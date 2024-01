Nemrég eljutottam egy privát autómúzeumba, amely nem csupán felér a gyári márkamúzeumok nívójához, de pótolja is a márka saját tárlatát, mert a gyári múzeumért Japánba kellene utazni. Az augsburgi Mazda-múzeumról van szó, az intézmény teljes neve Mazda Classic Automobil Museum Frey. A gyűjtemény alapját az 1980-as évek elején, New Jersey-ben beszerzett Cosmo Sport 110S adta, a kollekció a bő negyven év alatt 120 autóra bővült a Lech-mezei csatavesztésről híres városban, ahol dicső eleinket legyőzték a közelharcot kikényszerítő páncélos lovagok. Az augsburgi csatavesztés nem volt végzetes vereség ugyan, de véget vetett a kalandozásoknak, ami a helyiek nézőpontjából rablóhadjáratok sora volt.

Szóval Japánon kívül Augsburgban működik az egyetlen hasonló fajsúlyú Mazda-múzeum a világon. A kiállítás egy igazán autentikus ipari műemlékben talált otthonra és annyira jó hangulata van, hogy rendezvényközpontként is bérelhető.

Ilyen buszt még az Ikarus sem gyártott 1 /114 1976-os a Mazda Parkway. A kiállítás legnehezebben beszerzett járműve a Wankel-motoros kisbusz 1976-os a Mazda Parkway. A kiállítás legnehezebben beszerzett járműve a Wankel-motoros kisbusz Fotó megosztása: 2 /114 120 km/órával hasíthatott a Mazda Parkway, akkoriban szédületes sebességgel egy busztól 120 km/órával hasíthatott a Mazda Parkway, akkoriban szédületes sebességgel egy busztól Fotó megosztása: 3 /114 Walter Frey úr a szerzővel. A múzeum alapítója és tulajdonosa kitűnő tárlatvezető Walter Frey úr a szerzővel. A múzeum alapítója és tulajdonosa kitűnő tárlatvezető Fotó megosztása: 5 /114 Ipari műemlék a múzeum. Egy MX-5 NC sejlik fel zöldben Ipari műemlék a múzeum. Egy MX-5 NC sejlik fel zöldben Fotó megosztása: 6 /114 1993-ban jött ki a gömbölyű 626. Elődje is tudta a négykerék-kormányzást 1993-ban jött ki a gömbölyű 626. Elődje is tudta a négykerék-kormányzást Fotó megosztása: 7 /114 Fotó megosztása: 9 /114 Az udvaron is van mit látni Az udvaron is van mit látni Fotó megosztása: 10 /114 Rendezvényközpontként bérelhető a terület Rendezvényközpontként bérelhető a terület Fotó megosztása: 11 /114 Wankel-motorral az első szériaautó a világon Wankel-motorral az első szériaautó a világon Fotó megosztása: 13 /114 1967 és 1972 között gyártotta a Cosmo Sport 110S-t a Mazda. A világ első Wankel-motoros szériaautója 1967 és 1972 között gyártotta a Cosmo Sport 110S-t a Mazda. A világ első Wankel-motoros szériaautója Fotó megosztása: 14 /114 Komoly felhozatalt láthatunk Wankel-motoros Mazdákból, a Cosmo Sport 110S-től a turbós RX-7-ig Komoly felhozatalt láthatunk Wankel-motoros Mazdákból, a Cosmo Sport 110S-től a turbós RX-7-ig Fotó megosztása: 15 /114 185-tel hasíthatott 185-tel hasíthatott Fotó megosztása: 17 /114 1968-as gyártású, elég korai autó ez a Cosmo Sport 110S 1968-as gyártású, elég korai autó ez a Cosmo Sport 110S Fotó megosztása: 18 /114 Menő a kockás üléskárpit Menő a kockás üléskárpit Fotó megosztása: 19 /114 A gracilis kupéban 185-tel repeszthetnénk A gracilis kupéban 185-tel repeszthetnénk Fotó megosztása: 21 /114 Fotó megosztása: 22 /114 Figyelni kell az érzékeny technikára Figyelni kell az érzékeny technikára Fotó megosztása: 23 /114 Fotó megosztása: 25 /114 Ez a harmadik generációs Mazda 626, 1989 és 1993 között volt piacon Ez a harmadik generációs Mazda 626, 1989 és 1993 között volt piacon Fotó megosztása: 26 /114 1984-ben a második generációval állt át a 626 elsőkerék-hajtásra 1984-ben a második generációval állt át a 626 elsőkerék-hajtásra Fotó megosztása: 27 /114 Léghűtéses kéthengeressel indult a B360 gyártása, de a frissített mikroteherautóban már a 20 lóerős, vízhűtéses