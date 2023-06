Így vehetsz most autót milliós kedvezménnyel

Kimondottan rossz év volt a tavalyi, 2022-es az új autó piacot tekintve, de az már a 2023-as első negyedévi adatokból is látszik, hogy nagyjából kezd helyre állni Magyarországon. Az első három hónapban kis híján 30 000 autó kelt el itthon, ez csupán 1,2 százalékos növekedés a korábbi év azonos időszakéhoz képest, de növekedés.

A legtöbb gyártó alkatrészellátási gondokkal küzdött egy évvel ezelőtt, ott volt a chip hiány, aztán a háború okozta kiesések kábelkötegek, felnik, egyéb kisebb alkatrészek területén és az egészet még a covid utolsó nagyobb hullámai is nyomták. Úgy tűnik, ezekből a legtöbben már kezdenek kilábalni és forog az autógyártás, ezért is lehet, hogy még egy olyan inflációval elképesztő mértékben megterhelt országban, mint a miénk, amikor minden termék ára hónapról hónapra emelkedik, tudott bővülni az autópiac.

Van pénz új autóra? Úgy tűnik, hogy van, e mögé persze nem csak magánvásárlókat kell képzelni, a flottaértékesítés jelentős. Ilyen új autó árak mellett mégis mi lehet csábító a vásárlásra bárkinek? Mindig vannak kedvezmények a listaárakból, az importőrök és a kereskedések is tudnak ajánlani olyat, amitől csábítóbbá válhat az új autó.

Mivel akárcsak a szervizárak tekintetében, úgy a kedvezmények és ajándékok terén is nagyrészt a kereskedések döntenek ebben a témában, nem minden gyártó ajánlatait tudjuk most közölni. Ahonnan kaptunk importőri visszajelzést központi akciókról, ajánlatokról, általános kedvezményekről és ajánlatokról, azokról tudunk beszámolni. Nézzük, melyik márkánál milyen kedvezményekkel csábítják be az új autó vásárlókat!

Akár milliós nagyságrendű árengedmények

Fontos észben tartani, hogy a legtöbb márka weboldalán listaárakkal találkozhatunk pontosan azért, mert más kedvezményeket kaphatnak magánszemélyes és vállalati ügyfelek. A kedvezmények levonása a listaárból történik, és ezek mértékét is legtöbbször a kereskedések szabják meg, de vannak központi akciók.

Csak hogy a legnagyobbal kezdjük, a Porsche Hungária által forgalmazott márkák tekintetében (Volkswagen, Skoda, Audi, Cupra, Seat) általános kedvezményekről is beszélhetünk. A Porsche Casco kedvezményt 100-200 000 forintig találjuk meg már egyből a konfigurátorban, de néhány márkánál, mint például az Audi, vagy a Volkswagen, még komolyabb összegeket láthatunk pluszban, e mellett. Audiból félmillió, VW árából akár 1,2 millió forint is leeshet a listaárból.

Emellett egyedi konstrukciókat kínálnak orvosoknak, gyógyszerészeknek, speciális területen dolgozóknak, amiknek a mértéke nem meghatározott, ezt a kereskedésben döntik el a vásárolt modelltől függően. Ugyanezzel találkozunk a Volvónál is, de ügyvédek számára szintén van külön kedvezményük.

A Suzukinál szintén azt látjuk, hogy a meghirdetett listaárból azonnal elengednek több mint egy millió forintot – Vitara esetén épp 1 050 000 – amihez semmi más nem kell, mint aláírni a hűségprogramot, ami lényegében semmire nem kötelezi a vásárlót, cserébe viszont induláskor egyből olcsóbb az autó. Ezek mellett több márkánál is a készleten lévő autóknál lehet jelentősebb kedvezményeket elérni, a DS-nél például akár 2 millió is leeshet a DS 4-ek listaárához képest.

Peugeot modellek esetében éppen májusban érkezett komoly változás az árakat tekintve. 600 000 forinttól egészen 2,5 millió forintos kedvezményekkel is találkozhatunk, utóbbi a 3008-as plug-in hibrid csúcskivitelénél vehető igénybe, de a 308-as hibridjei is 1,7 millió forinttal olcsóbbak.

