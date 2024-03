Több érdekes változás olvasható ki a rendőrség legfrissebb, 2023-as járműkörözéses statisztikáiból:

a tulajdonosok érthetetlen segítséget nyújtanak újabban a bűnözőknek,

új márka került a tolvajok célkeresztjébe, változott a körözési lista eleje tavaly,

földrajzilag is átalakulóban van, hol lopnak a tolvajok, közöljük a városok sorrendjét.

„Hazánkban a 2023-as évben a legjellemzőbb módszer a nyitott gépjármű saját indítókulcs használatával történő eltulajdonítása volt” – válaszolta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a Vezess azon kérdésére, hogy miként lopták el a tolvajok tavaly a legtöbb személyautót Magyarországon.

Igen, jól olvasta mindenki. A rendőrség konkrétan el is magyarázza, hogyan történik mindez a hétköznapokban. „A sértettek autóikat nyitott állapotban, a benne lévő indítókulccsal őrizetlenül hagyják közterületen, amíg rövid időre bemennek egy közeli üzletbe, előfordult, hogy a motort sem állították le. Így az elkövetők a tulajdonosok figyelmetlenségét és nemtörődömségét kihasználva könnyebben eltulajdoníthatták a járművet.”

A második leggyakrabban alkalmazott módszer sem igényel speciális informatikai hátteret, vagy bármilyen extra felkészültséget a bűnözőktől az egyre modernebb autók világában. Ellopják és zsebre teszik a kulcsot, aztán azzal kinyitják, elindítják és viszik kocsit. „Az indítókulcs megszerzésével, eltulajdonításával megvalósult járműlopás is megfigyelhető volt, az elkövetők strandon vagy lakásba történő besurranással jutottak a kulcs birtokába. Olyan eset is előfordult, hogy próbakörre vitték az eladásra hirdetett autót, amelyet aztán nem vittek vissza” – írta megkeresésünkre az ORFK.

Eközben a korábbi években jellemző, kifinomultabb módszerek kevésbé voltak jellemzőek 2023-ban a rendőrség szerint. Ilyen az indítókulcs tanítása utáni lopás, vagy a Jammer használata. A tanításos módszernél a bűnözők a járműbe bejutva az OBD (On-board diagnostics) egységre egy diagnosztikai olvasó csatlakoztatásával és nyers, úgynevezett okos kulcs programozásával veszik át az irányítást az autó felett. A második említett – és korábban gyakori módszernél – a gépjárműbe telepített GPS blokkolására alkalmas jelblokkolót használtak a lopáskor.

A magyar autópiacon teljesen új és terjedő módszerről nem tud a rendőrség.

Az ellopott járművek toplistái

Jelentősen átalakult a körözött gépjárművek sorrendje is 2023-ban Magyarországon, derül ki az ORFK általunk kikért adatsoraiból. Éveken át Simsonból loptak a legtöbbet idehaza, az egykori NDK-s kismotor szebb példányaiért simán elkértek hétszámjegyű összeget a használtmotor-piacon.

Aa hírek szerint már Németországból jártak hozzánk a gyűjtők, nem véletlenül került a bűnözők célkeresztjébe a kétkerekű. Könnyen ellopható, könnyen szállítható, könnyen elrejthető és könnyen értékesíthető. Tavaly viszont már csak a kilencedik volt a körözési listán ez kétkerekű sok-sok évnyi első hely után.

Márka Körözött gépjárművek

száma, 2023 1. Opel 54 2. Suzuki 50 3. Volkswagen 41 4. Ford 35 5. Mercedes-Benz 28 6-7. Fiat 26 6-7. Honda 26 8. Yamaha 23 9-10. Simson 21 9-10. Renault 21 11. BMW 20 12. Peugeot 18 13. Audi 17 14. Piaggio 15 15. Csepel 13 16-17. Toyota 12 16-17. Škoda 12 18-19. Citroën 11 18-19. Seat 11 20. Aprilia 10

A gépjárművek körözési listája annyiban több az alább látható személyautós táblázatnál, hogy ebben a a tavaly ellopott motorkerékpárok is szerepelnek: a 20 márkából 5 egyáltalán nem is gyárt/gyártott személyautókat (Yamaha, Simson, Piaggio, Csepel, Aprilia) Sőt, a Suzuki, a Honda, a BMW és a Peugeot számainak egy része is motorkerékpár. Vagyis meglehetősen sok robogónak veszik nyoma mostanság, a jelenség a Covid-járvány idején megemelkedett motoros futárok számára reagál.