négyhengeres dolgozik. Luxusextrája a kétgangos automata váltó Léghűtéses kéthengeressel indult a B360 gyártása, de a frissített mikroteherautóban már a 20 lóerős, vízhűtéses négyhengeres dolgozik. Luxusextrája a kétgangos automata váltó Fotó megosztása: 29 /114 Korai luxuskisautónak mondhatnánk a Mazda Chantez-t Korai luxuskisautónak mondhatnánk a Mazda Chantez-t Fotó megosztása: 30 /114 Japán belpiacos kisautó az R360 Coupé, amivel a Mazda elindult autógyártóként Japán belpiacos kisautó az R360 Coupé, amivel a Mazda elindult autógyártóként Fotó megosztása: 31 /114 1969-ig maradt gyártásban. 16 lóerős, végsebessége nagyjából 85 km/óra 1969-ig maradt gyártásban. 16 lóerős, végsebessége nagyjából 85 km/óra Fotó megosztása: 33 /114 Fotó megosztása: 34 /114 A térkínálatot javítja a hátrafelé dőlő szélvédő a gumirugózású Carol P360-ban A térkínálatot javítja a hátrafelé dőlő szélvédő a gumirugózású Carol P360-ban Fotó megosztása: 35 /114 Léghűtéses kéthengeressel indult a B360 gyártása, de a frissített mikroteherautóban már a 20 lóerős, vízhűtéses négyhengeres dolgozik Léghűtéses kéthengeressel indult a B360 gyártása, de a frissített mikroteherautóban már a 20 lóerős, vízhűtéses négyhengeres dolgozik Fotó megosztása: 37 /114 Luxusextrája a kétgangos automata váltó 1961 és 1968 között volt gyártásban Luxusextrája a kétgangos automata váltó 1961 és 1968 között volt gyártásban Fotó megosztása: 38 /114 Öröm látni a Mazda 121-est a híres Haribo limitált szériában Öröm látni a Mazda 121-est a híres Haribo limitált szériában Fotó megosztása: 39 /114 Dísztárcsáit csak kölcsönbe kapta meg a múzeumban kiállított autó Dísztárcsáit csak kölcsönbe kapta meg a múzeumban kiállított autó Fotó megosztása: 41 /114 Az autóhoz adott gumicukor-csomag és a gumimacis árnyékoló is megcsodálható Az autóhoz adott gumicukor-csomag és a gumimacis árnyékoló is megcsodálható Fotó megosztása: 42 /114 Gumimacis árnyékoló járt a 121 Haribo-kiadásához. A vászontető elölről és hátulról is nyitható Gumimacis árnyékoló járt a 121 Haribo-kiadásához. A vászontető elölről és hátulról is nyitható Fotó megosztása: 43 /114 1990 és 1995 között volt gyártásában a 121 második generációja 1990 és 1995 között volt gyártásában a 121 második generációja Fotó megosztása: 45 /114 985 köbcentis négyhengerese 68 lóerővel repítette a 790 kilós kupét 985 köbcentis négyhengerese 68 lóerővel repítette a 790 kilós kupét Fotó megosztása: 46 /114 Csupán két évet élt meg, 1965 és 1967 között Csupán két évet élt meg, 1965 és 1967 között Fotó megosztása: 47 /114 A KUKA IR761/125 hegesztőrobot előtt egy 1966-os Mazda 1000 Coupé áll A KUKA IR761/125 hegesztőrobot előtt egy 1966-os Mazda 1000 Coupé áll Fotó megosztása: 49 /114 Fotó megosztása: 50 /114 Középmotor, 64 lóerő, sirályszárnyas ajtók: az Autozam AZ-1-ből 4392 db készült Középmotor, 64 lóerő, sirályszárnyas ajtók: az Autozam AZ-1-ből 4392 db készült Fotó megosztása: 51 /114 Fotó megosztása: 53 /114 Fotó megosztása: 54 /114 Fotó megosztása: 55 /114 Fotó megosztása: 57 /114 Fotó megosztása: 58 /114 Fotó megosztása: 59 /114 Fotó megosztása: 61 /114 1991-ben N-csoportos ralivilágbajnok lett a turbós 323 GTX 4WD. Az 1839 köbcentis, 180 lóerős, összkerekes raligépet versenykészen árulták a márkakereskedések 1991-ben N-csoportos ralivilágbajnok lett a turbós 323 GTX 4WD. Az 1839 köbcentis, 180 lóerős, összkerekes raligépet versenykészen árulták a márkakereskedések Fotó megosztása: 62 /114 Az 1839 köbcentis, 180 lóerős, összkerekes raligépet versenykészen árulták a márkakereskedések Az 1839 köbcentis, 180 lóerős, összkerekes raligépet versenykészen árulták a márkakereskedések Fotó megosztása: 63 /114 Igazuk van Igazuk van Fotó megosztása: 65 /114 Itthon is elég sok futott a 