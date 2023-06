75 éves nyugger már a Porsche, de a születésnapot fiatalos lendülettel tolja

A Porsche különlegessége, hogy törődik a tulajdonosokkal. Nincsenek szigorú szabályok mint egy Ferrarinál, csuklóztatással felérő elvárások a vásárlásnál, sőt. Ha már van egy Porschéd, akkor családtag vagy.

Annyira, hogy a gyáriak meghívnak a születésnapi bulira is, ami esetünkben a hetvenötödik, amit valamiért a Porsche nagyon meg akart ünnepelni.

Nem csak egy fecnit küldenek a Porsche birtokosoknak, hogy irány Stuttgart, és gyere ahogy tudsz, hanem külön kis fesztivált szerveztek a helyi piacoknak, ahol minden Porsche tulajdonos érezheti, hogy megérkezett, jó helyen van, és a következő pénzköteget is nyugodtan otthagyhatja valamilyen Porsche típusra, nem fogja megbánni.

Az ilyen rendezvényekre pedig a sajtó képviselőit is meghívják, hogy világgá kürtöljék az adott márka jófejségét. Így ezt a napot a Porsche képzeletbeli gyertyáit fújva töltöttük, és már reggel, az M7-esen érezhetően megnövekedett a Porsche sűrűség, akik vérmérséklet szerint hol balról, hol jobbról kerülték a mezei autósokat.

Végül a mi is ott álltunk a családi Mazda3-al a frissen megnyitott Balaton Park Circuit bejáratánál az 1,6 literes 105 lóerős csapásmérővel a belépésre váró 911-esek sorába. Már ez elég szürreális élmény volt, de a java csak ezután jött.

A kapun belül ugyanis 623 Porsche gyűlt össze és közel 1500-an ünnepelték a legendás autómárka 75. születésnapját, de nem csak ezt. További három fontos, kerek születésnapot is ünnepelhet a vállalat: a Porsche Inter Auto Hungaria Kft. a 30. születésnapját, a 911-es Porsche 60 évét, a Le Mans-i 24 órás verseny 100. Évfordulóját is egyben.

Ennyi különleges Porsche ilyen koncentrációban ritkán jön össze, így a két kialakított színpad műsora, a versenypálya bokszaiban berendezett művészeti kiállítás, valamint az evés-ivás mellett a parkolóban sétálni volt a legjobb program ezen a koranyári napon. Igaz, amikor Besenyei Péter áthúzott a pálya felett, és a zivatarfelhőket háttérnek használva megkezdte műrepülő bemutatóját, az is felfér a dobogóra.

Ma már a Porsche kínálat különféle SUV-jai ma már megszokott látványnak számítanak, de a legendás 911-es széria szinte összes létező kivitelét ritkán mustrálhatjuk egymás mellett állva, itt pedig ez történt.

Ezért innen beszéljenek helyettem a képek, a galériában megtalálható a legtöbb érdekes, látványos autó, ami eljött ünnepelni a Porsche 75. születésnapját.

