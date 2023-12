Jobb esetben nem kell gondolkodni, hogy milyen papírokat vigyél magaddal, ha autóval készülsz külföldre. De mi van, ha elhagyod Európát, és Ázsiában, vagy mondjuk Amerikában szeretnél egy jót vezetni, még valami rendes autóban, amiben igazi motor van és nem szól rád kétpercenként, mert 1 km/órával gyorsabban mész a megengedettnél. Na, akkor jön el a nemzetközi vezetői engedély ideje.

Hol kell csináltatni?

Kezdjük a rossz hírrel, ezt nem tudod online leintézni, személyesen kell ellátogatnod egy kormányablakba, vagy okmányirodába. 2023-ban az ember jogosan gondolja, hogy ha valami igazolványfélét kell csináltatnia, és ahhoz még fotó is kell, akkor fogja magát, bemegy az okmányirodába, ahol beül a szürke dobozba, készül róla egy digitális kép, aztán mehet Isten hírével. Na, ez a nemzetközi vezetői engedély esetében nagyon nem így történik. Hogy mit kell magaddal vinned, azt itt nézheted meg, de nagy varázslat nincs, a hazai jogsit, két fényképet, személyit, lakcímkártyát vigyél magaddal. És ha van, akkor a régi nemzetközi jogsidat is, mert rá fognak kérdezni.

Honnan szerezz fényképet?

Gyerekkoromban aránylag egyszerű volt a feladat, elsétáltunk a Bartókon a fényképészhez és ott megcsinálták az igazolványképet. Emlékszem a félhomályra, a nyikorgó parkettára, az arcomba tolt szürke Globica-ra, és arra is, hogy az elvillant vakutól másodpercekig azt sem tudtam, hol vagyok. Aztán pár nap múlva mehettünk a mogorva nénihez az elkészült képekért.

Ma már ennél sokkal gyorsabban megoldható a szükséges fénykép beszerzése, bár az igazán menő Polaroid-nál semmi nem gyorsabb. Kár, hogy már az is kihalt, és ma már leginkább úgy juthatsz igazolványképhez, hogy egy digitális géppel lőnek rólad egy képet, majd gyorsan kinyomtatják, felvágják helyben. Érdemes megnézni, hogy mennyiért kapod meg a képeket, mert elég nagy a szórás, nagyjából 2-5 ezer forint közötti árra számíts.

Ha inkább mindenféle interakció nélkül szeretnél képet magadról, akkor otthon is lefotózhatod magad és az elkészült fájlt elküldve, vagy adathordozón magaddal cipelve a bolti automatánál magad is „előhívathatod” egy erre szakosodott helyen. (DM, Rossmann, stb.) A profikra bízott munkával ellentétben itt benne van a pakliban, hogy hibázol, és nem lesz megfelelő a kép. Semmiképp ne vigyorogj rajta, ne legyen rajtad sapka, napszemüveg, és a háttérből is tüntesd el a szárítóállványt, fikuszt, anyukádat. Szembe nézz a kamerával, ne úgy, mint egy tablóképen, és fehér háttér előtt csináld a fotót.

Budapesten még a metróaluljárókban, bevásárlóközpontokban lévő fülkés automatákban is lehet igazolványképet – vagy egyéb, vicces, vagy csak viccesnek gondolt képet – készíteni, ez 2000 forintos kiadást jelent.

Ha megvan a két darab fotó, akkor jöhet a hivatal. Ha szerencséd van, akkor azzal kezd az ügyintéző, hogy megkérdi, milyen nemzetközi jogsit szeretnél, a Bécsi, vagy a Genfi Közúti Közlekedési Egyezmény szerintit? Ez valószínűleg váratlanul ér majd, de ha megmondod, melyik országban szeretnél vezetni, akkor segítenek kikeresni, hogy oda épp melyik kell. Árban nincs különbség a két papír között, kinézetben is csak annyi, hogy a fedőlapon 1968-as, vagy 1949-es dátum szerepel a „Közúti Közlekedési Egyezmény” felirat mellett. (Az 1949-es a genfi.)

Az, hogy mennyire van erre szükség, az érdekes kérdés. A magyar vezetői engedélyt az EU országaiban elfogadják, ezen felül elméletben a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményt aláíró országokban is lehet ezzel vezetni, külön nemzetközi jogosítvány nélkül is. Ennek ellenére szinte minden Európán kívüli utazáskor ajánlják a nemzetközi vezetői engedély kiváltását is, biztos, ami biztos alapon.

Van benne sok pecsét, és a magyaron kívül öt idegen nyelven írt lap is található benne, hivatalos kinézete van, bár a szomorú, szürke karton és a hatvanas évekbeli dizájn elég idejétmúlt. Nem csak nálunk fest ennyire szerencsétlenül, hanem ahol kiállítják, mindenütt nagyjából ugyanilyen. Apró ráncfelvarrás azért tetten érhető rajta, míg 2020-ban egyszerű tűzőgéppel rögzítették bele a fényképet, 2023-ban már biztonsági fóliával ragasztják bele.

Szintén aránylag új dolog, hogy 2020. április 16-tól Magyarországon a nemzetközi vezetői engedélyek Genfi Egyezmény alapján történő kiállítását is lehetővé tették. (Azóta igényelhető kétféle) Ennek azok örülhetnek, akik Japánban szeretnének autót vezetni, mert ott csak a Genfi Egyezmény alapján kiállított nemzetközi jogosítványokat fogadják el. Tehát aki oda készül, az figyeljen, hogy jót igényeljen.

Mennyibe kerül?

A fotó ára attól függ, hol csináltatod, ehhez jön még hozzá a helyszínen fizetendő 2300 forintos eljárási díj. Ha megvan, akkor az érvényes magyar jogosítvánnyal együtt érvényes csak külföldön, és a kiállítása alapjául szolgáló magyar jogosítványban feltüntetett egészségi érvényességi idővel azonos, de legfeljebb a nemzetközi vezetői engedély kiállításának napjától számított három évig érvényes.