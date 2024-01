Ki érti ezt? – kérdezte kedves szomszédom a házunkban lakóktól, miután mindkettőnk autója a szemközti épület előtti kereszten parkolt, és egy reggel mindkettő szélvédőjén helyszíni bírságos csekk pihent. Egyértelmű szabálytalanság, mondtam neki, be kell fizetnünk, nincs mese. Mégis jogos volt a kérdése a büntetés körüli számos érdekesség (furcsaság?) miatt:

-évek óta boldog és boldogtalan napi 24 órában azon a kereszten parkol, az általunk ismert helyi autósok még nem hallottak róla, hogy ott bárki, bármikor büntetést kapott volna ezért,

ez a két bírság péntekről szombatra virradó hajnalon került a két, egymás mellett álló autóra, hajnali 1 óra 48 perckor,

ráadásul eltérő összeg szerepelt a pont ugyanazt a szabálytalanságot, pont ugyanazon a kereszten állva, pont ugyanakkor elkövetett járművekre rakott csekken (ami úgy derült ki, hogy a tulajdonosok ismerik egymást, beszélnek a másikkal),

az első gondolata az itt lakó autósoknak ezek után nem meglepő módon az volt: lehet, hogy valami ügyeskedő rakott éjszaka kamu-csekket a kocsikra, hogy lehúzzon pár embert? Az sms-, és email-csalók után itt vannak a kamu-közteresek?

A gyanút az is erősítette, hogy naponta látjuk a kerületi közterület-felügyelők fehér autóját az utcában és a környéken, és nem hallott a közösség itteni bírságolásról. Meg ugye, ha következetesen büntetnék ezen a kereszten az autósokat, eltűnnének onnan a kocsik, amelyekbe lassan belefullad a Diplomatanegyed. Főleg télen drámai a zsúfoltság, pláne hétvégén és napközben a Városligeti Műjégpályára érkező korcsolyázók miatt, akik plafonig töltik a Benczúr, a Rippl Rónai, a Munkácsy és a Délibáb utcát, valamint a Városligeti fasort.

Az egyik csekken 45 ezer forint, a másikon 50 ezer

Mielőtt tovább lépünk, néhány szó erről a konkrét keresztről. Egy külföldi város európai képviselete működhet a házban a rajta lévő fémtábla szerint, van egy napi 24 órában nyitva lévő és valóban két autó által használt kapukijárata a Rippl Rónai utcában, valamint egy mindig zárva lévő és nem használt másik a Benczúr utcában. Utóbbi előtt parkolnak az autósok emberemlékezet óta (a másik előtt soha!), 2-3 darab elfér rajta attól függően, mennyire szorosan állnak egymás mellé.

Első lépés: kideríteni, valódiak-e a csekkek?

Ahogy kezdődött a hét, felhívtam a kerületi közterület-felügyelet diszpécserét, bemondtam a rendszámot, és feltettem a vonal túlsó végén lévő ügyintéző számára talán szokatlan kérdést: önök voltak? Feltételezésem szerint ahhoz szokott, hogy egyesek reflexből szitkozódnak a súlyos pénzbírság miatt, én meg csak arra voltam kíváncsi, nem lettünk-e átverés áldozatai. Nem lettünk. Valóban az önkormányzat rendészeti osztályának a munkatársa rakott két eltérő összegű csekket a kocsikra szombaton hajnali háromnegyed kettőkor.

Szóltam is egyből a szomszédnak, én befizetem, fizesse be ő is. (Itt jegyzem meg zárójelben, ha valaki a 30 napos befizetési határidőn belül esetleg elveszíti a csekkjét, sebaj, levélben is megkapja két héten belül. A lényeg: mindketten befizettük.)

Autós lapként legfontosabb feladatunk a közlekedők tájékoztatása, ezért számomra itt fordult egyet a történet. Jogosan megbüntetett járművezetőként lezárult a sztori a helyszíni bírság befizetésével, újságíróként azonban írtam számos kérdést a helyi polgármesternek, hogy a válaszokat nyilvánosságra hozva információt adjon szerkesztőségünk a többi autósnak. Így működik egy budapesti kerület közterület-felügyelete, ezt és azt teszi a jog szerint. Aki az autójával 100-ból 100-szor betartja a KRESZ-t, ne is olvasson tovább.

Közben elkezdtem szinte napi szinten fotózni a konkrét kereszten álló autókat és megérte! Egyrészt fotóztam több olyan autót, amelyek hétköznap, napközben, több napon keresztül teljes nyugalomban ott álltak mozdulatlanul a kereszten és rénézésre nem zavarták a köztereseket. Másrészt egészen meglepő módon egyszer csak parkolásos Mikulás-csomagot láttam – és persze fotóztam – az egyik itt megállt másik autón. Nem a közteresek által kiosztott helyszíni bírságot (átlátszó nejloncsomag), hanem a parkolóőr által rárakott és a mi kerületünkben sárga színű Mikulás-csomagot.

