Talán meglepő, hogy így a tél végén, alig valamivel a nyári gumi szezon előtt próbálhattuk ki a Continental legújabb, legmenőbb téli gumiabroncsát a WinterContact TS 870-est. Hogy miért? A válasz aránylag egyszerű, mert ilyenkor még van hó, jég, fagy és nem is kell annyira messzire utazni érte, elég Finnországig repülni. Persze azért érdemes az ország északi csücskét választani, ahol megbízhatóan mínusz 10 fok körüli hőmérséklet uralkodik, még így február közepén is.

-14 fok február közepén

Levi ideális helyszín a téli autózáshoz, úgy 1000 kilométerre északra fekszik Helsinkitől, és 170 kilométerrel túl az északi sarkkörön. Itt egész télen mocsok hideg van, ami jó hír azoknak, akik szeretnek téli körülmények között vezetni, illetve azoknak, akiknek ez kell a munkájukhoz. Levi központjától 15-20 perc autózásra három jól felszerelt tesztpálya is található, amit gumitesztekre, bemutatókra, és vezetési tréningekre is bérbe lehet venni. De nemcsak autót lehet itt vezetni, hanem pár barátságos dombon síelni is. Vagy akár motorosszánnal csapatni egyet a végtelen hómezőn.