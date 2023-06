Vége a sulinak, lassan az érettségiszezonnak is, és beindulhat a nyár. A hőmérséklet is kezd összeállni, már masszívan 30 fok felett járnak a napok, ilyenkor már csak egy dologra lehet gondolni: rengeteg vízre!

Egy csobbanásra a Balatonban, jéghideg csapolt sör mellett bámulni a túlpartot vagy a könyökünkről törölgetni a főtt kukorica tocsogó levét. Ráadásul egy rakás strand még ingyenes a déli parton, a fű rendezett, lángost és hekket szinte mindenhol találni, nem úgy, mint parkolóhelyet. A környező utcák ilyenkor már tömve vannak, de a behűtött IPA már dörömböl a hűtőláda oldalán, valahová csak le kéne dobni az autót, és menni a vízhez.

Többet fizethetsz parkolásra a Balatonnál, mint Budapesten 1 /24 Sok helyen még ingyenes a parkolás a Balatonnál, de többfelé már fizetni kell Sok helyen még ingyenes a parkolás a Balatonnál, de többfelé már fizetni kell Fotó megosztása: 2 /24 A Tagore sétányra nem lehet behajtani, csak a Concours idején, de a környező utcákban fizetős a parkolás A Tagore sétányra nem lehet behajtani, csak a Concours idején, de a környező utcákban fizetős a parkolás Fotó megosztása: 3 /24 Balatonfüreden nagy segítség a mélygarázs, központi helyen van és csak 170 forint óránként Balatonfüreden nagy segítség a mélygarázs, központi helyen van és csak 170 forint óránként Fotó megosztása: 5 /24 Zöld területen mindenhol tilos a parkolás, ha azt tábla külön nem engedi, erre figyeljetek oda Zöld területen mindenhol tilos a parkolás, ha azt tábla külön nem engedi, erre figyeljetek oda Fotó megosztása: 6 /24 Balatonbogláron idén, 2023-ban vezettek be fizetős parkolóövezeteket Balatonbogláron idén, 2023-ban vezettek be fizetős parkolóövezeteket Fotó megosztása: 7 /24 Népszerű célpont a gömbkilátó Balatonbogláron, a környékén is fizetős a pakrolás Népszerű célpont a gömbkilátó Balatonbogláron, a környékén is fizetős a pakrolás Fotó megosztása: 9 /24 Keszthelyen három fizetőövezetet találunk, és három nagyobb parkolót, érdemes ezeket használni Keszthelyen három fizetőövezetet találunk, és három nagyobb parkolót, érdemes ezeket használni Fotó megosztása: 10 /24 A három nagy parkolót érinti a Dottó kisvonat, kedvezményes jegyet adnak rá, ha felmutatjuk a parkolójegyet A három nagy parkolót érinti a Dottó kisvonat, kedvezményes jegyet adnak rá, ha felmutatjuk a parkolójegyet Fotó megosztása: 11 /24 Badacsonyban a strand melletti parkoló a legdrágább, de 1500 forint kedvezményt adnak a strandjegy árából Badacsonyban a strand melletti parkoló a legdrágább, de 1500 forint kedvezményt adnak a strandjegy árából Fotó megosztása: 13 /24 Balatonföldváron a strandhoz közeli utca fizetős övezet Balatonföldváron a strandhoz közeli utca fizetős övezet Fotó megosztása: 14 /24 Balatonfüreden több zóna van, a felsővárosi részen is vannak fizetős részek, a strand parkolója viszont csak 100ft/óra Balatonfüreden több zóna van, a felsővárosi részen is vannak fizetős részek, a strand parkolója viszont csak 100ft/óra Fotó megosztása: 15 /24 A fonyódi kikötő és vasútállomás környékén két kisebb szakaszt találunk, ami fizetős, egyébként mindenhol ingyenes a parkolás, a part közelében is A fonyódi kikötő és vasútállomás környékén két kisebb szakaszt találunk, ami fizetős, egyébként mindenhol ingyenes a parkolás, a part közelében is Fotó megosztása: 17 /24 Siófok népszerű sétálóutcái fizetősek, a város központjában is figyeljünk a parkolási rendre Siófok népszerű sétálóutcái fizetősek, a város központjában is figyeljünk a parkolási rendre Fotó megosztása: 18 /24 Tihanyban sok kisebb parkoló fizetős, de lehet találni központi helyhez közel olyat, ahol ingyenes Tihanyban sok kisebb parkoló fizetős, de lehet találni központi helyhez közel olyat, ahol ingyenes Fotó megosztása: 19 /24 Zamárdiban a legtöbb part közeli utca óradíjas, nehéz megúszni a fizetést Zamárdiban a legtöbb part közeli utca óradíjas, nehéz megúszni a fizetést Fotó megosztása: 21 /24 Ki ne várná már a balatonparti lángosozást? Arra azért figyelj, hol dobod le az autódat Ki ne várná már a balatonparti lángosozást? Arra azért figyelj, hol dobod le az autódat Fotó megosztása: 22 /24 Nincs is szebb a Badacsony mögött lemenő napnál, de sok helyen még ilyenkor is fizetős a parkolás, 0-24-es Nincs is szebb a Badacsony mögött lemenő napnál, de sok helyen még ilyenkor is fizetős a parkolás, 0-24-es Fotó megosztása: 23 /24 Tihanyban a központi helyek a legdrágábbak, 500 forint/óra is lehet a parkolás Tihanyban a központi helyek a legdrágábbak, 500 forint/óra is lehet a parkolás Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Ilyenkor figyelj oda, mert egy rakás helyen fizetős a parkolás a Balaton mellett. Most összeszedtük neked, hogy kéznél legyen az infó, amire mindenképp szükséged lehet! (A galériában megtalálod a nagyobb városok parkolási térképét.)