Holott nekem a szemembe mondta ugyanitt korábban egy kerületi parkolóőr, hogy ő csak parkolóhelyen álló autókkal foglalkozhat. Márpedig a kereszt nem parkolóhely, tette hozzá, és tényleg nem az. Ahogy egyre többet figyeltem és fotóztam ezt a 10 méternyi aszfaltot, valamiféle rejtélyes Bermuda-háromszög képét mutatta, ahol különös dolgot történnek, vagy éppen nem történnek az autókkal (aki tapasztal furcsa parkolási és bírságolási gyakorlatot bárhol az országban, küldjön róla pár mondatot az info@vezess.hu-ra).

Ráadásul feltűnt, hogy 30 méterre ettől a kereszttől egy autó áll legalább egy hónapja egy másik kereszten. Mozdulatlanul és – én úgy láttam napról napra, hogy – büntetlenül.

Egyre inkább indokolt volt kifaggatni az önkormányzatot az összegyűlt miértekről.

Mikor dolgoznak a közterület-felügyelők?

Ez a kérdés a szombat hajnali időpont miatt merült fel, a csekkek melletti tájékoztató papíron percre pontosan szerepel a bírságolás ideje.

„Folyamatos munkarendben dolgoznak a rendészek, a szolgálat minden nap 24 órában működik (ünnep- és szabadnapokon is) annak ellenére is, hogy bármennyire is törekszik rá az önkormányzat, sajnos egyelőre nincs meg az optimális rendészeti létszám” – válaszolta megkeresésünkre a VI. kerületi önkormányzat sajtóosztálya.

A létszámukra vonatkozóan pedig ezt írták. „A szabadság, betegség miatt távollévők száma és a feladatok is meghatározzák a létszámot, de minimum két járőrpár járja a kerületet naponta.” Az önkormányzat szerint a járműveket bírságolók „folyamatos munkarendben, a nap 24 órájában” dolgoznak.

Miért eltérő összegre büntették meg a járműveket?

A két autó egymás mellett állt a kereszten azon a szombat hajnalon, ám az egyik 50 ezres, a másik 45 ezres csekket kapott, írtuk az önkormányzatnak, és kíváncsiak voltunk ennek is az okára.

„A felügyeleti törvény miatt a rendészet már nem rendelkezik a felvételekkel, így ezt sajnos nem tudják utólag megvizsgálni, de a két jármű egészen biztosan nem ugyanazon a helyen állt, pozíciójuk, ahogy a helyet elfoglalták már ok lehet eltérő bírságolásra.”

Egyszer van bírság, máskor nincs. Miért?

A meglepőnek tűnő bírságolási gyakorlatra is rákérdeztünk. Mi az oka annak, hogy szombat hajnalban büntetik ezen a konkrét kereszten az autósokat, aztán utána következő héten (meg utána is), napi szinten, dolgos hétköznapokon, ráadásul nem ritkán napokig itt állnak a kocsik

„Nem jut „minden sarokra” rendész, és arra sincs kapacitás, hogy egyetlen helyen álljon valaki folyamatosan, így vannak, akik sajnos megússzák a szabálytalankodást. Mivel túlcsordul a kerület az autósoktól, és sok szabálytalan parkolás is akad, van dolguk bőven a járőröző rendészeknek.

Átlagosan havi 900 lakossági bejelentés érkezik a rendészethez, ezeket mind ki kell vizsgálni, és egyetlen intézkedés legalább 15-20 percet vesz igénybe, és emellett természetesen más rendészeti feladatok is vannak.”

Hoppá, egy Mikulás-csomag!

Ahogy napról napra készültek a cikkbe illusztrációnak szánt fotók, egyszer csak azt láttam, parkolós büntetést kapott egy autó pont ugyanott állva, ahol hetekkel korábban helyszíni bírságot kapott egy másik. Az ominózus kereszten. Ettől az ügytől teljesen függetlenül korábban ugye azt mondta nekem egy kerületi parkolóőr, hogy ők csak parkolóhelyen álló autókat büntethetnek, ami nem parkolóhely, azzal parkolóőr nem foglalkozik. Ezeket is megírtuk az önkormányzatnak.

