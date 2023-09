Nem csupán balesetveszélyes, de az abroncsok is gyorsabban kopnak, ha nem megfelelő a nyomás a kerekekben, arról nem is beszélve, hogy a pénztárcádból is hamarabb kiszalad a pénz, ha túl puha, vagy túl kemény gumikkal jársz.

Lássuk mi történik akkor, ha nem megfelelő a nyomás

növekszik a fékút

élesebb kanyarban hamarabb elveszthetjük a tapadást

többet fogyaszt az autónk

hamarabb elkopnak az abroncsok

az utazási komfortra is kihat

könnyebben kaphatunk defektet

Minél alacsonyabb az abroncsok nyomása az előír értékhez képest, annál nagyobb az abroncs meghibásodásának veszélye. Megnövekszik a hőmérséklet az abroncs belsejében, ami szerkezeti károsodást okozhat, de akár az abroncs teljes roncsolódásához is vezethet. Tartósan fél barral alacsonyabb nyomással közlekedve 25 százalékkal rövidülhet meg a gumi élettartama és 3-4 százalékos fogyasztásnövekedést okozhat – állítják a szakemberek.

A rosszul beállított nyomás mellett zajosabb is az abroncs. Alacsony nyomást használva lassú guruláskor, nyitott ablak mellett feltűnhet a gumi fura „csámcsogó” hangja, mert gördülés közben jobban deformálódik. Kanyarokban pedig “csikoroghat”. A csikorgással a túl keményre fújt abroncs is jelez, nagyobb tempón pedig erősebb, zúgó a gumihang.

Fontos, hogy mindig hideg abroncson kell beállítani a nyomást, kézmelegtől ne legyen melegebb (szóval a közeli kútra még elmehetsz, ha nincs otthon kompresszor vagy megfelelő kézipumpa). Például autópályázás közben kiállva egy benzinkútra jóval nagyobb értékek mérhetők: egy hidegen 2,2 bar értékre fújt abroncs nyomása melegen körülbelül 2,5 bar lesz.

Mindennek ellenére kevés autós ellenőrzi hetente az abroncsnyomást, legtöbben a szezonális gumiváltáskor néznek csak rá.

A gumik kopása is árulkodhat róla, hogy valami nincs rendben a nyomással. Ha az abroncs futófelületének közepe jobban le van kopva, mint a két széle, akkor túl magas a nyomás. Ha a futófelület két széle van lekopva, akkor túl alacsony. Alacsony nyomásnál ugyanis a gumi középső része „behorpad”, az abroncsmintázat két széle viseli a fő terhelést.