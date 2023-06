Külföldre mész nyaralni? Ennyit fizetsz, ha taposod a gázt!

Nemrég a Vezess számolt be először arról, hogy a magyar rendőrség szigorúbban veszi a gyorshajtások ellenőrzését, vagyis május 1-jétől alacsonyabb a tűréshatár. Pontosabban Magyarországon szinte teljesen megszűnik a tűréshatár.

Ehhez hasonló szigor gyakorlatilag nagyon sok országban tapasztalható, például rögtön a szomszédos Ausztriában. Most, hogy a nyaralások miatt az átlagosnál több hazánkfia indul külföldre, tekintsük át, mire számíthat az autós, aki lazábban kezeli a szabályokat a környező országokban.

Ausztria drágított

Ausztriában nagyon szoros a rendőri jelenlét a városokban és az autópályákon egyaránt. Ráadásul 2021 nyarától szigorúbb büntetéseket alkalmaznak a gyorshajtókkal szemben: a kiszabható bírság 2180 euróról 5000 euróra emelkedett, mely utóbbi – 2023. június közepi árfolyamon átszámolva – 1 866 000 forintnak felel meg. Továbbá ahogyan az várható, ha a június közepén benyújtott törvényjavaslatot elfogadják, 2024 márciusától különösen súlyos esetekben az autót is elkobozhatják és elárverezhetik.

Autó elkobzása és elárverezése jövő márciustól? Súlyos esetnek számít Ausztriában, ha valaki lakott területen 60, lakott területen kívül 70 km/órával gyorsabban hajt a megengedettnél. Első körben két hétre szólna az autó elkobzása, de visszaesés esetén már el is árverezhetik azt. A befolyt összeg 70 százalékát a közlekedésbiztonságba forgatják, a maradék 30 százalék pedig a helyi hatóságé. Ha valaki nem a saját autóját vezeti, akkor a járművezetésről örökre eltiltás lehet a büntetési tétel. A tervezet szerint minden efféle esetet egyedileg vizsgálnak majd.

Hazánkhoz hasonlóan Ausztriában is kétféle módon kaphatunk bírságot gyorshajtás után, közigazgatási eljárásban, amikor a rendőr megállít vagy “névtelenül hozott végzéssel” utólag kamerafelvétel alapján. Ennek megfelelően a büntetési tétel is más-más.

Gyorshajtási bírságok lakott területen:

Gyorshajtás mértéke Közig. bírság összege “Névtelen”bírság összege 20 km/óra 30 euró 29-60 euró 30 km/óra 50 euró 56-72 euró 40 km/óra 150 eurótól 150 eurótól 40-60 km/óra 300 eurótól + jogosítvány 1 hónapos bevonása 300 eurótól + jogosítvány 1 hónapos bevonása 60-80 km/óra 300 eurótól + jogosítvány 3 hónapos bevonása 300 eurótól + jogosítvány 3 hónapos bevonása 80 km/óra felett 300 eurótól + jogosítvány 6 hónapos bevonása + átképzés 300 eurótól + jogosítvány 6 hónapos bevonása + átképzés

Lakott területen kívül, illetve autópályán a fentiekhez hasonlóak. Egy kicsit alacsonyabbak a tételek. Az alapösszeg ott is 30 euró (vagy névtelen esetén 29) 20 km/óráig.

Ausztriában az amúgy is magas büntetések a többszörösére ugorhatnak, ha nem csupán gyorshajtást, hanem egyúttal környezetvédelmi szabálysértést is elkövetünk. Erre a sebességkorlátozó tábla alá helyezett IG-L feliratú kiegészítő tábla figyelmeztet. Leggyakoribb előfordulása autópályákon 100-as korlátozásoknál, leginkább változó jelzésképű (tehát digitális) táblán. Itt különösen kell figyelni, hogy ne tartsuk az autó sebességét 130-on, ugyanis ezres nagyságrendű büntetésre számíthatunk euróban, de akár kimaxolhatjuk a bűvös 5000-ig is.

Ausztriában nincs egységes bírságolási katalógus, tehát közigazgatási körzetenként változik a büntetés, de mindegyikre igaz, hogy „áremelések” történtek, vagyis egységesen mindenhol költséges a gyorshajtás Ausztriában.

Ugyanígy a kézből mobilozás büntetési összegét is a duplájára emelték 2023 májusától. Ha a rendőr kap rajta, akkor 100 euró (37 300 forint), ha az osztrák „védán” keresztül veszik észre a turpisságot, akkor 140 euró (52 200 forint) fizetendő.

Nemcsak az összegekből, hanem abból is látszik, hogy kicsi a tűréshatár, hogy már 10 km/óra alatt is kiszabnak büntetést, pontosabban már akár pár km/órás túllépést is megfizettetik. Ugyankkor van még tolerancia Ausztriában, a 100 km/óráig a mért sebességet 3 km/órával csökkentik, 100 km/óra felett pedig 3 százalékkal – kiküszöbölendő az esetleges mérési pontatlanságokból adódó eltérést.

