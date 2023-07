Megéri drágább gumit venni? Most kiderül

Hat év után megújult a Continental egyész évben használható, négy évszakos gumiabroncsa, az AllSeasonContact. Sokat nem kell majd magolni az új változat nevét, csak egy kettest kell a 2017-óta már ismert márkanév után biggyeszteni, hogy megkapjuk az AllSeasonContact 2-t.

Szebb, jobb, több?

Kevés kivételtől eltekintve, amikor valamiből új generációt mutatnak be, az általában több, jobb, szebb, mint az előd volt. Végülis ezért fejlesztgették, reszelték, sokszor éveken át az új terméket, de miben tud többet a Continental új négy évszakos abroncsa, mint az előző? Hogy elő ránézésre is világos legyen, hol és mekkora változást, javulást értek el, a gumi főbb tulajdonságait pókháló diagrammon ábrázolták a gyáriak.

Eszerint egyedül az ábra aquaplaning – vízen felfutás – csúcsában van némi visszaesés, itt a korábbi abroncs 100 százaléknak vett teljesítménye helyett az új, csak 98 százalékot tud. Komfortban és havon nyújtott teljesítményben nincs különbség a két termék között, míg a nedves felületen mért fékteljesítményben 104 százalékos lett az új abroncs eredménye, a száraz felületen mutatott kezelhetőség és a száraz felületen mért fékteljesítmény egyaránt 105, míg a gördülési ellenállás 106 százalékos lett. (Utóbbi jó dolog, mert nem az ellenállás mértéke nőtt 106 százalékra, hanem 6 százalékkal javult az eredmény.)

Míg idáig eljutottak 252 virtuális abroncsmintát készítettek el, és teszteltek 2,5 éven keresztül – az AllSeasonContact első változata 2017-óta létezett – végül 14 abroncsminta jutott el odáig, hogy valóban el is készüljön, majd ezeket egy éven át tesztelték, különféle időjárási körülmények között, kilenc ország útjain.

ÖAMTC Driving Center Saalfelden 1989-ben nyílt meg a Saalfelden/Brandlhof vezetéstechnikai központ, amely Salzburg egyik legszebb hegyvidékén található, óriási hegycsúcsok között, Saalfeldentől 5 kilométerre északra, mi pedig itt próbálhattuk ki a Continental újdonságát. Maga a központ 190 ezer négyzetméteren többféle burkolt és burkolatlan felületű pályával várja az autósokat, motorosokat, illetve a teherautók sofőrjeit is. Van itt offroad kalandpark, csúszós útfelület és folyamatosan locsolt aszfalton esős körülmények között is lehet gyakorolni. Télen pedig 220 ezer négyzetméternyi jeges felület is rendelkezésre áll. Ezen felül a vezetéstechnikai központban négycsillagos szálloda és helikopterleszállópálya is várja a vendégeket.

Miért vennél pont négy évszakos gumit?

Leginkább azért, mert komolyan vehető hó Magyarországon évekkel ezelőtt esett utoljára. Annak, aki meg ritkán hagyja el a várost, és akkor sem feltétlenül muszáj neki, annak teljesen felesleges lenne évente kétszer elgurulni a gumishoz feltetetni az aktuális szezonra való abroncsot és otthagyni egy halom pénzt. Aztán még a pihenőn lévő gumit is kerülgetni az erkélyen, munkahelyen, vagy fizetni a tárolásért. Egyedül annyi hátránya lehet az egész évben használható abroncsnak, hogy így ritkábban látja szakember a kerekeidet, amiknek néha azért jól egy centrírozás, átnézés.

Tényleg jobb?

A Continentalnál általában nem csak rizsáznak, hanem meg is mutatják, mekkora különbség lehet két azonos méretű és felhasználásra gyártott abroncs teljesítménye között. Illetve nem is csak megmutatják, hanem elvisznek egy tesztpályára, – voltunk Finnországban is hasonló teszten, ott -14 fokban, valódi havon, jégen vezethettünk – és két teljesen egyforma autóval magad is kipróbálhatod az olcsó és a prémium abroncs közötti különbséget. Sőt, sok résztvevővel csináltatják végig ugyanazokat a teszteket, amiknek részleteit műszerrel rögzítik is – sebesség, fékút – majd a szeánsz végén megnézheted a saját és mások eredményeit.

