Alig egy hónapja előkerült Magyarországon egy olyan autó, amihez fogható nincsen másik az országban. Ez a teljesen átlagosnak tűnő fekete Mercedes-Benz C220 egykor a Köztársasági Őrezred flottájában szolgált, használója pedig Magyarország korábbi miniszterelnöke, Horn Gyula volt.

Miniszterelnöksége alatt magántulajdonú autóként használta, később Áder János családjának tulajdonába került, végül pedig leszerelték és privát tulajdonba került. Hosszas pihenés után most került elő, mi pedig igyekeztünk minél közelebb kerülni hozzá:

Mercedes-Benz W202-gyorstalpaló

1993-ban a Mercedes leváltotta a Baby-Benznek becézett 190-es sorozatot (W201) a C-osztállyal. 1993 és 2000 májusa között 1 870 000 C-osztály készült. 1993 őszén kijött a C36 AMG. 1995-ben megváltoztak a hátsó lámpák, ekkor debütált a C 250 Turbodiesel és a C 230 Kompressor. A sárga indexbúrát kiszorította a fehér. Ugyanebben az évben kifutott a 200-as és a 250-es szívódízel. 1996 első felében a T-Modellnek nevezett kombival bővült a kínálat, a C 220-at leváltotta a 2,3 literes négyhengeres. Ebben az évben vált rendelhetővé az elektronikus vezérlésű, ötfokozatú, automata váltó.

1997-ben új motorok jelentek meg, köztük az első közös nyomócsöves dízelmotorú Mercedes, a 125 lóerős C 220 CDI. A benzinesek között újdonság volt a C 240, amely egy 170 lóerős V6-ost takar, és az új C 280 197 lóerővel. Ez a motor már nem soros hengerelrendezésű, mint elődje, hanem V6-os. 1998-ban a 2,2 literes új dízel 102 lóerővel is jött, C 200 CDI néven, a 220-as kamrás dízel utódaként.