Ebből következően a lista első két helyén álló Opel és Suzuki 54 és 52 darabja sem azt jelenti, hogy szinte ugyanannyi személyautót loptak el e két márka gyártmányaiból. 2023 Magyarországán messze Opelből vitték el a legtöbb autót a tolvajok, ahogy az alábbi, immár személyautós táblázatból teljesen egyértelművé válik. Figyelemre méltó a német prémiumok felülreprezentáltsága ahhoz képest, hogy mennyi fut belőlük idehaza. Meglepőnek ugyanakkor nem nevezhető, hiszen a szürkeimportban is többnyire top 10-es a Mercedes-Benz, a BMW és az Audi.

Márka Körözött személyautók

száma, 2023 1. Opel 52 2. Volkswagen 37 3. Suzuki 34 4. Ford 30 5. Mercedes-Benz 22 6. BMW 20 7-8. Renault 17 7-8. Audi 17 9. Fiat 16 10-12. Škoda 12 10-12. Peugeot 12 10-12. Toyota 12 13. Seat 10 14-15. Daewoo 8 14-15. Lada 8 16. Citroën 6 17. Nissan 5 18-20. Mitsubishi 3 18-20. Honda 3 18-20. Chevrolet 3

A hazai 4,2 milliós személyautó-állomány márkasorrendjében elfoglalt pozíciójával összehasonlítva többet loptak tavaly Volkswagenből, a német prémiumtrió modelljeiből, Seatból, Daewooból és Ladából is. Ezeknek a márkáknak az átlagnál nagyobb veszélyben vannak manapság a gyártmányai Magyarországon.

A rendőrség körözési listája szerint az utakon futó mennyiséghez képest alulreprezentált márka volt tavaly a bűnözőknél a Renault, a Škoda, a Toyota és a Peugeot. Vagyis a szürkeimportot működtető nepperekhez hasonlóan a bűnözők is inkább a német autókkal foglalkoznak.

Régóta fájlaljuk, de sajnos nem kapunk modellekre bontott listát a körözésekről, pedig aki bejelenti az autója ellopását, nem csak annyit mond a kapitányságon, hogy Opel, Ford, vagy éppen Mercedes… Márpedig az autót vásárlóknak igazán az lenne kézzelfoghatóan hasznos információ, hogy A-osztályra vadásznak inkább a tolvajok, vagy a másfélszer akkora E limuzinokra, esetleg V-osztályos kisbuszokra kapnak megrendeléseket.

A konkrét modellek kiadása érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordultunk korábban, sajnos azóta sincs nyilvános, mindenki által megismerhető statisztika erről.

A lopások által leginkább érintett városok sorrendje

A rendszerváltás után évtizedekig Budapest volt az autólopások centruma az országban, az összes idehaza ellopott személyautónak nagyjából a 80 százalékát lovasították meg a fővárosban esztendőről esztendőre. Mintha a tolvajok terített asztalként tekintettek volna Budapestre, számos rendőrségi akció után kiderült, hogy az orgazdák és a bontóműhelyek pedig az agglomerációban működtek.

Pár éve ebben is változás indult, olyan arányt azonban még nem láttunk, mint amit most az ORFK-tól kaptunk. Eszerint a rendőri eljárásban regisztrált személygépkocsi lopásoknak csak a 30,7 százaléka történt Budapesten tavaly. Ez az összesen 103 lopás még így is egyértelműen azt jelenti, hogy a messze a fővárosban tűnik el a legtöbb autó, de ezt a számot azzal érdemes összevetni, hogy a 90-es évek második felében volt, hogy 10 ezer darab körüli személyautót loptak el Budapesten egyetlen évben.

Íme, az öt város, ahol a legtöbb autót lopták.

Személyautós lopások helye Lopások száma 1. Budapest 103 2. Kecskemét 7 3. Dunaújváros 6 4-5. Győr 5 4-5. Szigetszentmiklós 5

Nincs tehát Budapest mellett semmiféle más centruma az autólopásoknak. Bármilyen kisebb-nagyobb városban viszik az utastérben hagyott kulccsal az autókat.