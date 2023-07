Egy amerikai designer, Ethan Craft hobbija a rendszámok. Nemcsak gyűjti, kutatja őket, de újakat is rajzol. Legutóbb épp a magyar rendszámmal foglalkozott, amelyet amerikai formában álmodott újra.

Az Egyesült Államok-béli és kanadai endszámtáblák sokak kedvencei, hiszen azok nem egyszerűen funkcionálisak, de színesek és az egyes államra jellemző utalásokkal is díszítik azokat. Nem véletlen, hogy hazánkban is lehet ilyeneket vásárolni, fiatal koromban a garázsom falán nekem is ott volt pár. Egyértelműen ez inspirálhatta a videóit a TikTokra Ethan the Plate Guy néven feltöltő férfit.

Kezdésnek a hazánkban megszokott keskeny széles rendszámtáblaformát a négyzethez közelebb álló formátumúra változtatta. A tervező megtartotta a tavaly óta létező új, hét karakteres kiosztást, azaz 2×2 betű, illetve három számból álló alap kombinációt, de ezen túlmenően jelentősen kicsinosította a rendszámot.

Feltűnik rajta a magyar Parlament sziluettje, amely a Magyarország felületre alapozva jelenik meg. Emellett a magyar zászló színeiből álló keret veszi körbe az azonosítókat, amelynél arra is figyelt a designer, hogy az megőrizze hivatalos piros-fehér-zöld sorrendet. Négyből három oldalon ez sikerülti is. Feltűnik még a rendszámon a Kölcsey Ferenc által írt Himnusz első sora is. Nem hiányzik a magyar címer és H betű, hazánk autós felségjelzése sem.

Mint a videóból kiderül Ethan már járt is Magyarországon és nagyon tetszett neki a Parlament.