4x4-es turbós 323-ból a ralibajnokságokban Itthon is elég sok futott a 4x4-es turbós 323-ból a ralibajnokságokban Fotó megosztása: 66 /114 Viszkós önzáró diffis hátul, 218 km/óra a végsebessége Viszkós önzáró diffis hátul, 218 km/óra a végsebessége Fotó megosztása: 67 /114 185 lóerős a 323 GT-R 4WD, N és A-csoportos versenyautók épültek belőle 185 lóerős a 323 GT-R 4WD, N és A-csoportos versenyautók épültek belőle Fotó megosztása: 69 /114 Kell a hűtés a turbómotornak Kell a hűtés a turbómotornak Fotó megosztása: 70 /114 Bukólámpás szépség a mezei kompakt autók között a 322F Bukólámpás szépség a mezei kompakt autók között a 322F Fotó megosztása: 71 /114 Fotó megosztása: 73 /114 V6-os is volt belőle V6-os is volt belőle Fotó megosztása: 74 /114 1994-től volt kapható ez a 323-generáció 1994-től volt kapható ez a 323-generáció Fotó megosztása: 75 /114 BJ a Mazda3 előtti 323 kódjele BJ a Mazda3 előtti 323 kódjele Fotó megosztása: 77 /114 A 323 az első Mazda az európai igények szerinti konstrukcióba A 323 az első Mazda az európai igények szerinti konstrukcióba Fotó megosztása: 78 /114 Erős téma a 323 Erős téma a 323 Fotó megosztása: 79 /114 A 323 az első Mazda az európai igények szerinti konstrukcióba A 323 az első Mazda az európai igények szerinti konstrukcióba Fotó megosztása: 81 /114 1978-ban lett az autószervizból Mazda-márkakereskedő 1978-ban lett az autószervizból Mazda-márkakereskedő Fotó megosztása: 82 /114 A Mazda Familia Cabriolet legerősebb motorja 140 lóerős A Mazda Familia Cabriolet legerősebb motorja 140 lóerős Fotó megosztása: 83 /114 Csak Ázsiában és Ausztráliában volt kapható a nyitott 323 Csak Ázsiában és Ausztráliában volt kapható a nyitott 323 Fotó megosztása: 85 /114 Szemléltetik a Wankel-motor működését Szemléltetik a Wankel-motor működését Fotó megosztása: 86 /114 Mindig necces az élek tömítése Mindig necces az élek tömítése Fotó megosztása: 87 /114 Amerikai batárnak tűnik, de ausztrál eredetű modell Amerikai batárnak tűnik, de ausztrál eredetű modell Fotó megosztása: 89 /114 Ausztrál kooperációs autó a Roadpacer AP. Orrában Wankel-motor, csomagterében frizsider van Ausztrál kooperációs autó a Roadpacer AP. Orrában Wankel-motor, csomagterében frizsider van Fotó megosztása: 90 /114 Roadpacer AP a neve Roadpacer AP a neve Fotó megosztása: 91 /114 Japánnak szánt luxusautó Japánnak szánt luxusautó Fotó megosztása: 93 /114 Hűtőrekesz van a csomagtartójában Hűtőrekesz van a csomagtartójában Fotó megosztása: 94 /114 Fotó megosztása: 95 /114 A kiállítás legértékesebb autója a Mazda Luce R130 A kiállítás legértékesebb autója a Mazda Luce R130 Fotó megosztása: 97 /114 Formatervét a Bertone stúdió jegyzi Formatervét a Bertone stúdió jegyzi Fotó megosztása: 98 /114 126 lóerős, 2x655 köbcentis kamratérfogatú Wankel-motorja új fejlesztés 126 lóerős, 2x655 köbcentis kamratérfogatú Wankel-motorja új fejlesztés Fotó megosztása: 99 /114 A kifinomult kupénak mindössze két év jutott a gyártás 1971-es kifutásáig, szépsége és ritkasága is emeli értékét A kifinomult kupénak mindössze két év jutott a gyártás 1971-es kifutásáig, szépsége és ritkasága is emeli értékét Fotó megosztása: 101 /114 Fotó megosztása: 102 /114 Fotó megosztása: 103 /114 Fotó megosztása: 105 /114 Fotó megosztása: 106 /114 Spártai terepjáró a burmai Pathfinder XV-1 Spártai terepjáró a burmai Pathfinder XV-1 Fotó megosztása: 107 /114 Fotó megosztása: 109 /114 Fotó megosztása: 110 /114 Itthon is kultikus autó a turbós RX-7 Itthon is kultikus autó a turbós RX-7 Fotó megosztása: 111 /114 Itthon is kultikus autó a turbós RX-7 Itthon is kultikus autó a turbós RX-7 Fotó megosztása: 113 /114 Fotó megosztása: 114 /114 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Saját kezűleg felújított autók