Horvátország is (tovább) szigorított

A magyarok első számú nyári célországában is évről évre vastagabban fog a rendőrök ceruzája, melyet a horvátok euróra váltása is megfejelt. Most úgy néz ki, ha valaki városban 20 km/órával túllépi a megengedett sebességet, kérdés nélkül 135 eurót (50 400 forintot) kell fizetni. 30 km/órát meghaladó túllépés esetén 405 és 905 euró (151 100 és 337 700 forint) közé kúszhat a bünti, míg 50 felett 1350 és 2700 euró (kerekítve 500 ezer és egymillió forint) közötti pénzbüntetésre és akár 60 napos szabadságvesztésre is számíthatunk!

Városon kívül már 10 km/óra túllépésért is 68 euró (25 400 forint) jár, aztán ahogy gyorsulunk, szintén 2000 euró fölé kúszhat a büntetésünk.

Horvátországban nemcsak rendőrautónak látszó rendőrautókból, hanem civil járművekből is mérnek szép számban és könyörtelenül. A tenger felé haladó A1-es autópályán ráadásul – amikor erős a szél – extrakorlátozásokat vetíthetnek ki az elektronikus táblákra, akár 40 km/órát is. Ezek nagyon nyugtalanítók lehetnek, főleg ha komphoz sietünk, de fokozott rendőri jelenlétre mindig számítani kell.

A 25 év alattiaknak Horvátországban más sebességkorlátozásokat kell betartaniuk, mint a többi járművezetőnek – függetlenül attól, hogy milyen régen tettek sikeres vezetői vizsgát. Az autópályákon 120, az autóutakon 100, lakott terület közigazgatási határán belül, ott ahol 80 km/óránál nagyobb a megengedett sebességhatár, ott is csak maximum 80-nal hajthatnak, pl. autópálya bevezető szakaszok.

Szeretik az átlagmérést Olaszországban

Bár Ausztriában is előfordulhat átlagmérés, Olaszországban nagyon népszerű megoldás ez; Controllo elettronico della velocità con sistema Tutor felirat jelzi. De a rendőrök akkor is kiszedik az autóst, ha két autópályadíj-fizetési pont között az elvárhatóhoz képest kevesebb idő telik el, tehát minden bizonnyal gyorsan hajtottunk.

A kezdő vezetők – akiknek háromévesnél fiatalabb a jogsijuk – legfeljebb 100-zal mehetnek autópályán, még azokon a háromsávos szakaszokon is, ahol amúgy 150 km/óra a megengedett.

Olaszországban igen drága az autópálya, mellé a büntetések is, ráadásul éjszaka 30 százalékkal drágább a szabálysértés. Már 10 km/óra túllépésnél is kiszabnak 42 eurót (15 700 forintot) viszont ha a megengedett sebességhatár felett 10-40 km/órával autóztunk, a bírság 175 és 695 euró (65 400 és 259 400 forint), 40 és 60 km/óra között 544 és 2174 euró (203 000 és 811 300 forint) között mozoghat.

E küszöbérték felett, azaz 60 km/h-t meghaladó megengedett sebességtúllépés és tűréshatár esetén a sebességmérő kamera tűréshatárral együtt 847 eurós (316 100 forintos) bírságot ír elő, amely maximum 3389 euróig (1 265 000 forintig) terjedhet.

De van kedvezmény is: ha a helyszínen vagy a határozat kézbesítésétől számított 5 napon belül befizetjük az összeget, 30 százalékkal kevesebbet kell fizetni. Súlyosabb esetekben erre nincs lehetőség, amikor akár a járművezetéstől eltiltás is számításba jöhet, vagy a jogosítvány azonnali bevonása 6 hónaptól egy évig terjedő időtartamra. Ez utóbbi 60 km/órás sebességtúllépésnél automatikus – a pénzbüntetés mellett.

Bármilyen eszközzel is mérik az úton közlekedő jármű sebességét Olaszországban, az észlelt sebességből 5 százalékot kell levonniuk a hatóságoknak, de legalább 5 km/órát. Tehát ha például az észlelt sebesség 100 km/óra, a hibahatár 5 km/óra. Autópályán 136 km/órás sebesség 5 százalékkal csökkentve 129,20 lesz, és nem von maga után semmilyen szankciót.

Sebességkorlátozás nélkül: a német Autobahn

Németország az egyetlen uniós ország, ahol nincs általános sebességkorlátozás az autópályákon. 2019-ben az autópályák mintegy 57 százaléka volt sebességkorlátozás nélkül, emellett további 13 százalékon csak ideiglenesen volt korlátozás építkezések miatt. Tehát elég sok szakaszon táblák jelzik a – leginkább – 120 km/órás sebességhatárt, amit nagyon komolyan kell venni, ugyanis azokra ugranak a rendőrök. Már 10 km/óráig is 48,5 euróval (18 100 forinttal), 21 km/órától már 128,5 (48 000), 70 felett pedig már 738,5 euró (275 600 forint) a bírság. Városban magasabbak ezek az összegek, 10-nél 58,5 (21 800), 70 felett aztán 843,5 euró (314 800 forint) a büntetés.

