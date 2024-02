Kellemes családi időtöltés lehet az állatkert meglátogatása vasárnap délután, a Városligetbe autóval érkezőknek azonban keserűen indulhat a program. Napközben – és sajnos nem csak hétvégén – rendkívül nehéz szabad parkolóhelyet találni a főbejárat közelében, jellemzően csurig tele kocsikkal a Gundel Károly út és az Állatkerti körút egyaránt.

Az ide gyakrabban járók már rutinosan betartják a megállását és várakozást tiltó táblákat, ám ezen a környéken mégis naponta lehet fotózni intézkedő köztereseket, a nyomukban lebilincselt személyautókat. Ez a fotó vasárnap délután készült itt.

A félkésznek tűnő múzeum-negyeddel terhelt Városliget és környéke persze csak az egyik „több az autó, mint a parkoló” helyszín Budapesten, a főváros belső részein egyre nehezebb lerakni a kocsit az úticél közelében. Könnyen csúnya csomag kerülhet a szélvédőre.

„Nap mint nap találkozunk olyan esetekkel, amikor járművek kisebb hányada hagyományosan a gyalogosok által használt területeken, például járdákon várakoznak, vagy jogosulatlanul foglalják el a kijelölt rakodóhelyeket. Különösen érzékenyen érinti a probléma a belvárosi területeket, ahol az utcák szűkek és a forgalom sűrű. Itt gyakran előfordul, hogy egy-egy kereszteződésnél vagy útszakaszon olyan járművek állnak, melyek nem megfelelően várakoznak vagy a másodikként parkoltak le, ezáltal jelentős akadályokat okozva a folyamatos közlekedésben” – mondja a Vezess megkeresésére Mosdóczi Tamás, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) főosztályvezetője.

Rekordszinten a vascsapdázás

A kérésünkre elküldött hivatalos statisztikák szerint minden korábbinál több kerékbilincset szereltek fel a FÖRI munkatársai a szabálytalanul álló járművekre 2023-ban.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 3802 3532 1227 259 0 84 2979

A rekordszintre ért tavalyi adat mellett jól látható az a hullám is a táblázatból, amit 2017 óta mutatnak a fővárosi önkormányzat köztereseinek bilincselési szokásai. Hét évvel ezelőtt ugyanis (amikor közel 3000-szer kattant a fémcsapda) radikális módszerváltással próbálkozott a FÖRI.

Akkoriban úgy gondolták, a kerékbilincs csak rögzíti a szabálytalan helyfoglalást és nem oldja meg a problémát. Ezért két évre szinte teljesen eltűnt a FÖRI fegyvertárából a KRESZ-t megszegő autósokat meglehetősen bosszantó bilincselés, inkább elszállították a kocsikat. Ami még fájdalmasabb a szabálytalankodó autósoknak, akinek elviszik egyszer a kocsiját, az onnantól háromszor is megnézi, valóban jó helyen parkolt-e – ám a váltás nem jött be. Nem lett rend, nem lett kevesebb a szabálytalanság, amiben minden bizonnyal vastagon benne lehet, hogy darabra évről évre egyre több és több a személyautó az egész országban. (A KSH az alábbi táblázat forrása. A személyautók darabszáma 2023-ban nyári, a többi esztendőnél évvégi.) Ilyen rövid idő alatt is félmillióval gyarapodott csak a személyautók száma.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 4 141 267 4 094 129 4 020 159 3 920 799 3 812 013 3 641 823

Csökkent az autóelszállítás

Az elszállítás a legsúlyosabb büntetése az elhibázott parkolásnak, akkor alkalmazzák a közteresek, amikor például kapukijáróban hagyja járművét a figyelmetlen tulajdonos, ezzel akadályozva mondjuk egy mélygarázsba való behajtást. Vagy zebra elé állva takarja az átkelő gyalogosokat, egyértelműen veszélyeztetve őket, vagy éppen mozgáskorlátozottak helyére áll be, és van még pár hasonló helyzet, amikor a köznyelvben lopós autónak nevezett trélert irányítja a FÖRI a helyszínre.

Itt 2022-ben volt a csúcs, tavaly viszont esést mutat a hivatalos statisztika. Úgy tűnik, most éppen az ellenkező irányú a folyamat, mint volt pár éve. 2023-ban a bilincselések szaporodásával párhuzamosan csökkent az elszállítások száma.

2023 2022 2021 2020 3129 3532 2252 1769

Az adat hivatalosan a „teljes és 50 százalékos” elszállítást jelenti, utóbbinál a szabálytalanul hátra hagyott autójához éppen a közteresek intézkedése közben ér vissza a tulajdonos. Ilyenkor kisebb összeg befizetésével elkerüli, hogy a hatóság Kozma utcai (X. kerület, külváros) telephelyére taxizás után kapja vissza csak a kocsiját. Akkor már természetesen jóval magasabb összeg befizetése után.

Mosdóczi Tamás szerint a folyamatos közlekedést akadályozó szabálytalan parkolás olykor baleseti kockázatot is jelenthet. „Ez a tendencia nemcsak a közlekedés gördülékenységét és hatékonyságát veszélyezteti, hanem a közlekedési biztonságot is. Az ilyen jellegű jogsértésekkel való hatékonyabb kezelés nélkül az utcák további zsúfoltsága és a közlekedési balesetek kockázata tovább növekedhet. Ennek következtében kritikus fontosságú az intézkedések meghozatala és a közlekedési szabályok betartásának szigorúbb ellenőrzése és végrehajtása annak érdekében, hogy a városi közlekedés zavartalanabbá, biztonságosabbá és fenntarthatóbbá váljon.”

Százmillió felett az éves bevétel

A kerékbilincs leszerelésének a központi ára 11 500 forint, az elszállított járműnél pedig a kötelezően fizetendő ún. szállítási költség 12 500 forint személyautóknál. Ezek a kisebb összegek, ugyanis az intézkedő közterület-felügyelők jellemzően távolléti helyszíni bírságot is kiszabnak, aminek ugyan 6500 forint az alsó határa, de gyakoribb a 65 ezres felső határhoz közeli összeg.

A helyszíni bírságos összegek a központi költségvetésbe mennek, enélkül is meghaladta a 100 millió forintot a FÖRI együttes bevétele a bilincsleszedésekből és a szállítási költségek autósok általi befizetéséből.