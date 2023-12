Levágott fejű csirkeként, tanácstalanul szaladgálsz fel-alá, mert nem tudod, mit vennél a kedvenc autóbuzi rokonodnak, barátodnak, ismerősödnek, üzletfelednek? Sebaj, még nincs veszve minden. Megpróbálunk egy kicsit segíteni, hogy mi minek a csomagolását bontogatnánk szívesen a fa alatt. Persze nem muszáj ránk hallgatni, és a felelősséget sem vállaljuk, ha nem jön be, de azért hátha találsz használható ötletet. Amennyiben a Lego, távirányítós autó vonalnál valami egyedibb ajándékot adnál.

BMW-t, vagy 10-es villáskulcsot szeretnél karácsonyra? 1 /10 A V8-as motor remekül fest mindenhol 2 /10 Jó ajándék a szerszám is. 10-es és 13 -as villáskulcsból, dugókulcsból bármennyit képes felszippantani egy műhely 3 /10 A fékpor nem a barátunk 5 /10 Férfiember otthon sosem takarít annyit, mint a garázsban 6 /10 Egy tisztára suvickolt dugattyú minden polcon jól mutat

Irány a bontó!

Kell hozzá némi nyitottság, de a különféle autóalkatrészek roppant jól mutatnak a lakásban is. Persze nem egy olajtól csöpögő, szippantós Ifa alól kiszedett laprugó lesz az ideális ajándék, de egy Lada hűtőmaszk, vagy egy Mercedes óracsoport, esetleg egy Land Rover kormány is jól fest az erre alkalmas lakásban. Érdemes a szabad falfelülethez, szobamérethez passzoló ajándékot keresni, és nem árt ismerni a megajándékozottal közös háztartásban élők rugalmasságát is.

Bár szerintem kevés ember tud haragudni egy felpolírozott dugattyúra, vagy egy szép vezérműtengelyre, de egy V8-as motorblokk is lehet a nappali dísze. Mondjuk utóbbihoz komoly mázli is kell. A Moszkvicsslusszkulcs viszont nem annyira szexi dolog. Pár ezer forinttól a százezres tételig széles a skála, hogy mennyiből jössz ki, és a hazacipelés, becsomagolás is rejthet magában rengeteg kihívást.

Adj élményt!

Ha már úgysem látsz ki a korábbi ajándékok alól, és a kiválasztott úgyis megvesz magának minden vackot, akkor jó ötlet lehet élményt adni karácsonyra. Rögtön kétfelé is indulhatsz, az egyik, hogy vezetéstechnikai tréningre fizetsz be és egy bármikor beváltható bónt teszel a fa alá, de szerintem egy rendes autóbolond annak is örül, ha valami extra járművet vezethet.

Van is miből választani, a Trabantvezetéstől a szupersportkocsikon át a lánctalpas szörnyekig tart a kínálat. Attól függően, kinek mi jön be igazán. Zsámbékon a Drivingcamp-ben biztos találsz olyan csomagot, ami költségben belefér és hasznos lehet és régi autót is több helyen bérelhetsz.

Ha nagyon kedveled akit meglepnél, és/vagy simán el tudod viselni, ha hetekig nem látod, akkor befizetheted afrikai kalandtúrára is, mondjuk a Budapest Bamako-ra. Igaz, a 2024-es futamról már lecsúsztál, legfeljebb a 2026-osra szerezhetsz helyet. Sebaj, így legalább lesz elég idő rendesen felkészülni a mókára.

Az öreg, szocialista gyártmányú autók vezetéséért – többek között Škoda, Polski, Trabant, Moszkvics, Wartburg is választható – nagyjából 23 ezer forintot kérnek, egy vezetéstechnikai tréning típustól függően 70-100 ezer forint körüli költséget jelent. Mindkét ajándék nagy előnye, hogy nem kell cipelni és irtó könnyű becsomagolni.

Tuning

Nincs olyan autó, ami mindent tud, és nincs olyan funkció, ami rettentően hiányzik belőle. Bár modern autó már nem nagyon kerül forgalomba legalább egy telefon kihangosító nélkül, de régebbi, vagy gyengébben felszerelt típusokból nagyon hiányozhat. Kézben tartott telefonnal vezetni pedig nem csak tilos, hanem tényleg veszélyes is. Viszont kevés pénzből lehet kihangosítót venni, aminek a beszerelése sem akkora kaland.

Praktikus ajándék lehet – különösen télen – a kormányra húzható, fűthető kormányhuzat is, vagy bármilyen rendszerező kiegészítő, amivel a csomagtartóban lévő káoszt lehet legalább ideiglenesen kordában tartani, végső esetben pedig valami puccos szerszámkészleten is elgondolkodhatsz. Javíthatsz a vezetési élményen is, ha nem bírsz kivárni egy tolatva beparkolást az anyósülésen ülve, akkor gondolkodj el az utólag beszerelhető tolatókamera, radar beszerzésén. Nincs az a bizonytalan sofőr, aki ezért ne lenne hálás.

Pipere

Parfümöt, – igen, az autódnak is vásárolhatsz illatot, nem csak a hölgyismerősödnek – légfrissítőt, bármiféle autóápolási cikket még az utolsó percekben is le lehet akasztani bármelyik nagyobb autósbolt polcáról és van, aki ennek is örül. Persze, ha a kocsijában bokáig áll a cigarettacsikk, és pizzásdobozok terítik be a hátsó ülést, akkor ne költs mikroszálas törlőkendőre, és menő autóillatosítóra, nem ez lesz a megfelelő ajándék.

Autóillatosítóból a pár száz forintos mezei Wunderbaum-tól a több tízezer forintos extra illatokig tart a skála. Bár az illatos fenyőfa aktuális ajándéknak tűnik karácsonykor, mégsem javasolnánk, hogy ezzel próbáld megúszni. Annyi érdekes és prémium kivitelű, megjelenésében is vállalható illatosító létezik, ami ajándéknak jobban megfelel.

Aki szereti maga megmosdatni az autóját, az valószínűleg örül bármilyen tisztítócsomagnak. Pláne, ha tudod róla, hogy mániákusan retteg a kátrányfoltoktól, gyűlöli a ráégett fékpor látványát az alufelnin, vagy csak a minden eső után azonnal szárazra dörgöli az autóját. Mindegyik célra van megfelelő szer, és ebből is meg lehet találni azt az árszintet, ami még belefér a költségvetésbe.

+1

A végére ráadásnak itt ez a csoda. Ha gyerekként látnám meg, és fikarcnyi esélyem is lenne arra, hogy kihisztizhetem magamnak, akkor valószínűleg egy álló napon keresztül képes lennék a hátamon fekve toporzékolni, hogy hazavihessem. Nyilván kéne hozzá egy tisztességes kastélykert is, hogy lendületesen krúzolhassak a mocsári cédrusok és a halakkal teli giccses szökőkút között a murvás sétányon.

Az egyhengeres, négyütemű, léghűtéses benzinmotoros BMW kisautó 6,5 lóerős és 12 km/órás csúcssebességre képes. Szerintem van az a pénz, amiért eladó. Bár egymagában semmit nem ér, kellenének hozzá pajtások is, és akkor versenyezni is lehetne. Na, nem úgy, ahogy mi csináltuk gyerekkoromban a Bikáson kölcsönözhető pedálos Moszkvicsokkal, hanem ilyen elegánsan, ahogy ők tolják:

Lényeg, hogy ne ess pánikba, van még pár napod a bevásárlásra. Reméljük, mire idáig jutottál már egy kicsit beljebb vagy, és persze drukkolunk, hogy jól süljön el a vásárlás.