készülünk!