A legtöbbek fejében egyautós márkaként él az Alpine: a Renault által 2017-ben újra felélesztett sportmárka a közutakon eddig csak az A110-zel jelent meg, emellett a motorsportban váltak érdekeltté a Forma-1-es és az endurance-világbajnokságon való szerepvállalásukkal. Ezen azonban változtatnak. Az átalakulási folyamat következő lépésénél – Magyarországról egyedüliként – a Vezess is ott volt: Bristolba utaztunk az Alpine A290_β modell bemutatójára, amelyen keresztül bepillantást nyerhettünk az Alpine jövőjébe.

Érdekes helyszínt választott az Alpine koncepcióautójának bemutatására, a délnyugat-angliai város északi részén található Brabazon-hangárt. Itt 11 Concorde repülőgépet gyártottak – talán a sugárhajtású gép minden idők egyik leghíresebb angol–francia terméke a Csalagút után. Ha úgy nézzük, a helyszín bizonyos értelemben megtestesíti az Alpine kétlakiságát: a franciaországi Dieppe-ben készülnek az utcai autók, míg a Forma-1-es munka java Enstone-ban zajlik. Az A290_β esetében pedig többek között a Forma-1 felől érkező hatásoknak is jelentős szerep jutott.

A képre kattintva galéria nyílik:

Megtapogattuk az Alpine retró hangulatú méregzsákját 1 /29 Egykor Concorde-ok készültek itt, de ezen az estén az Alpine A290_β volt a főszereplő Egykor Concorde-ok készültek itt, de ezen az estén az Alpine A290_β volt a főszereplő Fotó megosztása: 2 /29 Laurent Rossi, az Alpine vezérigazgatója beszél a frissen leleplezett újdonság előtt. A LED-falon lévő stúdiófotón a négyzetmintás felnivel látható az autó Laurent Rossi, az Alpine vezérigazgatója beszél a frissen leleplezett újdonság előtt. A LED-falon lévő stúdiófotón a négyzetmintás felnivel látható az autó Fotó megosztása: 3 /29 Esteban Ocon (Forma-1-es pilóta), Laurent Rossi (Alpine-vezérigazgató), Pierre Gasly (Forma-1-es pilóta) és Anthony Villain (dizájnigazgató) Esteban Ocon (Forma-1-es pilóta), Laurent Rossi (Alpine-vezérigazgató), Pierre Gasly (Forma-1-es pilóta) és Anthony Villain (dizájnigazgató) Fotó megosztása: 5 /29 405 cm hosszú, 185 cm széles és 148 cm magas az autó 405 cm hosszú, 185 cm széles és 148 cm magas az autó Fotó megosztása: 6 /29 Alpine A290_β az emlegetett négyzetmintás felnivel Alpine A290_β az emlegetett négyzetmintás felnivel Fotó megosztása: 7 /29 Extrém kialakítású, aerodinamikailag is hatékonyabb visszapillantó Extrém kialakítású, aerodinamikailag is hatékonyabb visszapillantó Fotó megosztása: 9 /29 Skótkereszt a fényszórókon: a ralis örökség része ez a dizájnelem. 40-50 éve még azért került a lámpákra két egymást keresztező ragasztócsík, hogy ütközés esetén ne szóródjanak szét a fényszóró üvegszilánkjai Skótkereszt a fényszórókon: a ralis örökség része ez a dizájnelem. 40-50 éve még azért került a lámpákra két egymást keresztező ragasztócsík, hogy ütközés esetén ne szóródjanak szét a fényszóró üvegszilánkjai Fotó megosztása: 10 /29 Kéken villog az irányjelző, közben pedig feltűnik Ocon neve. A honfitárs Gasly a másik oldalon található Kéken villog az irányjelző, közben pedig feltűnik Ocon neve. A honfitárs Gasly a másik oldalon található Fotó megosztása: 11 /29 Kis tartószerkezetet kapott a fényszóró, nem simul rá a felületre Kis tartószerkezetet kapott a fényszóró, nem simul rá a felületre Fotó megosztása: 13 /29 A felső panel mögött rejlik a kilincs, ügyesen elrejtették A felső panel mögött rejlik a kilincs, ügyesen elrejtették Fotó megosztása: 14 /29 20 colos felnik, mögöttük az A110 fékrendszere 20 colos felnik, mögöttük az A110 fékrendszere Fotó megosztása: 15 /29 Kipufogóvégekre hajaznak a ventilátorok nyílásai Kipufogóvégekre hajaznak a ventilátorok nyílásai Fotó megosztása: 17 /29 Nagyon látványosak a karbonforgácsos elemek. A képen a hátsó fényszóró látható Nagyon látványosak a karbonforgácsos elemek. A képen a hátsó fényszóró látható Fotó megosztása: 18 /29 Itt már világítanak a hátsó lámpák, még a szélvédő mögött is. A függőleges kialakítás magyarázata az F1-ből, illetve az endurance vb-ről érkezik: mindkét szériában a hátsó szárnyak végein vékony, függőleges fénycsíkok találhatóak Itt már világítanak a hátsó lámpák, még a szélvédő mögött is. A függőleges kialakítás magyarázata az F1-ből, illetve az endurance vb-ről érkezik: mindkét szériában a hátsó szárnyak végein vékony, függőleges fénycsíkok találhatóak Fotó megosztása: 19 /29 Masszív spoiler, növeli a hátsó tengely stabilitását Masszív spoiler, növeli a hátsó tengely stabilitását Fotó megosztása: 21 /29 A hátsó szélvédő jobb szélén olvasható koordináta az A290_β "születési helyére", a Párizstól délnyugatra fekvő délnyugati részén fekvő Renault Technocentre-re, a franciák kutatás-fejlesztési központjára mutat A hátsó szélvédő jobb szélén olvasható koordináta az A290_β "születési helyére", a Párizstól délnyugatra fekvő délnyugati részén fekvő Renault Technocentre-re, a franciák kutatás-fejlesztési központjára mutat Fotó megosztása: 22 /29 Sikerült középpontba helyezni a sofőrt Sikerült középpontba helyezni a sofőrt Fotó megosztása: 23 /29 Hivatalos információ nincs arról, mennyit képes megtenni egy töltéssel az autó, de a bemutatót követően 77 százalékon állt a töltöttség - ez az este alatt még csökkent 1-2 százalékot, miközben hallhatóan dolgozott az autó hűtése. A kiírt 489 km nem hatótáv, ennyit mentek az A290_β-val Hivatalos információ nincs arról, mennyit képes megtenni egy töltéssel az autó, de a bemutatót követően 77 százalékon állt a töltöttség - ez az este alatt még csökkent 1-2 százalékot, miközben hallhatóan dolgozott az autó hűtése. A kiírt 489 km nem hatótáv, ennyit mentek az A290_β-val Fotó megosztása: 25 /29 A Forma-1-es pilóták nem ezt a kormányt tekergették az A290_β-ban, de ez az, amit a tervezők az autóba álmodtak A Forma-1-es pilóták nem ezt a kormányt tekergették az A290_β-ban, de ez az, amit a tervezők az autóba álmodtak Fotó megosztása: 26 /29 Letisztult darab az eredeti kormány, így a funkciók egy része a sofőr feje fölé kerülhet Letisztult darab az eredeti kormány, így a funkciók egy része a sofőr feje fölé kerülhet Fotó megosztása: 27 /29 "Ne nyomd" - írták a homokfúvott alumínium-fékpedálra "Ne nyomd" - írták a homokfúvott alumínium-fékpedálra Fotó megosztása: 29 /29 Ez a stúdiófotó adja talán a legjobban vissza a nyílszerű műszerfal-kialakítást, mely az egész autó képére hatással van Ez a stúdiófotó adja talán a legjobban vissza a nyílszerű műszerfal-kialakítást, mely az egész autó képére hatással van Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Alpine-nevezéktan Alpine A290_β – ez a becsületes neve a teljesen elektromos autónak. Ebből a béta a projekt állapotára utal, azaz a négykerekű még nem egy végleges termék. Az A természetesen az Alpine-t jelenti, a 290-ből a 2-es a kisautó-kategória márkán belüli jelölése, a 90 pedig egyfajta stílusjelölő szám, a jövőben ezek segítségével válnak megkülönböztethetővé az egyes modellek. Jelenleg nem okoz nehézséget az Alpine-ok nevein kiigazodni:

A110 – a már jól ismert kétüléses sportkocsi

A470, A480 – az endurance-vb-n használt versenygépek

A521, A522, A523 – a Forma-1-es autók nevei.

Az esemény jelentőségét hangsúlyozta, hogy mindössze két nappal a Forma-1-es Miami Nagydíjat követően a versenyistálló legfontosabb emberei is Bristolba repültek, sőt, fontos szerepük volt az este során. A két pilóta, Esteban Ocon és Pierre Gasly meg is hajtották az autót egy fénysugarak segítségével kialakított versenypályán. Nem finomkodott a két francia: a visszafordítókban rángatták a méretes kézifékkart, és még a hangár sötétjében is láthatóak voltak a guminyomok a földön. Igyekeztek a lehető legsportosabban vezetni, és az autó ebben láthatóan partner volt.