Számos Balaton-parti városban még mindig ingyenes a parkolás

Minden egyes települést most nem fogunk érinteni, de a népszerűbbeket igen. Hogy a fővároshoz legközelebb eső településekkel kezdjük, gyorsan le is szögezném, hogy Balatonkenesén, Balatonakarattyán és Balatonvilágoson egyáltalán nem egyszerű, de legalább ingyenes a parkolás a strandokhoz, vagy egyenesen a bejárat mellett

900 forint felett számoljunk a lángossal Mielőtt beindult volna a szezon, a G7.hu utánajárt, mennyibe kerül a lángos idén a Balatonnál. Drágább, mint tavaly, ami nem meglepő, de 25-45%-os áremelkedéseket is tapasztalhatunk. Egy badacsonyi büfében 950 forint a sima, 1350 a sajtos és 1550 a sajtos-tejfölös. Ezek azonban átlagos áraknak mondhatóak, kiemelt helyeken a sajtos-tejfölös ára elérheti a 2000 forintot is, de még mindig van olyan parkoló a Balaton körül, ahol ennél többet költhetünk el parkolásra. Ki ne várná már a Balaton parti lángosozást? Arra azért figyelj, hol dobod le az autódat

Minden további említett városban a parkolás fizetős a kiemelt helyeken, és ha ez nem lenne elég, a legtöbb helyen minden egyes napra vonatkozik hétfőtől vasárnapig, az egész évben. Évről évre több város csatlakozik a fizetős parkolási rendhez, legutóbb Balatonboglár jelentette be, hogy mostantól nem mindenhol ingyenes a megállás. Rengetegen érkeznek autóval ezekre a helyekre, a partközeli utcák emiatt sokszor járhatatlanok a parkoló autóktól, az ott lakók és a nyaralók bejáróit is sokszor elállják. Emellett több fejlesztés és felújítás is történt tavaly Balatonbogláron, amit a város önkormányzata ilyen módon is szeretne pótolni. Valamint a polgármester, Mészáros Miklós szerint sokáig szeretnék még ingyenesen üzemeltetni a strandokat, amihez ez az 1000 fizetős parkolóhely nagy segítség lesz.

Balatonboglár

A parti övezetben 400, a többi zónában 300 forintos lesz a várakozás óránkénti díja a balatoni településen, míg a második és a harmadik övezetben csak bizonyos időszakokban kell majd fizetni a parkolásért, mint például a városközpontban vagy a Várdomb környékén. Az új díjszabás alól az ottlakók mentesülnek, csak a nyaralótulajdonosoknak – kivéve, ha a saját kertjükben parkolnak –, a vendégeknek és a turistáknak kell fizetniük, de heti és éves bérletet is lehet váltani.

A partközeli zónában viszont május elejétől egészen szeptember végéig fizetős lesz a parkolás, vagyis a Parti sétány, a Platán sor, a Kikötő utca, valamint a Kodály Zoltán utca Platán sor és Matróz köz közötti szakaszán, továbbá a Kodály Zoltán utca keleti végébe eső parkolóban.

