Ian Callum négy éve alapította meg saját autóipari tervező stúdióját. A skót származású dizájner, aki pályafutása során többek között az Aston Martinnak, valamint a Jaguar Land Rovernek is dolgozott, eddig klasszikus formatervezési megbízásokat teljesített, tervezett magyar sportautót és futárrobogót is, most viszont bemutatta első olyan típusát, amelynek minden eleme házon belüli tervezőmunka eredménye.

A Callum Skye a tőzeges skót whisky legendás szülőhelyéről, Skye szigetéről kapta a nevét, de ez valójában mellékes. Annál fontosabb a koncepció: a Skye mindössze 4047 mm hosszú, viszont 1900 mm széles, ami sajátosan agresszív kiállást kölcsönöz az autónak. Az utastér 2+2 személyes, ám a fenti nagy képünk alapján úgy tűnik, a hátsó traktus akár platóvá is alakítható, így egy csapásra elcaminósíthatjuk a kompakt terepkupét.

Az akkumulátor kapacitása mindössze 42 kWh, viszont mivel a villanyautó elvileg csupán 1150 kg-t nyom, viszonylag kevés energiát igényel a mozgatása. Így 4,0 másodperc körül gyorsul 0-100 km/órára, hatótávolsága pedig 275 kilométer – ez utóbbi nem teszi utazóbajnokká, de nem is annak szánták, hanem aszfalton túli örömködésre.

Ráadásul ez esetben a kis akkumulátornak csak az előnyeit (alacsony tömeg) élvezzük, a hátrányait (hosszas várakozás a gyakori töltések során) nem. Ha emlékszünk, Callum és csapata idén nyáron mutatta be azt a kupét, amelynek legizgalmasabb jellemzője a brit Nyobolt által fejlesztett, hipergyorsan tölthető akkucsomag volt. Minden bizonnyal egy ilyen konfigurációt álmodott a Skye alá is Callum, mert azt állítja, a Skye akkuja 10 perc alatt teljesen feltölthető, és még különleges töltőberendezés sem kell hozzá.

Az 50:50 arányú tömegeloszlás és az összkerékhajtás kiváló irányíthatóságot jelez előre, az oldalajtók alján látható üvegbetétek a kilátást javítják. Kérdések azért maradtak még bőven: nem tudjuk, milyen erős a Skye, mennyi a végsebessége, és mi az ára? Az bizonyos, hogy a Callum szeretné már 2024-ben forgalomba hozni a közúti és terepkivitelben egyaránt rendelhető autót.