Az egész ott kezd izgalmassá válni, amikor kiderül, hogy a piacon kapható olcsó, ugyanúgy egész éves használatra szánt típus és a prémium kategóriába tartozó Continental féktávja között 10-15 méternyi, mérhető különbség is van. Persze van szórás a résztvevők sofőrök teljesítménye között is, de az, hogy hányan ültek az autóban, vagy mennyire sikerült határozottan a padlóig nyomott fékkel megállni, sokkal kevésbé befolyásolta az eredményt, mint a Golf GTI-ken lévő abroncs.

Szerencsére csepegtettek még egy kis mézet a madzagra, és nem csak egy feláztatott aszfaltcsíkon lehetett egész nap vészfékezni, hanem kaptunk két igazán izgalmas autót – Hyundai i20N és Toyota Yaris GR – is játszani, természetesen zárt pályán. Itt már nem a gumik hasonlítgatása volt a cél, hanem az hogy mennyire élvezeteset lehet autózni még egy amúgy kompromisszumos megoldásként emlegetett négy évszakos abronccsal is.

Mi alapján választanak abroncsot a vevők?

A Continental kutatásai szerint leginkább azt tartják fontosnak a vásárlók, hogy mennyire biztonságos a kinézett négy évszakos abroncs. A második helyen – de közel nem olyan súllyal, csak felannyira fontos, mint a biztonság – a márka szerepel, majd ezt szorosan követi a tartósság, hogy hány kilométert lehet elautózni a kinézett márkával, típussal. Meglepő módon a gumitesztek eredménye csak az utolsó előtti helyre futott be, és a legkevésbé az abroncs gazdaságosságát – gördülési ellenállásást – tartják fontosnak a vevők abroncsvásárláskor.

Mikortól kapható?

Az AllSeasonContact 2 a 2023-as őszi abroncscsere szezonra már elérhető lesz az igen széles méretválasztékban kapható, – 99 darabból álló, 15-től 21 colos méretig gyártott – abroncs. Így az AllSeasonContact első és második generációja együtt a piacon elérhető járművek gumiabroncs igényének 87 százalékát lefedik. Az új, egész évben használható gumin megtalálható az “EV Compatible” logó is, amely nem túl váratlan módon azt jelzi, hogy az abroncs az elektromos-hajtású modellekkel, típusokkal is kompatibilis.

Miért kell más gumi egy villanyautóra, mint egy normálisra?

De nem csak az elektromos autók miatt van szükség új elvárásoknak is megfelelő abroncsokra, hanem mert az autópark is nagy változáson ment keresztül. Az EU-ban az elmúlt 20 év alatt a 1268 kilogrammról 1481-re nőtt az autók átlagos tömege – 17 százalékos növekedés – nőtt a teljesítmény is, míg 2001-ben 74 kW – 100 LE volt az autók átlagos teljesítménye, addig 2021-re ez – 102 kW-ra – 139 lóerőre nőtt. Van azért biztatóbb trend is, a CO2 kibocsátás 169 g/km-ről 116 g/km-re csökkent, és a 2001-ben még nulla százalékon álló elektromos és külső forrásból is tölthető hibrid autók aránya is 18 százalékra növekedett.

A villanyautók a normálisnál jóval nagyobb tömegük, illetve a bődületes nyomatékuk miatt tartósabb, nagyobb terhelésnek is ellenálló abroncsokat igényelnek, de nagyon fontos a kis gördülési ellenállás is – a hatótávban kilométerekben mérhető egy takarékos gumi jótékony hatása – valamint a jóval csendesebb, motorhang nélküli üzem miatt a gumiabroncsok komfortja is lényeges a fejlesztésnél.