Különleges összeállítások, limitált szériák

Egyre jobban teret nyernek maguknak az elektromos autók – idén az első negyedévben már 5,5%-a voltak a piacnak – és a plug-in hibridek, a Volvónál mégsem ezekből, hanem az XC60 és XC90 modellek mild hibrid dízel változatából kínálnak most kedvezményes modelleket, amik a listaárhoz képest akár 3-4 millió forintos árelőnnyel vihetőek ki a szalonból.

Hasonlóan kedvezményes áron kínál két kiemelt modellt a KIA is, a Sportage Essence éppen 10 millió forint alatt megkapható (9 999 000 Ft), és az automata váltós Ceed is hasonlóképp jónak nevezhető áron, 8,6 millióért hozható el legolcsóbban Fusion felszereltségi szinten.

Alacsony kamatajánlatok, bővített garancia, ajándék töltődoboz

Szinte a legtöbb márkánál azonos finanszírozási ajánlatokkal találkozunk, megkeresésünkre a Honda, a Mercedes-Benz és a KIA emelte ki 10%-os, vagy az alatti THM-mel kínált konstrukcióit, a Mercedes 7 alatti, a Dacia pedig 3,9%-os THM-et ígér. Ugyanakkor a KIA esetében, aki most plug-in hibrid vagy elektromos Nirót, EV6-ot vásárol, ajándékba kapja az otthoni töltődobozt és annak kiépítését, aminek értéke akár egymillió forint is lehet, és nagyban hozzájárul az autó használhatóságához.

Garanciális ajánlatokból is ahány márka, annyi megoldás, a DS-nél például 5 év/100 000 kilométeres garanciát kapunk, a Volvónál 4 évre bővített garanciát. Mercedesnél a hibridek akkumulátoraira 6, elektromos modellekére 8 vagy 10 év garanciát vállalnak 160-250 000 kilométeres futásteljesítményig, az átrozsdásodás elleni garancia pedig jelenleg 30 év. Suzukinál a hajtásrendszerre kínálnak hasonlót, a fő komponensekre (motor, turbó, hibrid alkatrészek) 10 év garancia jár.

Autóbeszámítás és szervizakciók

Különböző kondíciók mellet, de a legtöbb kereskedés kínál használt autó beszámítási lehetőséget is, a Volvónál 10 év a hirdetett korhatár központilag. Minden más esetben az aktuális kereskedésben dől el, hogy beszámítják-e addig használt autónkat és ha igen, mennyiért.

Csak a kezdet a vásárlás, utána sem hagyják magukra az új autó tulajdonosokat, minden márka kínál valamilyen kedvezményes szervizcsomagot. Az importőröktől kapott információk alapján, ahol van központilag meghirdetett szervizakció, az például a Stellantishoz tartozó márkák (Peugeot, Citroën, DS, Jeep, Alfa Romeo), ahol kedvezményes áron vizsgálják most át az autókat és ha szükséges a javítás bármilyen területen, 15%-ot engednek a javítás árából, és a klímatisztítás is kedvezményes most.

Idősebb autók esetében is kínálnak a legtöbben extra szervizszolgáltatást. Jellemzően 5 éves kor felett találunk ajánlatokat átvizsgálásra és kedvezményes alkatrész-csomagokra például a Volvónál vagy a Kiánál. 3 év a minimum, törvényben előírt garancia, ennél viszont jellemzően többet adnak a gyártók. A Volvónál például 4, a Peugeot, DS és Citroën modelleknél 5, a KIA továbbra is 7 évet kínál a Suzukinál pedig a fő komponensekre összesen 10 év a garancia.

Érdemes minden esetben akár több kereskedéstől is ajánlatot kérni, ha új autó vásárlását tervezzük. Sok esetben egyáltalán nem lehet megjósolni, hogy valamelyik fővárosi, vagy vidéki kereskedésnek lesznek jobb ajánlatai, kedvezőbb szervizcsomagjai, vagy éppen hol kapunk az autóhoz mondjuk ajándék téli gumi garnitúrát, vagy egyebeket. A lehetőség a miénk, hogy versenyeztessük a kereskedéseket, ne ragaszkodjunk egyhez, mert lehet, hogy pár várossal arrébb sokkal jobb ajánlatot fogunk kapni.