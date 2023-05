Autózgatnál a környező országokban? Ennyit kell fizetned

Bár az időjárás egyelőre kevés jelét mutatja annak, hogy nyakunkon a nyár, a szezon kezdete mégis alig egy hónapra van már. Ennél aktuálisabb pedig nem is lehetne fejest ugrani a környező országok autópálya díjaiba, felkészülve arra, mi vár ránk, ha neki indulnánk.

Autóval utazni kényelmes, mert csak a mérete szabja meg, mennyi cuccot vihetünk magunkkal. Praktikus, mert akkor és oda indulunk el vele, amikor mi szeretnénk, és lehet belőle jókora kaland is, hiszen arra megy, amerre akarjuk és kedvünk van. Ezzel együtt viszont költséges is, ami nem csak az üzemanyagra értendő, hanem az úthasználati díjakra is. Ezekre pedig érdemes felkészülni, már csak azért is, mert nincs egységes rendszer, mindenhol kicsit máshogyan működik.

Matricás vagy kapus rendszer

Általában véve kétféle rendszert lehet megkülönböztetni. A matricás rendszerre a magyar a legjobb példa, ezt ismerjük. 10 napos, havi, országos, vagy megyei vármegye „matricát” vehetünk itthon, de inkább úgy érdemes fogalmazni, hogy ilyen időszakokra fizethetünk úthasználati engedélyt, miután 2008 óta nem adnak fizikai, felragasztandó matricát a benzinkutakon, csak elektronikus rendszerben rögzítik a fizetést.

Ehelyett viszont fizetőkapus rendszer működik több környező országban is. Ezek működési elve a megtett kilométereken és a járművek méretén alapszik. Felhajtáskor egy fotocella beméri a jármű magasságát, tengelyeinek számát, fizetni pedig lehajtáskor kell ezeknek, és az autópályán töltött kilométereknek megfelelően. Készpénzzel vagy kártyával is lehet fizetni, de szinte minden ilyen megoldásnál elérhető valamilyen készülék is, amire tölthetünk fel pénzt és az autóba helyezve megállás nélkül is átmehetünk a fizető kapukon.

Nézzük, hogy a környező országokban miként alakulnak az autópálya-használat díjai!

Magyarország

Először fussuk át, hogy itthon mi a helyzet. Időszakra szóló matrica rendszerünk van, de fizikai matrica már 15 éve nincs. Megvehető a benzinkutakon, vagy online is, például Simple applikációban pár kattintás alatt. A 10 napos jelenleg 5500 forint, a havi 8900, az éves 49 190, vármegyére szóló éves pedig 5720 forintba kerül.

Ausztria

A hazaihoz hasonló, időalapú matricás rendszer működik, annyi különbséggel, ha benzinkúton fizetünk érte, jár a fizikai matrica, ami minden évben más színű, a 2023-as most épp ciklámen. 10 napra 9,90 euróba kerül, a kéthónapos pedig 29 euró. Éves is fizethető 96,9 euróért, mindezt pedig online is lehet már intézni.

Bulgária

Népszerű célpont Bulgária is a nyaralók szemében, ezért nézzük, mennyit kell fizetni, ha ide tartanánk. Idő alapú matricás rendszer működik, 3,5 tonnás önsúlyú gépjárművekre kell megfizetni, 3,5 tonna felett viszont úthasználati díjat kell fizetni. A matricát heti, havi, 3 havi és éves mellett még hétvégi időszakra is meg lehet venni, ez péntek 12:00 órától vasárnap 23:59-ig érvényes. A hétvégi 9 leva (kb 1800 ft), a heti 13 (kb. 2600 ft), a negyedéves 48 (kb. 9800), a havi 27 (kb. 5500 ft),az éves 87 levába (kb. 18000 ft)kerül.

