Jelenleg 398 000 forint az átlagfizetés Magyarországon, ami alapvetően nem hangzik rosszul, de ha besétálunk a boltba egy átlagos heti bevásárlásért, máris elköszönhetünk egy szemmel is jól látható százalékától. Az európai átlagbéreket alulról karcolgatjuk, ami innen nézve elég elkeserítő, és mivel átlag, rengetegen ennél kevesebbet keresnek.

Ezek miértjére most nem fogom keresgélni a választ ebben a cikkben, nézzük inkább autós oldalról a dolgot. Mert az albérlet, lakáshitel, rezsi számlák és bevásárlás mellett a lakosság nagy százalékban autózásra is költi a pénzét, amiért kőkeményen megdolgozik.

Hogy háztartásonként mennyi marad tankolásra havonta, arra a különböző termékek áremelkedései csak egy irányvonalat adnak, összeget nem, vagyis egyre kevesebb. Viszont az üzemanyagok árai is „normalizálódnak”, ami nem jelenti azt, hogy olcsó, de már összességében az európai átlagot hozza. A fizetésünk viszont messze van a többiekétől, így sokkal kevesebb jut mindenre ugyanannyi munkáért cserébe.

Magyarországon egy havi átlagfizetésből 672 liter benzin vagy 654 liter dízel jönne ki (most 593 és 610 forint az üzemanyagok ára), ha az életben semmi másra nem költenénk. Ha átlagosan, mondjuk 7 literes fogyasztással számolunk, ezzel 9600 kilométert tudunk megtenni benzinnel és kicsit több mint 9300 kilométert egy dízeles autóval.

De mennyit mehetnénk egy átlagos nettó fizetésből, ha másik európai országban élnénk?

Ausztria – Minden ország átlagfizetését nettóban, vagyis a már adózott formában kerestem ki, ezek alapján pedig szomszédainknál az átlagos havi kereset 2800 euró, ami jelenlegi árfolyamon majdnem 1 072 000 forintnak felelne meg. Vagyis durván háromszor annyi, mint Magyarországon. Ehhez nyilván igazodnak a lakás és albérletárak, viszont a bevásárlás, az alap élelmiszerek egészen hasonlóak a hazai árakhoz.

Akárcsak az üzemanyagok átlagárai, a benzin literjéért 596, a dízelért pedig 641 forintot kell fizetni átlagosan Ausztriában. Ebből majdnem 1800 liter benzin jön ki, ami 7 literes átlagfogyasztással 25 700 kilométert jelent, gázolajból pedig 23 900 kilométernyit autózhatnánk.

Belgium – Szintén már adózott formában a belga átlagfizetés 2463 euró, ami most 940 000 forintot ér. Egy külvárosi egyszobás lakás bérleti díja kb. 700 euró, ami nagyjából 270 000 forint, ez majdnem a duplája a hazai áraknak, így a több fizetésből több is megy el alap lakhatásra.

De mennyi az annyi, ha autózásról van szó? Magasabbak az üzemanyagáraik is, 641 forint a benzin és 675 forint a gázolaj, így az egész havi fizetésből 1466 liter benzint és 1352 liter dízel üzemanyagot lehetne venni, ami 19-20 000 kilométerre lenne elég.

Horvátország – Déli szomszédainknál már bevezették az eurót, és átlagfizetésben is jobban állnak, mint mi, igaz, nem sokkal. 1163 eurót visznek haza havonta átlagosan, ami 444 000 forintnak felel meg. Ez az 573 forintos benzinnel 11 070 kilométer, 646 forintos dízelből pedig 9800 kilométerre lenne elég.

Csehország – Koronában kapják a fizetésüket, aminek az értéke jelenleg 17,4 forint. így átszámolva 601 000 forintot visznek haza már adózás után, a benzin és a dízel üzemanyag ára pedig 599 és 608 forint. Ebből 7 literes fogyasztással 14 300 kilométert tudnánk menni egy benzines autóval és 14 100-at dízellel.

Míg itthon nagyjából 1000 forintért kapsz 4 deci csapolt sört Budapesten, egy prágai Lokálban 1100-ért csapolják a fél liter Pilsnert. Ha az autózásnál maradunk, nézzük a 10 napos pályamatrica árát, ami 310 korona, vagyis kb. 5300 forint, ebből is látszik, hogy kicsit olcsóbb az autózás náluk.

