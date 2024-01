Jövő héten pénteken, 2024.01.26-án indul a Budapest-Bamako Rally mezőnye, a Budaörsi repülőtérről, hogy három hét múlva célba érjen Sierra Leone fővárosában. Több kategóriában lehet nevezni, ám nem minden résztvevő a verseny miatt áll rajthoz, sokan a kalandért vágnak neki az afrikai futamnak. Izgalmakból, élményekből pedig sosincs hiány, amit gyakran a versenyzők okoznak maguknak.

Vannak, akik olyan autókkal vágnak neki a több mint 8000 kilométeres túrának, amilyennel nem sokan mernének, nekik szól a Spirit kategória. Lehet bármilyen roncs, veterán, vagy egyedi építésű gép, ott a helye, és számukra még nevezési díj sincs, ők viszik a hátukon a Budapest-Bamako szellemiségét.

Most bemutatunk nektek három csapatot, három autót, a hozzájuk tartozó történetet. Ha eddig nem tudtad, kinek szurkolj, nekik mindenképpen lehet!

Nivával a világ körül

Niva, Mini és egy ritka szlovén csoda. Ezekkel indulnak a Bamakón! 1 /14 Másodjára járja végig ez a Lada Niva a Budapest-Bamakót 2 /14 Nyolctonnás csörlő, tetőkeret, új lámpák 3 /14 Matyi teljesen újjáépítette az autóját, ami az életreszóló hobbija 5 /14 Hazai túraversenyeken rendszeresen használja 6 /14 Az IMV Quattro Team Szlovéniából egy földből kiásott csodabogárral 7 /14 Teljesen újjáépítették sajátkezűleg 9 /14 Alváza nem maradt a 40 év állásban 10 /14 Csak Szlovéniában készült az IMV kisbusz 11 /14 Négyen indulnak, ha nem sikerül a kívánt pénzért eladni, haza is mennek vele 13 /14 Török Béla régen már megjárta Afrikát autóval, megígérte a lányának, hogy egyszer őt is elviszi, itt az alkalom! 14 /14 Megemelték a futóművét, megerősítették a hűtését és a kábelezést átvezették az utastérbe

Matyi másodjára vág neki a Budapest-Bamakónak, ugyanazzal a Lada Nivával, amivel 2016-ban is. Az álcafestés mögött viszont már messze nem ugyanaz az autó, saját kezűleg újította fel, cserélte ki benne az összes létező alkatrészt a motorral együtt. Az eredeti 1,7-es benzinmotor rengeteget fogyasztott a 2016-os túrán, és sokszor az a legnagyobb kockázat Afrikában, hogy tudnak-e egyáltalán tankolni.

Akkor is több 35 literes kannával vitték magukkal az üzemanyagot, de idén mással készült. A benzinmotort a Nivához korábban kapható 1,9-es, Peugeot-eredetű dízelmotorra cserélte. A Bamako előtt ezt is csavarjaira bontotta, teljesen felújított állapotban került vissza a harcos Ladába. Felújított differenciálművekkel, új lengéscsillapítókkal vág neki a majdnem 17 000 kilométeres túrának – hiszen ellentétben azokkal, akik a helyszínen megpróbálják eladni az autót és hazarepülnek -, visszafelé is ugyanúgy lábon fog jönni, ahogy 2016-ban is.

Számtalan hasonló túrán vett már részt a Ladával, sokkal több ez neki, mint hobbiautó. Úgy készül, hogy bármi probléma, baj történik, azt egyedül is meg tudja oldani, mert idén navigátor nélkül vág neki a túrának. 8 tonnás csörlő, nagy teherbírású emelő, homoklétrák és egy saját gyártású hegesztőfelszerelés is lesz a fedélzeten, amivel akkumulátorról is tud hegeszteni, ha kellene.

Mivel minden új a Nivában, pótalkatrésszel nem igazán készül, de függőcsapszegeket azért visz magával. Hiába vannak benne sokkal erősebbek a gyárinál, azokat szeretik tördelni a Nivák. Mi kell egy ilyen túrához? Minden napra készül egy adag könnyen elkészíthető kajával, ha úgy adódna, hogy a környéken nem tud friss ételhez vagy gyümölcshöz jutni.

35 liter víznek minimum kell lennie a fedélzeten, arra pedig külön figyel, hogy 10 liternél ne apadjon lejjebb a készlete. Légkondi kétoldalt fokozatmentesen szabályozható (letekerhető ablakok), szerinte annak úgysincs igazán haszna a sivatagban, a por és a homok megreked tőle az utastérben, így azok sem használják, akiknek van.

Matyinak sorsfordító volt a 2016-os túra, azt mondja, más emberként tért vissza Afrikából, mert testközelből látni, megtapasztalni, milyen szegénységben élnek ott az emberek, amerre a Budapest-Bamako útvonala megy, felnyitja az ember szemét. Miért indul el újra? Az útért, a vezetésért, a kalandokért, és mert imád a Nivával menni bele a végtelenbe.

IMV Quattro Team

Négy fickó Szlovéniából egy szlovén autóval. Van olyan? A Bamakón naná! Az IMV, az Industrija Motornih Vozil, amit leginkább gépjárműiparnak fordíthatunk, főként brit Austin modelleket gyártott licenc alapján 1967-1972 között, majd megjelent a saját dizájn alapján gyártott IMV teherautó- és kisbuszfelépítménnyel, háromféle motorral. Csak Szlovéniában készültek, ez az autó pedig 1981 óta akkor mozdult meg először, amikor a srácok rátaláltak.