Walter Frey németországi márkakereskedő hozta a létre a Mazda első európai múzeumát, két fiával együtt. Walter, Joachim és Markus Frey olyannyira benne van a tárlat működésében, hogy ők saját kezűleg szerelik és újítják fel a megtekinthető autókat. Örömmel teszik, de nem csak hobbiból bütykölnek. Azért is csinálják, mert a Mazda-márkakereskedéseikben dolgozó alkalmazottak nem túl lelkesen nyúlnak az öreg autókhoz, amikben a diagnosztikai rendszert nincs hová csatlakoztatni.

Walter Frey úr 1970-ben alapította cégét, egy kis autószerelő műhelyt bérelve, majd 1978-ban nyitotta első Mazda-márkakereskedését és szervizét. Amíg ő az aknában olajat cserélt, felesége fent lábbal tologatta a babakocsiban a két fiút, vitte a könyvelést és takarította az ügyfelek autóit. Fontos, hogy a család nem keverendő össze a svájci Emil Frey-jel és leszármazottaival.

Wankel-motor buszban és luxuslimuzinban

A technikáért rajongó Walter Frey számára a Wankel-motor volt a meggyőző a Mazdában, nem meglepő, hogy a tárlaton megismerhetjük a forgódugattyús motort működését és nagyon komoly felhozatalt láthatunk Wankel-motoros Mazdákból, a Cosmo Sport 110S-től a turbós RX-7-ig.

Kordé nélkül nem volna MX-5 és turbós RX-7 1920-ban a Mazda őse, a Toyo Kogyo eredetileg parafahelyettesítő termékek gyártására jött létre Hirosimában és 1931 októberétől gyártotta első járművét. A mai autók közös őse egy háromkerekű szállítójármű volt, a Mazda Go egy motorizált kordé, amely az ínséges időkben sikeresnek bizonyult. Majdnem 30 évvel később gyártotta le a cég az első nagyszériás négykerekűjét. A Mazda R360 Coupé japán belpiacos kisautó volt, az 1960. május 23-án bevezetett autócska 1969-ig maradt gyártásban. A 2,98 méteres apróság az adózási szempontból kedvező besorolású kei-autók közé tartozik, motorja V2-es, kétütemű benzines. 16 lóerő tört elő a 356 köbcentis motorból, az autó végsebessége nagyjából 85 km/óra. Érdekesebb vonása a súlytakarékos építés. A négyüléses kisautó mindössze 380 kilogrammot nyom a kitűnően összeállított típusismertető szerint, csekély súlyában kulcstényező a könnyűfém használata: egyes elemei aluötvözetből és magnéziumötvözetből készültek. Az R360 gyártáskezdetét követő évben a Mazda szerződést kötött a Wankel-motorok sorozatgyártásáról és fejlesztéséről a konstrukció szabadalmi jogaival rendelkező NSU-val. z együttműködés legragyogóbb eredménye a Cosmo Sport 110S, amelyből több is látható az augsburgi Mazda-múzeumban.

Először nem tudtam mire vélni az autócsodák között az ipari robotot, de a KUKA IR761/125 kódjelű hegesztő-fényező-összeszerelő robot azért van itt, mert Augsburg a robotgyártó székhelye is.