Átlagfizetések és üzemanyagárak Európában:

Ország Nettó átlagfizetés Forintban Benzin (ft) Dízel (ft) Ausztria 2807 euró 1 072 000 596 641 Belgium 2463 euró 940 000 641 675 Horvátország 1163 euró 444 000 573 646 Csehország 34 531 korona 601 000 599 608 Finnország 2366 euró 904 000 750 760 Németország 2831 euró 1 080 000 676 679 Magyarország 398 800 forint 398 800 593 610 Olaszország 1740 euró 665 000 699 697 Hollandia 3145 euró 1 200 000 725 694 Románia 4593 RON 358 000 508 559 Szlovákia 1073 euró 407 000 625 624 Szlovénia 1442 euró 548 000 581 609

Finnország – Átlagosan 2366 eurót, 904 000 forintot visznek haza a finnek, de magasan az egyik legdrágább az üzemanyag is, 750 és 750 forint literenként. Ebből adódóan nagyjából 17 000 kilométert tudnak megtenni egy havi fizetésből, ami a drága üzemagyag mellett is kb. kétszer annyi, mint a magyar helyzet.

Németország – A hazaihoz képest szintén háromszoros összeggel számolhatunk, 2831 euró, vagyis kb. 1 080 000 forint a havi nettó kereset. Ebből jelentős összeg megy el az élet apró dolgaira, mint például lakás bérleti díj, ami egy egyszobás külvárosiért 500-1500 eurót jelent, attól függ, hogy szeretnél-e konyhát.

Az üzemanyagok áraiban kicsi a különbség jelenleg, 676 forint a benzin és 679 a dízel, így kb. 23 000 kilométert tehetnénk meg egy átlagos 7 literes fogyasztású autóval, és amellett, hogy háromszor annyit autózhatunk, mint egy magyar fizetésből, ingyenes az összes autópálya szakasz használata is.

Olaszország – 1740 euróért, nagyjából 665 000 forintért dolgoznak az olaszok havonta. Egy Margharita pizza Modenában 7, a Comói-tó partján 7,5 euró, itthon 3000 forint körül indul a legolcsóbb, ami inkább 8 eurónak felel meg, de a minőség egészen más.

Üzemanyagokból 1 liter benzin 699 forint, a dízel 697, vagyis kb. 13 500 kilométerre lenne elég egy fizetés. Az autópályadíjakat kapus rendszerben kell fizetni, amivel egy út jelentősebb összeg, mint egy tíznapos magyar matrica. Rómáig autópályán 50 euróba kerül eljutni csak az egyik irányba, ha Szlovénia felől közelítünk.

Hollandia – Ebből a gyűjtésből a legmagasabb fizetést Hollandiában kapjuk egy havi munkánkért. 3145 euró az átlagfizetés, ami 1,2 millió forint, és ne feledjétek, ez már az adózott, nettó jövedelem. 725 forint a benzin és 694 forint a dízel, nagyon furcsa, hogy utóbbi az olcsóbb, ez nem jellemző az európai piacon. Ebből 23 600 kilométer jön ki, ha benzint tankolunk, és majdnem 25 000 dízellel.

Románia – Még nálunk is kevesebb, 358 000 forint az átlagfizetés Romániában, amit lejben kapnak. Emellett az üzemanyagok árai is csábítóan alacsonyak, 508 forint a benzin és 559 forint a gázolaj. Így még ők is többet tudnak tankolni egy fizetésből, mint mi, több mint 10 000 kilométer jön ki egy 7 literes átlagfogyasztású benzines autóval, dízellel már csak kicsit több, mint 9100.

Alapvetően fizetni kell az úthasználatért, ami nem az autópálya díjat jelenti, mert abból még mindig nincs túl sok, ez 7 euróba kerül, ami egy hónapra szól.

Szlovákia – Átlagfizetés szintjén nem állnak rosszul felvidéki szomszédjaink, 1073 eurót, 407 000 forintot vihetnek haza átlagosan. Ha csak száraz tényként tekintünk rá, jobb, mint a miénk, az üzemanyagok áraiban pedig most nincs lényegi különbség, 625 forint a benzin és 624 forint a dízel árai, vagyis már nem éri meg átmenni a határon üzemanyagért.

A legfrissebb hírek szerint javult az életszínvonal, de arányaiban még mindig rosszabbul alakul, mint Magyarországon, de nem sokkal. A havi fizetésükből nagyjából 9300 kilométert tudnának autózni, ha éppen csak erre kellene költeniük.

Szlovénia – 1442 eurót visznek haza havonta nettóban, ami 548 000 forintnak felelne meg jelenleg. Ebből 13 000-13 500 kilométert tudnának autózni, mivel a benzin 581, a dízel üzemanyag pedig 609 forintba kerül literenként.

Online megvehető pályamatricájuk 15 euróba kerül, ami csak 7 napra szól, 30 napra pedig 30 euró, így drágább, mint a magyarországi autópálya használat

Nyugaton minden jobb lenne? Annyi biztos, hogy amiért megoldozunk, annyiért sokkal többet is kapunk a pénzünkért, míg a környező országok hasonlóan rosszul teljesítenek, mint Magyarország. Apró vigasz lehet, hogy nem mi vagyunk az utolsóak a sorban, de nem kell messzire néznünk sokkal komolyabb fizetésekért.