„A közúti közlekedési törvény (Kkt.) és a KRESZ, valamint a Fővárosi Önkormányzat 30/2010. (VI.4.) önkormányzati rendeletének (FÖR) vonatkozó szabályai egymással nem versengő vagy egymást korlátozó szabályok, hanem egymástól függetlenül, kivételt nem tűrve szabályoznak. Vagyis, ha valaki a FÖR. szerint kijelölt várakozási övezetben a közutat várakozási céllal veszi igénybe, akkor az attól függetlenül is köteles teljesíteni a várakozásra vonatkozó feltételeket (díjat fizetni), hogy egyébként a várakozást a KRESZ szabályainak megsértésével végzi. A Kkt. kifejezetten hangsúlyozza is ezt a függetlenséget, amikor a 15/C. § (2a) bekezdésében kimondja, hogy a pótdíj megfizetése nem mentesít a külön jogszabály alapján kivetett bírság megfizetése alól.

Olyat pedig jogszabály nem mond ki, hogy nem parkolóhelyen álló személyautót nem intézkedhet parkolási ellenőr.”

Mindez világos, rosszul mondta a parkolőr, gondoltam ezen a ponton, ezért visszakérdeztem: annak vajon mi az oka, hogy egyszer közterület-felügyelő, máskor parkoló-ellenőr bünteti az ugyanott szabálytalanul álló autót? Mondanunk sem kell, nagyon más összegek szerepelhetnek a csekken, miközben kívülről úgy tűnik, ugyanaz a szabálytalanság. Mikor, mi dönti el, hogy melyikük büntet?

„Az dönti el, hogy ki észleli a szabálytalanságot. A parkolási ellenőr és a közterület-felügyelő is bírságolhat. A pótdíj és bírság kérdésében nem a ,,vagy ez – vagy az” elv érvényesül, hanem a jogszabály által meghatározott módon és helyen kijelölt várakozási övezetben szabálytalanul és díjfizetés nélkül várakozó jármű esetében egyidejűleg jogszerűen megállapítható a parkolási pótdíj és a szabálysértési bírság is. Ennek csupán az a korlátja, hogy az egymástól függetlenül eljáró szabálysértési hatósági és a díjfizetési kötelezettséget ellenőrző személyek is észlelik-e, hogy az autós szabálytalanul várakozik.”

Melyek azok a nem parkolóhelyek, amelyeken büntethet egy parkolóőr?

Indokolttá vált, hogy erről is tájékoztassuk az olvasókat a kerületi válasszal. „Minden hely ilyen, amely a Fővárosi Önkormányzat 30/2010. (VI.4.) önkormányzati rendelete szerint kijelölt várakozási övezetben van, és amelyen a KRESZ szabályainak figyelembevételével tilos várakozni. A bíróság döntésein alapuló ellenőrzési és pótdíjazási gyakorlatot 2022. júniusában vezettük be újra. Ezt megelőzően belső, munkáltatói utasítás alapján nem állapítottak meg pótdíjat ellenőreink pl. az „x-jel”-en” – itt a magyarázat arra, hogy korábban miért mondhatta ezt nekem az ellenőr.

Ebből azonban arra a következtetésre is juthatunk, hogy kerületenként eltérő lehet a gyakorlat. Azt sajnos nem tudjuk, hogy vidéken, városonként mi a helyzet.

Miért van kereszt oda festve, amit nem használnak kapukijárónak?

Az autós használatnak egyébként adott a lehetősége ezen a konkrét helyen, csak de facto nem használják erre az ingatlanban dolgozók. Rákérdeztünk arra is, miért van itt mégis kereszt, és hogy az önkormányzat milyen rendszerességgel ellenőrzi, akár módosítja pl. a kapukijárós felfestéseket.

„2021-2022-ben az önkormányzat felmérte az érintettek körében az igényeket, és ott festette fel a jelzéseket, ahol ezt kérték a tulajdonosok. A Benczúr 40. alatti ingatlan tulajdonosa is így nyilatkozott, a továbbiakban is kérte a garázskijárójánál lévő felfestést.

2022-ben történtek a felfestések, így egyelőre újabb átfogó felmérést nem tervezünk, de ha valahonnan konkrét jelzés érkezik, akkor természetesen megvizsgáljuk a kérdést.” Mi természetesen nem kértünk vizsgálatot, ha szeretné megtartani a külföldi képviselet ezt, nyilván oka van rá.

Mindeközben 30 méterre innen…

…egy másik kereszten mozdulatlanul állt egy autó napokon és heteken át, saccra legalább egy hónapig. Elkezdtük ezt is fotózni napsütésben, borongós időben, hóesésben, szélben, decemberből január lett, 23-ból 24. Nem mozdult.

Aztán egyszer csak sárga Mikulás-csomagot fotóztunk rajta. Majd felkerült rá egy rózsaszín felirat is.