75 éves nyugger már a Porsche, de a születésnapot fiatalos lendülettel tolja 1 /64 Egy eladó 911 a 996-os szériából. Ez a legolcsóbb generáció jelenleg, 10-13 millió forintért már válogathatunk ebből a típusból Egy eladó 911 a 996-os szériából. Ez a legolcsóbb generáció jelenleg, 10-13 millió forintért már válogathatunk ebből a típusból Fotó megosztása: 2 /64 Fotó megosztása: 3 /64 Fotó megosztása: 5 /64 Az eredeti 911-es még 110-170 lóerős motorokkal kezdte pályafutását 1964-ben Az eredeti 911-es még 110-170 lóerős motorokkal kezdte pályafutását 1964-ben Fotó megosztása: 6 /64 A klasszikus forma változatlan maradt az évtizedek során, a farmotoros típust bárki felismeri, de a pontos beazonosítás már keményebb dió. A képen egy Porsche 911 Carrera RS a 964-es szériából, érdekesség a hátsó spoiler A klasszikus forma változatlan maradt az évtizedek során, a farmotoros típust bárki felismeri, de a pontos beazonosítás már keményebb dió. A képen egy Porsche 911 Carrera RS a 964-es szériából, érdekesség a hátsó spoiler Fotó megosztása: 7 /64 Fotó megosztása: 9 /64 Volt idő amikor egy 911-esre is 16 colos kerekek kerültek Volt idő amikor egy 911-esre is 16 colos kerekek kerültek Fotó megosztása: 10 /64 Klasszikus versenyszínek, ami ma már a lehetetlen kategória, cigarettamárkák ma már nem tűnnek fel egy Porsche orrán se Klasszikus versenyszínek, ami ma már a lehetetlen kategória, cigarettamárkák ma már nem tűnnek fel egy Porsche orrán se Fotó megosztása: 11 /64 Fotó megosztása: 13 /64 A program része volt a felvonulás a friss versenypályán, de komoly tempóval is szágudlhattak a résztvevők, igaz csak gyári tesztpilóták mellett a jobb egyben A program része volt a felvonulás a friss versenypályán, de komoly tempóval is szágudlhattak a résztvevők, igaz csak gyári tesztpilóták mellett a jobb egyben Fotó megosztása: 14 /64 Madártávlatból látszik hogy mennyi résztvevő volt a 75. születésnapon Madártávlatból látszik hogy mennyi résztvevő volt a 75. születésnapon Fotó megosztása: 15 /64 Fotó megosztása: 17 /64 Igazi matuzsálemek is kilátogattak a rendezvényre, pár 356-ost is megcsodálhattak a résztvevők Igazi matuzsálemek is kilátogattak a rendezvényre, pár 356-ost is megcsodálhattak a résztvevők Fotó megosztása: 18 /64 Fotó megosztása: 19 /64 Fotó megosztása: 21 /64 Fotó megosztása: 22 /64 Fotó megosztása: 23 /64 Fotó megosztása: 25 /64 A 914-esek 1,7, 1,8, valamint 2,0 literes motorokkal gördültek le a gyártósorról, 1969 és 1976 között összesen 118 978 darab. A 914-esek 1,7, 1,8, valamint 2,0 literes motorokkal gördültek le a gyártósorról, 1969 és 1976 között összesen 118 978 darab. Fotó megosztása: 26 /64 Ez volt az olcsóbb Porsche, amire már akkor is volt igény Ez volt az olcsóbb Porsche, amire már akkor is volt igény Fotó megosztása: 27 /64 Bukólámpa, modernebb elrendezés, a Porsche mindig is próbált többet adni a 911-eseknél Bukólámpa, modernebb elrendezés, a Porsche mindig is próbált többet adni a 911-eseknél Fotó megosztása: 29 /64 Fotó megosztása: 30 /64 Porsche 356 beltere Porsche 356 beltere Fotó megosztása: 31 /64 Porsche 356 Porsche 356 Fotó megosztása: 33 /64 2023-ban fontos évfordulóhoz érkezett a vállalat: 75 éves lett a Porsche. Ennek megfelelően Magyarországon is a márka születésnapja áll a fókuszban. A csúcspontot a június 10-i Porsche fesztivál jelentette, amelynek egy vadonatúj versenypálya, az idén májusban megnyílt Balaton Park Circuit adott otthont. 2023-ban fontos évfordulóhoz érkezett a vállalat: 75 éves lett a Porsche. Ennek megfelelően Magyarországon is a márka születésnapja áll a fókuszban. A csúcspontot a június 10-i Porsche fesztivál jelentette, amelynek egy vadonatúj versenypálya, az idén májusban megnyílt Balaton Park Circuit adott otthont. Fotó megosztása: 34 /64 Volt amikor még lehetett a motort is látni a farban, ma már csak műanyag boriítás és pár ventillátor található itt. Volt amikor még lehetett a motort is látni a farban, ma már csak műanyag boriítás és pár ventillátor található itt. Fotó megosztása: 35 /64 Felvonulás előtt Felvonulás előtt Fotó megosztása: 37 /64 Fotó megosztása: 38 /64 Fotó megosztása: 39 /64 Fotó megosztása: 41 /64 Aki már nem bírta a sétát, az letolhatott egy rétest Aki már nem bírta a sétát, az letolhatott egy rétest Fotó megosztása: 42 /64 Fotó megosztása: 43 /64 Az autó, amit fénykorában csak özvegycsinálónak neveztek, mert annyira veszélyes volt vezetni. A 911 (930) Turbo 1984-re már 330 lóerőt szabadított a hátsó kerékre, és szűk öt másodperc alatt gyorsult százra. Az autó, amit fénykorában csak özvegycsinálónak neveztek, mert annyira veszélyes volt vezetni. A 911 (930) Turbo 1984-re már 330 lóerőt szabadított a hátsó kerékre, és szűk öt másodperc alatt gyorsult százra. Fotó megosztása: 45 /64 Fotó megosztása: 46 /64 Fotó megosztása: 47 /64 Fotó megosztása: 49 /64 Fotó megosztása: 50 /64 Fotó megosztása: 51 /64 Fotó megosztása: 53 /64 Fotó megosztása: 54 /64 Fotó megosztása: 55 /64 Fotó megosztása: 57 /64 Fotó megosztása: 58 /64 Fotó megosztása: 59 /64 Fotó megosztása: 61 /64 Fotó megosztása: 62 /64 Fotó megosztása: 63 /64 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