Külső

A látványos bejáratást követően közel mehettünk az autóhoz, mely már messziről is remekül mutatott a sötét hangárban hófehér fényezésével, na meg a retróhullámot remekül meglovagló Renault 5 tanulmány formavilágára több mint erősen hajazó külsejével. Egyértelműen visszaköszönnek az Alpine-variánson is a legendás Renault 5 Turbo formajegyei, így az első és hátsó lámpák, a tetőspoiler, a hátsó sárvédők szélesítései és légbeömlői is jól hozzák a retró hangulatot.

Egy koncepcióautó esetében mindig az a legfontosabb kérdés, hogy a béta-verzió megoldásaiból mennyit látunk majd viszont a végeredménynél. Ha hihetünk az Alpine-nak, az A290_β külseje jelentősen már nem fog változni, a bemutatott állapotban találkozhatunk vele az utakon. Azért persze ezt ne vegyük készpénznek még: a bemutatón látott 20 colos felnik is eltértek a sajtóanyagokban látható, négyzetmintájú daraboktól, és talán még a háromajtós kialakítás sincs kőbe vésve.

Nyúlánk tengelytávjának és a sarkokra kitolt kerekeinek köszönhetően agilis kiállású a 405 cm hosszú, 185 cm széles és 148 cm magas autó. Mindehhez rengeteg fűszer jön az Alpine-tól, ezektől lesz igazán szemrevaló az A290_β. Kívül a fehér és a fekete váltakozik, nem csak színben, textúrában is. A havas hegycsúcsokat idéző domináns szín érdesebb felületű, míg a sötét felületek tükörsimák.

A tetőn lévő spoiler, illetve a sárvédőív, valamint a lökhárítók megoldásai tisztelegnek a gyártó eredete előtt, a műanyagokat ugyanis kék és piros karbonforgáccsal elegyítették – ezek a francia lobogó színei mellett a hegyekben található ásványokat is reprezentálják Antony Villain dizájnigazgató szerint. Fekete-fehér alapszínei ellenére tehát nagyon színes autóról van szó, mely a fényszórókon is megmutatkozik: egyszerre jelenik meg a ralis múlt, valamint a Forma-1-es és az endurance-os jelen ezen elemek segítségével. Az irányjelzők kék színben villognak, közelről megnézve őket pedig felfedezhetjük Forma-1-es pilótáik neveit.

Belső

Az A290_β beltere is tele van izgalmas megoldásokkal, de itt már maga az Alpine is úgy fogalmazott, hogy sokkal inkább egy vízió megvalósítását láthattuk, mintsem azt, amivel valóban a jövő A290-eseiben találkozhatunk. Ezzel együtt is egyértelmű az irány, amit kijelöltek: legyen a középpontban a sofőr, aki gazdagodjon remek és új élményekkel az elektromos hajtású jövőben is.

A munkafolyamat egy digitális ikerautó (Digital Twin) megalkotásával kezdődött, ahol a tervezők teljesen szabadon ereszthették fantáziájukat. Az ötletek között olyanok is felmerültek a Bristolban lévő tervezők elmondása szerint, melyekhez hasonló még nem is létezik. Ezek közül a legérdekesebb talán az a megoldás volt, amely aktív légbuborékok segítségével szabná személyre a sofőrülést, függően attól, ki ül benne, és a mini légzsákok valós időben történő leeresztésével, illetve felfújásával folyamatosan reagálna a fellépő erőhatásokra is, stabilizálva a vezető pozícióját.

Ez az ülésmegoldás nem valósult meg, ahogy a sajtófotókon látható kormány helyett is egy, a motorsportból ismerősebb darab került az autóba. Itt nem feltétlenül kivitelezhetőségi okok állnak a változtatás mögött: egy kijelzővel rendelkező kormányról jóval egyszerűbb monitorozni a még mindig fejlesztés alatt lévő autó adatait.

Ígéretes darab azonban az alábbi képen látható dizájn, melybe szívesen kapaszkodnánk egy nap mi is. A tervezők a Forma-1-es és az endurance-autó kormányaiból inspirálódtak, amikor megalkották a sportosságot sugalló szerkezetet. Nincs sok gomb rajta, van viszont egy, ami kiemelendő a módválasztó mellett: a jövőben minden Alpine-ban lesz egy előzés (Overtake, OV) gomb, melynek megnyomását követően 10 másodpercig az autó maximális teljesítménye a sofőr rendelkezésére áll. A gombot nem lehet majd eszetlenül nyomkodni, csak akkor aktiválható majd a rendszer, ha az út száraz, két aktiválás között pedig legalább tíz másodpercnek el kell telnie.