Balatonföldvár

Három parkolási zónát alakítottak ki Balatonföldváron, melyek időszakosan fizetősek, és mobilparkolásra is van lehetőség, amihez a telefonszámokat is csatoljuk. Az 1-es zóna a vasúti sínpálya északi oldalán a Fesztivál tértől a volt vízműtelepig (26/2.hrsz-ig) terjedő utcai terület azon része, ahol a parkolás lehetősége táblával ki van jelölve. Itt 300 forint a parkolás óránként.

250 forintba kerül óránként a parkolás, vagy 1250 forint egész napra a 2-es zónában Bajcsy-Zsilinszky utca két oldalán és a Vak Bottyán utca délkeleti részén kialakított táblával kijelölt területen. 3-as zónába tartoznak a strandokhoz közel eső útszakaszok, ez a legolcsóbb, 200 forint óránként, de 1000 forint a napi jegy, szóval nem komoly összeg.

1-es zóna mobilparkolása: +36 (20,30,70) 763 8623

2-es zóna mobilparkolása: +36 (20,30,70) 763 8627

3-as zóna mobilparkolása: +36 (20,30,70) 763 8628

Balatonfüred

Négy parkolási zónát találunk Balatonfüreden, a legkiemeltebb a Tagore sétány feletti Kisfaludy utca, itt 500 forint a parkolás óránként, és nincs külön időszak, január 1-től december 31-ig minden nap érvényes 0-24-ig. A környező utcák szintén mind fizetős parkolóövezetek, a főútnak számító kétszer kétsávos Petőfi út és a Tagore sétány, valamint a móló és a vitorlás kikötő közötti utcák tartoznak ide, itt 300 forint a parkolás óránként.

Ha a parthoz közel akarunk parkolni, és nem akarunk sokat fizetni, akkor a mélygarázs a legjobb választás, ez 300 forintba kerül óránként, és van elektromosautó-töltőhely is, viszont a villanyautóknak is parkolási díjat kell fizetni a töltés idejére is, nekik sincs ingyen parkolás Balatonfüreden. Szintén fizetős övezet a felsővárosi rész, az Arácsi út forgalmas része és a vásárcsarnokhoz tartozó parkoló, 170 forint óránként. Jó hír, hogy a Kisfaludy strandhoz tartozó parkoló óránként csak 100 forintba kerül a nyári szezonban, így ezzel nem kell nagy összeggel számolni. A város központjában lévő Kisfaludy utcában parkolni tilos és már a behajtás is korlátozott.

Szintén van mobilparkolás, +36 (20,30,70) 763 8211, 8212, 8213, 8214

Badacsony

Erősnek tűnhet, hogy a badacsonyi strand parkolója 1500 forint/óra, nyáron (július1-augusztus 31-ig), ráadásul 8-21 óra között fizetős, viszont 1400 forint kedvezmény jár a strandbelépő árából, vagyis az első óra így csak 100 forintba kerül.

Két további zónát találunk Badacsonyban, a Halászkert parkoló, ABC parkoló és Móló parkoló 300 forint/óra április 25. és szeptember 30. között 8 órától 18 óráig, nyári szünetben este 9 óráig. A másik 300 forintos zóna az Egry József sétány hasonló kondíciókkal.

Mobilparkoláshoz telefonszámok: +36 (20,30,70) 763 8258, 8259, 8260

Fonyód

Összesen két rövid útszakasz fizetős csak Fonyódon, ezek is leginkább a központban. A móló mellett lévő nagy tér és a vasútállomás közötti szakasz, valamint az állomás túloldalán lévő főtér feletti Hunyadi János utca eleje. Mindkettő 200 forint/óra június 1. és augusztus 31. között 8-22 óráig, minden nap, hétvégén is.

Jó hír azoknak, akik strandolni mennek Fonyódra, hogy minden parthoz közeli utca teljesen ingyenes, az alapvető KRESZ szabályokat figyelembe véve – zöldterületen tilos a parkolás – bárhol leparkolhatunk. Kutyásoknak külön kedvez a fonyódi part, a mólótól délre a négylábúakkal strandolóknak külön fenntartott partszakasz jut, szintén teljesen ingyenesen. Ugyanez igaz az északra, Budapest felé található Fonyódligeten is, ahol szintén ingyenes a part, és a parkolás is megoldható a környező utcákban.