„Az egyik közösségi oldalon találtuk az autó hirdetését, valaki egy elhagyott házzal együtt örökölte, és meg akart szabadulni tőle. 150 eurót fizettünk érte, és talán fel se fogtuk, mekkora őrültségbe kezdtünk bele. Azt tudtuk, hogy egy kisbuszra lesz szükségünk, mert négyen megyünk, de erre egyikünk sem gondolt.”

„A legjobb ebben az egészben, hogy ez az autó Szlovéniában készült (ami akkor még Jugoszlávia része volt), mégsem egy újraemblémázott autó, mint ahogy a legtöbb akkor Jugoszláviában gyártott autó, hanem teljesen egyedi modellként jelent meg. Ez nekünk további büszkeséget jelent, hogy megmutathatunk a világnak egy darabot a szlovén autógyártásból, és ezzel indulhatunk el a túrán.”

Miután kint állt a szabadban, az alja teljesen elrohadt, a komplett padlólemezt újjá kellett építeniük, új a kábelezés, a hajtáslánc teljesen egyedi alatta, mindent saját kezűleg csináltak. Felhasználták, ami csak kéznél volt, mivel a lehető legalacsonyabban kellett tartaniuk a költségeket, így összeszedték az alkatrészeket a saját pincékből, padlásról és garázsukból, ami használható volt.

Gallytörő rács, tetőcsomagtartó került rá, és MT (mud terrain) terepezős gumiabroncsok, amiből visznek két pótkereket is. Összesen 4000 eurót (kb. 1,5 millió forint) költöttek az autóra, ami nem kevés az induló 150 eurót nézve. CB-rádió, emelő, szerszámok, üzemanyag- és levegőszűrő, és persze pluszüzemanyag lesz velük a fedélzeten, minden másban improvizálni fognak, ha bármivel baj lesz.

A Budapest-Bamako végén sok csapat elárverezi az autót a helyieknek, vagy adományként otthagyják. Az IMV Quattro Team terve az előbbi, ha el tudják adni annyiért, amennyiért még nem veszítenek túl nagyot rajta, akkor elengedik a kezét, ha nem, akkor hazaszállíttatják (ha sikerül hozzá szponzort találni), vagy ha az autó kibírja, akkor ketten hazamennek vele lábon, ami nem kis vállalás.

Január 26-án rajt! Idén 15. alkalommal rajtol el a Budapest-Bamako Rally. Minden eddiginél nagyobb mezőny gyűlt össze, 365 csapat, 1102 fő indul el Afrika szívébe, Sierra-Leone fővárosába, Freetownba. Január 26-án a teljes mezőny összegyűlik a Budaörsi repülőtéren a közös start partira, amit az élmény kedvéért érdemes élőben megnézni. Ha erre nincs lehetőséged, kövesd a teljes rajtot élőben a Vezess YouTube csatornáján.

Mini Cooper, szerelemből

„Mini szerelem van nálunk, ilyen volt az első autóm is, és egyelőre jó ötletnek tűnik elindulni egy Cooperrel, a kaland a lényeg, ezzel pedig biztosan lesz” – Kezdi Béla, az autó tulajdonosa, ahogy a bátorságáról kérdezem. Afrikába elindulni egy ennyire pici autóval, amibe még rendes felszerelés sem fér, komoly elhatározás kell. Lányával ketten indulnak a kisautóval, évekkel ezelőtt megígérte neki, hogy el fogja vinni egyszer, és itt az idő.

Béla már járt Afrikában autóval, az útvonalat ismeri, de ez az első Bamakója. „Korábban már jártam arra, igaz, Land Roverrel, amivel nem volt túl nagy kihívás. A Minivel sem tervezzük túlvállalni magunkat, a biztos utakon fogunk menni, be akarunk érni a célba, elmenni a végéig és célba juttatni az adományokat. Portugál nyelvű bibliákat és a Baptista Szeretetszolgálat pénzadományát visszük magunkkal.”

Az autó már készen áll, de azért volt vele munka. Úgy készítették fel, hogy bírja a hőséget és a behatásokat, egy ilyen autó pedig alapvetően nem így készült. Fejlesztettek a motor hűtőrendszerén, az utastéren belülre került át a szívórendszer légszűrője, hogy ne szívjon annyi port és ne tömődjön el, valamint az autó alján futó vezetékeket is át kellett kötni, hogy az utastéren belülre kerüljenek.

Magasítottak a futóművén és a motor alá kartervédőt szereltek. Visznek egy ládányi pótalkatrészt a biztonság kedvéért, ha pedig valami hiányzik, majd valamelyik közeli nagyobb városban beszerzik, vagy megrendelik hozzá. „Sok cuccot nem viszünk magunkkal némi személyes holmin és kaján kívül, viszonylag nomád túrára készülünk. Lesz egy víztartály a kocsi tetején, hogy mosakodni tudjunk, de nagyjából ennyi. Majd alszunk a kocsiban, vagy mellette a földön hálózsákban, ahogy kényelmes lesz, ha lehet ilyet mondani.”

A 2024-es Budapest-Bamako mezőnye 365 darab járműből áll és idén összesen 1102 fő indul el a kalandtúrán. Soha eddig nem voltak ennyien, így a 15. Bamako lesz az eddigi legnagyobb. 18 nap, 8275 kilométer, a célállomás pedig Sierra-Leone, Freetown. Kaland, verseny és karitatív célok vezetik a Budapest-Bamakót, idén egy afrikai boksz- és egy szörfiskolát támogat a rendezvény az egyéni adományozásokon túl.