A Digital Twin utáni következő lépést az élőben is megtekinthető koncepció jelenti. Remekül alkalmazták a sofőr legyen a középpontban elvet a beltér tervezésekor, ugyanis az A290_β vezetőülését fogták, és betették az autó közepére. Ideális bemutatóautót faragtak ezzel a koncepcióból, ugyanis a vezető mögött még két kagylóülés is található, melyekben akár megautóztathatók a fontos vendégek különféle rendezvényeken.

Tervezéskor igyekeztek sallangmentessé tenni a sofőr környezetét, a hangsúlyt az ember és a gép minél közvetlenebb kapcsolatára helyezve. A karbonhéjas sportülés, a kormány és az azt körülvevő nyílszerű műszerfal elegye egy F1-szerű cockpitet alkot, melynek határait nem lehet egyértelműen meghatározni. A nyílszerű kialakítás is hangsúlyozza a sofőr központi helyzetét, aki maga előtt nem lát túl sok műszert az idealizált autóbelsőben – az Alpine kommunikációja szerint ők például az irányjelző hagyományos visszajelzőjét is száműznék, hiszen a sofőr látja a villogást a műszerfalon végigfutó fénycsíkok segítségével.

Ezt követi majd a valóság, az az autó, mely tényleg készen áll a sorozatgyártásra. Kérdésünkre elmondták, hogy biztosan nem marad középen az A290 sofőrülése, nézzen az ki egyébként bármennyire is jól. Mindent megtesznek viszont, hogy a víziót és az elképzeléseket átültessék egy hagyományosabb beltérbe is.

Technika

Legégetőbb kérdéseinkre, melyek az autó teljesítményére, tömegére, hatótávjára vagy épp akkumulátorainak kapacitására fókuszáltak, mind-mind ugyanazt a választ kaptuk: work in progress, azaz a munka, illetve a projekt még folyamatban van, minden alakulóban még. Egy valami azonban biztos, az elektromos-hajtáslánc.

Az Alpine nem az A290_β kapcsán találkozik először az elektromos hajtással: tavaly bemutatták kísérleti projektjüket, az A110 E-Ternitét, amely a jelenlegi autójuk villanyhajtású prototípusa. Az így gyűjtött tapasztalatokat is hasznosítják majd a jövőbeli modellekben. Ennek eredménye már a kerekenkénti nyomatékszabályzó technológia finomhangolása is, melyet kombinálnak majd a vadiúj multilink hátsó futóművel, azt várva, hogy a kisautók körében példátlan egyensúly jöjjön létre az energikusság, a lendületesség, illetve a kényelem között.

Mikor vezethetjük?

A tervek szerint 2024-ben debütál a közúti forgalomra is alkalmas A290. A villanymotorok a cléoni óriásgyárban készülnek majd, az autók azonban az észak-franciaországi Douai városában állnak össze egységgé, felhasználva a Renault-Nissan CMF-B EV padlólemezét.

Ez az autó csak az előfutára az Alpine három autós “álomgarázsának”, mellyel szintet lép a francia sportkocsimárka. Az Alpine minden szegmensre nagy kaliberrel lő: a kisautók között az imént bemutatott sportos modellel szállnának harcba, készülnek egy GT-stílusú crossoverrel is, mely még idén bemutatkozhat a nagyvilágnak az A290_β-hoz hasonló módon, ezek mellett a már meglévő A110 is elektromos utódot kap.

A saját maga elé kitűzött házi feladatot az Alpine eddig remekül megoldotta, sikerült olyasvalamivel előrukkolniuk, ami megdobbantja az autórajongó szívünket. Már csak az a kérdés, hogy vajon a piacon is sikeres lesz-e a következő években egy ilyen kisautó, miközben a vevők egyre inkább SUV-irányba orientálódnak és nagyobbnál nagyobb autókat vesznek.

Ezzel együtt is bízunk az A290-ben és szurkolunk neki, mert mindig öröm látni az ilyen izgalmas újdonságokat, melyek színesíthetik az autókínálatot. Reméljük, ahogy az A110-ből is készült versenyváltozat, úgy az A290-esből is születhet valami hasonló, hogy továbbvigye a Renault 5 Turbo ralisikerinek történetét. Az orrán látható kiegészítő fényszórói már meg is vannak hozzá.