Tihany

Parkolás szempontjából viszonylag technikás hely Tihany, főként elszórva találunk kisebb parkolóterületet, ezekből összesen tizenkettőben fizetős a parkolás, és a tarifák is egészen másként alakulnak. A legdrágább a Levendula étteremnél (500 forint/óra), minden további ponton 250-400 forint/óra között változik, hogy éppen mennyit kell fizetnünk.

Figyeljük a zónatáblákat, minden parkolónak meglesz a saját mobilparkoláshoz használható telefonszáma. Számos kis utcában ingyenes a parkolás még a központi helyekhez közel is. Személyes tipp a Duna-Ipoly Nemzeti Park Levendula Ház Látogatóközpontjának parkolója, mely alig pár perc sétára van csak az Apátságtól és teljesen ingyenes, érdemes felkeresni, a látogatóház is jó program!

Zamárdi

Strandhoz közeli helyen viszonylag nehéz megúszni a parkolást ingyen Zamárdiban. A legtöbb parthoz közeli utca fizetős, 300 forint/óra a térképen kékkel jelzett utcákban. Ugyanennyibe kerül a vasútállomás melletti parkoló, a Szabadság téri parkoló és a kisebb kiépített parkolók. Külön autóbusz-parkoló is van, 900 forint/óráért, de közel a parthoz.

Mobilparkoláshoz ezeket a számokat lehet használni: +36 (20,30,70) 763 8619, 8620, 8629

Siófok

Egységes áron működnek a siófoki parkolóhelyek, ha van hely a móló melletti két kis parkolóban, akkor még a strandhoz közel és a fontosabb helyek kellős közepén tehetjük le az autót. 320 forintba kerülnek óránként ezek a helyek, akárcsak a népszerű Petőfi sétány, annak folytatása, a Beszédes József sétány, de a központi részeken a társasházak és üzletek környékén is fizetni kell a parkolásért.

A központi utcákban egész évben fizetős a parkolás, míg a parthoz közel szezonálisan, nyáron kell fizetni a parkolásért május 15. és szeptember 25. között. Apró tipp, hogy a központi látványosságokhoz közel a móló déli oldalán, pár perc pluszsétával már ingyenesen lehet parkolni az utcákban.

Keszthely

Három parkolási zónát találunk Keszthelyen, de ahelyett, hogy a kis utcákban próbálkozunk, érdemes megcélozni valamelyik nagyobb parkolót, három van belőle. A P1 Centrumparkoló a Városi Piac téren (piaci napokon, szerdán és szombaton 7-13 óráig ingyenes, de jegyet kell váltani behajtáskor), a Festetics-kastély közelében lévő P2 Kastély parkoló és a P3 Vásártér parkoló. Ezek szezonon belül (május 1.-szeptember 30.) 320 és 240 forintért vehetőek igénybe óránként, szezonon kívül 240 és 160 forint óránként.

Van kiemelt terület is 400 forintos óradíjjal, de az említett nagyobb parkolókból már könnyen meg lehet oldani a városnézést is. Ide is jut egy tipp, ha amúgy is tervben van a klasszikus Dotto kisvasutazás, annak útvonalába mindegyik parkolót belefűzték, és a parkolójegy felmutatásával kedvezményesen lehet rá jegyet váltani, és bárhol le lehet róla szállni, illetve felszállni is.

Figyelj oda az általános KRESZ szabályokra!

Nyaraláson, idegen helyen mindenféle zavaró körülmények között az ember hajlamos átsiklani általános szabályokon, ami aztán nagyon sokba is kerülhet. Jellemző hiba, hogy sokszor az út szélén, a mezőn, fák alatt kezdik meg néhányan a parkolást, amiből aztán a később érkezők úgy gondolják, hogy ott szabad a parkolás. Azonban mindenhol ugyanúgy érvényes az az alapvető KRESZ szabály, hogy zöldterületen tilos a parkolás.

Vagyis az, hogy az út szélén nem áll senki, de egy földút is megy mellette, még nem jelenti azt, hogy ott lehetne parkolni, ha csak tábla külön nem jelzi, hogy szabad a parkolás. Szintén számos népszerű turisztikai helyen (jellemzően a város központi részein) korlátozott behajtási zónákkal is találkozhatunk, ahol nemcsak a parkolásért, de már a behajtásért is megbüntethetnek. Legyetek résen, figyeljétek a táblákat, és ne hagyjátok, hogy bármi megzavarjon benneteket!

Egy elnézett tábla miatti több tízezres csekk sem ér annyit, hogy pár perccel kevesebbet sétálj, mindenki kibír még egy kört az autóban, amíg találsz helyet.