A jellegzetes színű ipari robot előtt egy 1966-os Mazda 1000 Coupé áll. Bertone-hatású formatervével a Japánban Familia néven értékesített kétajtós igazán sikkes autó. Csupán két évet élt meg, 1965 és 1967 között, így a tárlat legexkluzívabb autói közé tartozik. 985 köbcentis, soros négyhengeres benzinmotorja 68 lóerős, szinte repítette a 790 kilós, hátul hajtó kupét, az ifjú családapák igaz örömére.

Nem tűnne fel, de a kétkörös fékrendszerrel és a biztonsági üvegből készített szélvédővel az 1959 és 1969 között gyártott K360 többet nyújtott más japán mikroteherautóknál. A kéthengeres, 11 lóerős motor a vezetőfülke mögött volt, kvázi középmotort tisztelhetünk a hátul hajtó platós kisteherautóban.

358 köbcenti, de négy henger

Izgalmas autó a Carol P360. A négyajtós kei-kisautók közé tartozó modell 1962-ben jött ki és a világ legkisebb négyhengeres motorjainak egyike van a farában A 360 köbcentis limiten belül kéthengeres kétütemű motorok uralták a japán piacot ebben a korszakban, többek között a Suzuki kisautóiban is, itt viszont a mindössze 358 köbcentis motor négyütemű és soros négyhengeres! A jellegzetesen visszafelé dőlő hátsó szélvédő indoka a térkínálat növelése. Az autó érdekessége az európai Miniben látott gumirugózás is, mind a négy kerék felfüggesztése független és gumielemek biztosítják a rugózást.

Végig nagyon fontosak voltak az aprócska haszonjárművek Japán gazdaságának működésében. Léghűtéses kéthengeressel indult a B360 gyártása, de az itt kiállított, modellfrissítés utáni mikroteherautóban már a 20 lóerős, vízhűtéses négyhengeres dolgozik. Luxusextrája a kétgangos automatikus sebességváltó, a furgon 1961 és 1968 között volt gyártásban.

1967-ben a Mazda hajóra rakta első autóit Európa irányába, az európai kivitel indítása után két évvel léptek be az Egyesült Államok piacára, majd 1972-től Németországba is exportálták az autóikat. Nem sokkal később debütált a 323-mal a cég első autója, amit a Mazda kifejezetten az európai igények szerint konstruált.

Legenda a Cosmo Sport 110S

1968-as gyártású, elég korai autó a Cosmo Sport 110S. A jellegzetes plexiborítású fényszóróknál sokkal fontosabb a motortér: a kéttárcsás, kamránként 491 köbcentis Wankel-motorral az első szériaautó a világon ezzel a technikával. A motorba kamrámként egy-egy négytorkú porlasztó dönti a benzint és 2-2 gyújtógyertya végzi a keverék begyújtását. Az eredmény 110 lóerő, a gracilis kupé 185-tel repeszthetett.

Korai luxuskisautónak mondhatnánk a Mazda Chantez-t (e: santé, tehát énekeljetek). A 2,20 méteres tengelytávú minihez sztereo audiorendszer, sportülés és kettős fényezés volt választható, ami jóval drágább autókategóriákat idézett.

Mindezt a Mazda egy potens Wankel-motorral kívánta tetézni, de a konkurensek tiltakoztak a motor miatt a kei-kisautók engedélyezését végző hivatalnál, így a kiskocsi sima kéthengeres motort kapott. A majdnem 100 lóerő/liter fajlagos teljesítményű kétütemű 359 köbcentis, de 35 lóerős, a sikkes kisautó végsebessége 115 km/óra. 1972 és 1976 között készült.

Pathfinder, ami nem Nissan

Meglepett a kiállított autók között a Mazda Pathfinder XV-1 is. Eleve ezt a nevet csak a Nissan Navarra ötajtós karosszériás verziójáról ismertem, de a típus története is érdekes. Az 1960-as- évektől a Mazda többfelé létesített összeszerelő üzemeket, köztük az akkori Burmában is. A mai Mianmar területén működő gyárban készült ez a régivágású dzsip, amelyet a hatóságok vásároltak előszeretettel. Állítólag még ma is látható a mianmari forgalomban egy-egy Mazda Pathfinder.

Walter Frey úrral jól elbeszélgettem, aki szellemes és lelkes tárlatvezető. Nem a legértékesebb, de a kiállítás legnehezebben beszerzett járműve az 1976-os a Mazda Parkway. A kisbusz különlegessége a Wankel-motor. A kéttárcsás, 135 lóerős motorral a 26 üléses normál vagy 13 személyes luxusverzióként bútorozott kisbusz 120 km/órával hasíthatott, ami szédületes sebesség volt akkoriban egy busztól.

