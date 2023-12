15 évvel ezelőtt mutatta be a Porsche az elsőre kisebb szentségtörésnek tűnő négyajtós modelljét a Panamera-t. Pedig a koncepció, hogy ne csak két ember élvezhesse a Porschéban száguldás élményét, nem is annyira új. Már az 50-es években is eszébe jutott valakinek, aztán a 80-as, 90-es években is készültek tervek, de végül 2008-ig kellett várni a márka igazi, négyajtós sportkocsijára, a Panamerára. Erre, itt:

Aztán jöttek az új motorok, frissítések, majd 2016-ban befutott a második, és nem is olyan régen, pár héttel ezelőtt megérkezett a harmadik generációs Panamera is. Külsőre nem szembetűnő a változás, a lemezek alatt viszont nagyot frissült a modell, erősebb, kényelmesebb és ergonomikusabb lett, mint valaha.

A Porsche valamiért szereti lehetetlen helyekre beszuszakolni, majd jó magasra vinni a Panamera-t. Emlékezzünk csak vissza, amikor az elsőt felvitték Shanghai egyik toronyházának a 94. emeletére – ez úgy 425 méter magasan volt – hogy pár kiválasztott vendég az autókiállítás előestéjén már megnézhesse az autót.

Akkor egy teherlift aknájában küzdötték fel az autót a 94.-re, és most, a harmadik generáció kiscsoportos európai bemutatóján is valami hasonlót mutattak be vele. Igaz, csak a kilencedikre cipelték fel az autót, és nem is Shanghaiban, hanem Prága egyik feltörekvő negyedében.

Lakás, ahol a kádból is látod az autódat Tudom, nem lakberendezési szaklap vagyunk, de szinte biztos vagyok benne, hogy minden valamirevaló autóbuzi eljátszik a gondolattal, hogy milyen lenne bevinni az autót a lakásba. Na, itt megteheted. A Prága egyik szélső, nyugalmasabb kerületében épült, illetve még javában épülő toronyházban elképesztő lehetőségek nyílnak meg azok előtt, akiket vonz ez az ötlet. A 133 négyzetméter alapterületű, irgalmatlan belmagasságú loft lakásokhoz dupla parkolóhely jár, de nem akárhol, hanem a ingatlan egyik üvegfalán túl. Meg még egy bő 30 négyzetméteres erkély. A képre kattintva 3D-s, panorámakép nyílik meg, és bejárhatod a lakás minden zugát és rácsodálkozhatsz a tükörrel burkolt klotyóban rejlő lehetőségekre is: Képzeld el, hogy a kocsidból nem a mélygarázsban kell kiszállnod, aztán felcipekedni a lakásba, hanem az autóval hajtasz be egy teherliftbe, felmész a kilencedikre, és leparkolsz a nappalodtól másfél méterre. Akár két autóval. Szegény Vitézy Dávid biztos térden szúrná magát egy rőf felsővezetékkel, ha ezt látná. Ha csúnyább autód van, amire rá sem bírsz nézni, akkor meg behúzhatod a függönyt és kész. Vagy választhatsz szerényebb ingatlant is a házban, teherliftes móka, és parkolóhely nélkül.

Akit a műszaki részletek érdekelnek, hogy mi, hogyan és mennyire változott meg a Panamera-ban a harmadik generációval, az olvassa el Svékus Gergő cikkét, ő az égvilágon mindent összeszedett, amit csak tudni lehet az új Porsche emblémás négyajtósról. Csak ide kell kattintani:

Nekünk most annyival jutott több, hogy megfogdoshattuk, megnyomkodhattuk a legújabb Panamerát élőben is. Sajnos sem az új, bitang okos futóművet nem tudtuk kipróbálni, de még a belsőbe, opcióként választható, az anyósülésen utazó elé kérhető 10,9 colos harmadik kijelzőt sem.

Pedig a levetített kisfilm szerint a kereskedésekben mobiltelefonnal tudják majd szemléltetni, mennyire bitang gyorsan működik a Porsche Active Ride fantázianevű aktív futómű. Beszállásnál például a kilincs megérintésekor egy pillanat alatt előzékenyen megemeli az autót, hogy kényelmesebb legyen bemászni. Aztán persze visszasüllyed, de ezt balesetvédelmi okokból már lassan teszi.

Nem a formatervezők dolgoztak a legtöbbet a harmadik generációs Panamerán, az biztos. Az új színeken, a felfrissített Porsche emblémán kívül forradalmi újítást nem érdemes az autón keresni, bár a már szériában adott LED mátrix fényszórók egész látványosak, a hátul faltól falig tartó új megjelenésű LED fénycsíkkal, vagy a 21 colos, Turbo S centerlock-os – középen, egy nagy kerékanya rögzíti a kereket, mint a versenyautókban – felnivel.

A motortérbe nem igazán érdemes benézni, csak egy óriási, bár tagadhatatlanul impozáns műanyag szobrot találunk ott, a lényeg valahol a mélyben van, láthatatlanul dolgozik.

Megtapogatva az autót, beülve bármelyik ülésébe az tisztán látszik, hogy a belső valóban használhatóbb lett. Szerencsére úgy fest, hogy az autóiparban egyre többen döbbennek rá, hogy hiba volt ész nélkül eldobni a hagyományos gombokat, kapcsolókat holmi érintésérzékeny képernyő miatt.

A balesteveszélyes tapogatás és sokszor utálatos, bosszantó menüben kóválygás helyett pár funkciónak muszáj saját gombot, kapcsolót szerelni az autóba. És a Porsche is képes volt visszahozni pár ilyet, így a középkonzolon már van pár kapcsoló is a touchscreen mellett.

A kivitelezés parádés, gyönyörűek a kijelzők, és ebben az autóban még a csillogó, ujjlenyomatgyűjtő felületekre sem tud az ember haragudni. Valószínűleg a Panamera bármelyik ülésébe is ülsz a négy közül, nem lesz rossz dolgod. Hátul is van elég hely benne, a fotelek elképesztően kényelmesek és még a második sorba is jutott egy érintőképernyős vezérlőegység.

Ugyan egy statikus bemutató nem a világ legizgalmasabb elfoglaltsága, pláne, ha az újdonságok közül alig valami található meg a kiállított autón. Arra azért mégis jó, ha testközelből láthatsz egy ilyen kaliberű autót, hogy még jobban vágyj egy olyan alkalomra, hol végre a motort is elindíthatod és tudsz neki tolni egy kövéret. Mert a 3,2 másodperces gyorsulás, az azért megbizsergethet rendesen.