Csehország

E-matricás rendszerben vásárolható úthasználati engedély a cseh autópályákra, fizikai matrica nincs, így hozzánk hasonlóan náluk sem kell kiragasztani semmit a szélvédőre. 10 napos matrica ára 310 korona, a havi 440, az éves pedig 1500 koronába kerül.

Horvátország

Fizetőkapus rendszert használnak Horvátországban, ami összességében általában drágábbra jön ki, mint a matricás időszakos rendszer, mert egy útra szól, visszafelé is ki kell fizetni ugyanazt a díjat. A legkisebb szakasz 5,8 euróba, a leghosszabb 30,6 euróba kerül, a kettő között nagy a szórás, attól függ, mi az úti célunk.

Lehet készpénzzel és bankkártyával is fizetni a kapuknál, ennél azonban egyszerűbb megoldás az ENC fizető rendszer. Ilyen eszköz bérlését több cég is kínálja Magyarországon, aminek az előnye leginkább a megállás nélküli áthaladás a kapukon. Az eszközt megküldhetik postán, de személyesen is átvehetjük, kérésnek megfelelő összeget töltenek rá 15 000 forinttól felfelé, a különbözetet az eszköz leadása után visszautalják.

Olaszország

Szintén fizetőkapus rendszerrel találkozunk Olaszországban, a szakaszok pedig 10 és 64,4 euró között alakulnak. Négy alagútért külön fizetni kell (Grand St. Bernard, Monte Bianco, Mount LaSchera, Frejus) 15 és 47,4 euró közötti összeget.

Hogy némi támpontot adjuk a népszerűbb úti célokat illetően, nagyjából ilyen összegekre kell számítani:

Szlovénia (Gorizia) felől Bibione 3,7 euró, Velence 10,90, Bologna 21, Milánó 29,80, Firenze 30,1 euróba kerül. Pisa 35,40, Torino 47,3, Róma pedig 49,8 vagy 15,2 Ravenna irányába, Nápolyba pedig 65,3 euróért lehet eljutni. Ausztria felől érkezve is hasonló árakkal kell kalkulálni.

Románia

Általános úthasználati díjat kell fizetni Románia teljes úthasználatára, ami egy hétre szóló matrica esetén 3 euró, egy hónap pedig 7 euróba kerül.

Szerbia

Szintén fizetőkapus rendszerre kell készülni, az árat a jármű kategóriája és a megtett út függvényében számolják ki az automata fizetőkapuk. A legnépszerűbb útvonalak Szabadkától Dimitrovgrad és Presevo, ezek személyautóval 6800-7400 forintba kerülnek. A pontos útvonaldíj kiszámítására találunk kalkulátort is, ami az aktuális áraknak megfelelően tudja megmondani, pontosan mekkora díjakkal kell majd számolnunk.

Szlovákia

Matricás rendszer működik északi szomszédainknál, akárcsak nálunk, már nincs fizikai matrica, csak elektronikus. 10 napos, 30 napos, 1 éves és 365 napos kategóriából választhatunk. Míg az éves az adott év január 1-jétől azonos év december 31-éig érvényes, addig a 365 napos tetszőleges naptári naptól a következő év azonos napjáig érvényes. 12, 17 vagy 60 eurót kell fizetni értük.

Szlovénia

E-matricás rendszerben kell megfizetni a szlovén pályamatricákat is, ami személyautóra egy hétre (vagyis nem 10 napra, hanem csak 7-re) 15 euróba kerül, a havi pedig 30-ba. Ehhez pedig még benzinkúton sem kell feltétlenül megállni, online, kényelmesen is megvásárolható az autópálya-matrica Szlovéniába.

Érdemes észben tartani, hogy a fizetőkapus rendszerek lehetnek drágábbak, sőt, jellemzően azok is, ugyanakkor biztosan nem fejeltjük el kifizetni az árát, máskülönben nem tudnánk lehajtani róla. Matricás esetekben előfordulhat, hogy elfelejtjük megvenni a matricát, akkor pedig pár száz euróval is megugorhat a nyaralás költsége.