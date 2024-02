Már hagyomány, hogy a AMTS rendezvényen autót lehet nyerni. Ez pedig minden évben egy egyedi épített tuning autó, aminek átalakítását is testközelből nézhetik végig az érdeklődők. Idén is a Westend pláza Millenium udvarán építették fel a műhelyt, ahol az nyereményautót már darabjaira szedték. Érdemes elmenni és megnézni, hogyan halad az átépítés. A Vezess ott járt a hétvégén, megmutatjuk hogy áll most az A5 Cabrio!

Így épül az AMTS nyereményautó. Nézz körbe a műhelyben! 1 /20 Fotó megosztása: 2 /20 Fotó megosztása: 3 /20 Fotó megosztása: 5 /20 Fotó megosztása: 6 /20 Fotó megosztása: 7 /20 Fotó megosztása: 9 /20 Fotó megosztása: 10 /20 Fotó megosztása: 11 /20 Fotó megosztása: 13 /20 Fotó megosztása: 14 /20 Fotó megosztása: 15 /20 Fotó megosztása: 17 /20 Fotó megosztása: 18 /20 Fotó megosztása: 19 /20 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Február 2-7 között csupán 5 nap alatt építik át teljesen a kabriót, amibe már elkezdték beépíteni a minőségi tuning alkatrészeket. Az autó már nem fehér, matt szürke fólia került rá a végső dizájn alapjaként, azt még nem tudni, hogyan is fog kinézni pontosan, ez legyen meglepetés. Hogy mi kerül bele, azt pontosan lehet tudni előre.

Külsőre teljesen átalakul, komplett lökhárító, diffúzor és küszöb csomag kerül az Audira a Rieger tuningcég kínálatából, felniket pedig a Concavertől választottak hozzá, a duplaküllős darabok 20 colosak lesznek. Erősebb fékrendszer kerül mögéjük, a gyárilag kapható fúrt és mart Rotinger féktárcsákkal.

Állítható magasságú futóművet is kap, az új rugók és lengéscsillapítók pedig már be is kerültek az Audiba. Új ledes fényszórókat is kap a kabrió, ezek az Osramtól érkeznek, de a kipufogó rendszer is hangosabb lesz a gyárinál.

Ahogy minden eddigi nyereményautó, úgy a 2024-es Audi A5 belterét is teljesen újrakárpitozza a Bara Kárpit, és a hangrendszert is átalakítják. Új erősítők , hangszórók és modern fejegység kerül a kabrióba, amivel már az okostelefon tükrözés, Apple CarPlay és Android Auto is használható lesz.

Az autó egy 2012-es Audi A5 Cabrio 1.8 TFSI motorral, nyitható vászontetővel és az említett átalakításokkal. Bármelyik látogató megnyerheti az UNIX-AMTS rendezvényen. A sorsoláson való részvétel feltétele akár egyetlen felnőtt-, VIP- vagy családi jegy megvásárlása, amellyel tulajdonosa online regisztrálhat a nyereményjátékon. A sorsolás a rendezvény utolsó napján, vasárnap lesz élőben az AMTS nagyszínpadán.

Az AMTS-en a Vezess standjával is találkozhatsz majd, csakúgy, mint 2023-ban! Gyere el, nézd meg, milyen különlegességgel készülünk!