75 év dióhéjban

Ferdinand Porsche 1931-ben alapította meg vállalatát Dr. Ing. h. c. F. Porsche GmbH néven, azonban egészen 1948-ig kellett várni ahhoz, hogy létrejöjjön az első négykerekű, amely az időközben ikonikussá vált márkanevet viselte. Ferry Porsche a saját álmát valósította meg a 356 létrehozásával, amelynek szülőhelye 1950-ig még nem Stuttgart-Zuffenhausen, hanem az ausztriai Gmünd volt. A vállalat nevével teljesen összeforrt a Porsche ikonikus logója, amelynek alakját és színeit Württemberg tartomány címeréről, a benne látható lovat pedig Stuttgart címeréről mintázták.

A 356-os típus három fokozatban (A, B és C) fejlődött tovább, a könnyű és dinamikus sportautónak pedig egyre szélesebb rajongói tábora lett. A sorozatgyártás mellett a motorsportok világában is már a kezdetektől a brillírozott a Porsche: az 550 Spyder már az ötvenes években a dobogó tetejére repítette ügyes kezű pilótáit.

1964-ben kezdődött meg a márkát meghatározó típus: Ferry Porsche fia, Ferdinand Alexander Porsche rajzolta meg azokat a formákat, amelyek még most is meghatározzák a márka tervezését. A 911 megszületett. A típus azóta is a kor szellemében továbbfejlődve, új mércéket felállítva és a határokat kitolva lép előre, új generációk számára biztosítva az álmokat és új modellekhez szolgáltatva az inspirációt.

A 70-es években nem csak a Porsche vállalat bővült tovább, de F.A. Porsche létrehozta saját tervezőirodáját, a Porsche Design-t is, amely mindmáig híres alkotásokkal szolgál. Miközben a versenypályán is sorra születtek a legendák (számos sikertörténet kapcsolódik a 911, a 908 és a 917 nevéhez), a 928 vezetésével megérkeztek az orrmotoros modellek is.

A 90-es évek második felének változásai irányították arra az útra a márkát, amelyen mind a mai napig jár. Ekkor érkezett meg a Boxster, amelyet 2002-ben követett sportos SUV modellként a Cayenne. A 2004-ben érkezett szuperautóval, a V10-es erőforrással hajtott Carrera GT-vel a Porsche bebizonyította, hogy minden eddiginél jobban képes kitolni a határait, amely törekvés azóta is meghatározza a márka mindennapjait.A Porsche kínálata jelenleg hat modellsorozatból áll (718, 911, Cayenne, Macan, Panamera és Taycan)

Pénzgyűjtés is volt

A jubileumi fesztiválon a jótékonyság is kiemelt szerepet kapott. A Porsche és a Youngart kollaborációjából létrejött műalkotásra, az 50 különálló elemből felépülő, életnagyságú Porsche 911-es modellre lehetett licitálni egy rendhagyó aukció keretében. Juhász Szilárd, PAF (Pintér András Ferenc), Révész Ákos és Kővári Kamillavirág a Youngart online galéria PRIME kategóriás művészei összművészeti alkotást hoztak létre a Porsche Centrum Budapest jóvoltából.

Az alkotás 2.100.000 Ft-ért kelt el és a beérkezett összeg jótékonysági célra, közvetlenül a Szintlépés Alapítványnak ajánlották fel, amely munkájával gyermekotthonokban élő gyermekeknek nyújt segítséget.