Ebből is látszik, hogy Németországban is szigorúak a gyorshajtókkal szemben – és ugyanazokat a mérési pontatlanságokat kiküszöbölendő összeget vonják le a mért értékből, mint Ausztriában: 100 km/óráig 3 km/órát, 100 felett pedig 3 százalékot.

A büntetés utolér

Ne reménykedjünk. Ahogy nincs egységes európai közlekedési szabályozás, úgy az „Európai Unió szabálysértési jogra vonatkozó átfogó közösségi normát nem alkotott, azonban közösségi jogi aktusban meghatározta a kölcsönös jogsegély nyújtását olyan cselekmények miatt, amelyek a megkereső, illetve a megkeresett állam nemzeti joga szerint is büntetendőnek minősülnek” – írja a rendőrségi honlap, a police.hu.

Lefordítva: megjöhet a büntetés, és legtöbbször meg is jön, még olyan országokból is, ahonnan nem számítunk rá, például Svájc. De Ausztriából, Olaszországból, Németországból, Hollandiából, Szlovéniából, Horvátországból szinte biztos. Ennek feltétele, vagyis központi hatóságként az Országos Rendőr-főkapitányság akkor veszi át az ügyet (büntetést) a külföldi hatóságtól, ha a pénzbírság összege meghaladja a 70 eurót.

A lényeg: ha jön külföldről vagy a magyar rendőrségtől megkeresés, és tényleg elkövetted a szabálysértést (!), akkor ki kell fizetni. Ha a kinti hatóság közvetlenül ír, akkor általában jobban jársz, ha egyből fizetsz, mert sok helyen eleve sávosan emelkedik az összeg, aztán mire a magyar hatóságnak átadják, már lehet, hogy az eredeti összeg többszörösét kell kifizetni. Ennek megfelelően arra se legyints, ha az eredeti (első) összeg 70 euró alatti – arra gondolva, hogy az alacsony összeg miatt úgyis lepattan az ORFK-ról az ügy –, mert a sávosan emelkedő rendszerben, idővel felugorhat a pénzösszeg a 70 eurós határ fölé.

Nincs pontos matek

Összességében nehéz kiszámolni, hogy hány kilométer per óránál nem büntetnek a rendőrök az egyes országokban. Az biztos, hogy néhány km/óra feltételezett mérési pontatlanságot bekalkulálva levonnak a mért sebességértékből, de hogy azon túl mennyi a tolerancia, országa, sőt tartománya/megyéje válogatja. Legjellemzőbb, hogy szinte semmi: már 10 km/órás túllépést – vagy annál kevesebbet – is szakcionálnak.

És oké, lehet, hogy éppen megússzuk a büntetést, érdemes mindig arra is gondolni, hogy baj (értsd: baleset) esetén, amikor már bíró kezébe kerül az ügyünk, akkor akár fél km/órás túllépést is súlyosbító körülménynek vehet, hiszen ő csak azt nézi, hogy a szabály az szabály. Volt olyan példa is, hogy ilyen jelentéktelennek tűnő sebességtúllépés esetén osztotta meg a felelősséget a bíró, pedig egyértelműen nem a gyorshajtó volt a hibás. Illetve csak lett volna.

Sebességhatárok Európában

Ország Lakott területen Lakott területen kívül Autóút Autópályán km/h Ausztria 50 100 100 130***** Belgium 50 90 120 120 Bulgária 50 90 140 Csehország 50 90 130 Dánia 50 80 80 130 Egyesült Királyság 48 96 112 112 Finnország 50 80 120 Franciaország* 50 80 110 130 Görögország 50 90 130 Hollandia 50 80*** 100 100**** Horvátország** 50 90 130 Írország 50 80 100 120 Izrael 50 80 90 Lengyelország 60 90 100 140 Magyarország 50 90 110 130 Málta 50 80 110 Norvégia 50 80 90 Olaszország* 50 90 130 Portugália 50 90/100 100 120 Spanyolország 50 90 100 120 Svájc 50 80 100 120 Svédország 50 a jelzések szerint Szlovákia 50 90 130 Szlovénia 50 90 130

* Eltérő rendelkezések a kezdő járművezetők számára az első három évben és rossz időjárási/nedves körülmények között. ** Eltérő rendelkezések a kezdő járművezetők számára. *** A középvonal nélküli utakon 60 km/h. **** 6-19 h: 100 km/h, 19-6 h: 130 vagy 120 km/h a jelzésektől függően.***** Ausztriában éjszaka (22-5 h) az úgynevezett tranzit-autópályákon a gépkocsik sebességhatára 110 km/h; a tranzitautópályák: Tauern autópálya – A 10, Inntal autópálya – A 12, Brenner autópálya – A 13, Rajna-völgyi autópálya – A 14.