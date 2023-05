Durva büntetéseket szórnak Budapesten, sokan beleesnek ebbe a hibába

Sokakkal kibabrált az év eleje óta a Budapest VII. kerületében bevezetett forgalomcsillapítási korlátozás. Még a legismertebb útvonaltervező is tilosba navigálja az autósokat, ráadásul nincs is sok hibalehetőség: könnyen ugorhat a jogosítvány is.