V8 helyett Wankel-motor

Igazi amerikai batárnak tűnik a Mazda Roadpacer AP, de valójában ausztrál eredetű modell, hűtőrekesszel a csomagtartójában. A japán vetélytársak V8-as autóival konkuráló luxuslimuzin karosszériáját a Holden HJ Premier adta, orrában viszont a Mazda kéttárcsás, 136 lóerős, 2×654 köbcentis kamratérfogatú Wankel-motorja surrog. A 485 centis szedán végsebessége 166 km/óra.

Kicsivel arrébb áll a kiállítás legértékesebb autója, a Mazda Luce R130. Az 1967-ben még RX87 néven bemutatott kupé formatervét a Bertone stúdió jegyzi, két évvel később lesz szériaautó a keret nélküli oldalablakokkal, vinilborítású tetővel nemesebbé tett kupéből. A 126 lóerős, 2×655 köbcentis kamratérfogatú Wankel-motor új fejlesztés és itt az első kerekeket hajtja. A kifinomult kupénak mindössze két év jutott a gyártás 1971-es kifutásáig, szépsége és ritkasága is emeli értékét.

9000-et forog az Autozam AZ-1

Életemben először láthattam élőben, milyen a Mazda Autozam AZ-1. Az 1991-es Tokiói Autó-kiállításon bemutatott kétajtós valódi sportautó, de a kei kiskocsik dimenziójában. A sirályszárnyas sportkupé nevében az Autozam az értékesítésre alapított hálózat neve, dizájnere az a Hirai Toshiko, akinek a bukólámpás MX-5 formáját köszönhetjük.

Veszett élmény lehet menni a középmotoros sportgéppel, a fordulatszámmérőn csak 9000-nél kezdődik a piros mező. A szárnyas ajtók miatt igen drágán gyártható sportautóból összesen 4392 készült 1992-től 1995-ig, így a 657 köbcentis, sorhármas, 64 lóerős gép exkluzívabb kincs egy Lamborghini Gallardónál.

Videó Walter Frey úrral a gyűjteményről és a kezdetekről

Találkozni a tárlaton a Mazda műszaki fejlesztéseivel, az 1993-ban bemutatott, szédületesen gömbölyűre rajzolt, negyedik generációs 626-ban bevetett Comprex-feltöltős dízelről és az összkerékkormányzásról is olvashatunk. A nyomáshullám-feltöltőt hamar legyőzte az olcsóbb és jelentősebb teljesítményugrást adó turbófeltöltés a dízelmotorok megtáltosításában, de az 1988 utáni harmadik generációs a 626-ban megvalósított, elektronikusan vezérelt négykerék-kormányzás, a négykerék-hajtás és az 1993 utáni modellben a 2497 köbcentis, 165 lóerős V6 olyan finom technika volt, amihez hasonlót így együtt a prémiummárkák sem nyújtottak.

Gumicukor edition

Öröm volt megpillantani a Mazda 121-est a híres Haribo limitált szériában, amelynek eredeti dísztárcsáit csak kölcsönbe kapta meg a múzeumban kiállított autó. A gumimacis dísztárcsa csak ezen a szérián szerepelt és rendkívüli ritkaság. A kiállított kocsiban az autóhoz adott gumicukor-csomag és a gumimacis árnyékoló is megcsodálható. Jóval egyszerűbb kivitelekben, köztük sima lemeztetővel, 1990 és 1995 között volt gyártásában a 121 második generációja, maga a Haribo Sondermodell 1994-es.

Máig egyedi a 121 elektromosan nyitható vászonteteje, mert első és hátsó része egymástól függetlenül mozgatható. A szövettető elölről és hátulról is nyitható, így a két tetőrész találkozhat középen is. A magastetős kisautó variálhatóságát sínen elcsúsztatható hátsó üléssor javította. Az 1324 köbcentis motor itt 72 lóerős, a kupolatettős kisautó végsebessége 155 km/óra.

Többek között ezekből az autókból táplálkozik az a szellem, amivel a Mazda sorhatos dízelt fejleszt ki akkor, amikor az öngyulladós motorú autók piaca erősen szűkül és a Mercedes kivonja a GLC-ből a hathengeres dízelmotort. Jó volt látni azokat az autókat, amik segítették létrehozni az MX-5-öt és megszilárdították azt az értékrendet, amivel a Mazda a negyedik generációra sem engedte felpuffadni a megbízható élményautók legjobbikát.