Az autós embert Magyarországon még az ág is húzza. Senki nem könnyíti meg a dolgunkat, hogy a hobbinknak éljünk, de leginkább minden egyes sarkon csak akadályokba, szabályokba, költségekbe ütközünk. Igazán boldog lehet, aki hobbi autót tart fenn, hogy a mindennapok mellett élvezni is tudja, amit az autózásban valóban szeret. Persze, a hobbi autó, veterán autó sosincs készen, ezt mindannyian tudjuk, de a legszebb állapotában már érdemes elgondolkozni azon, hogy felkerüljön rá a korona. Persze ha az az autó veterán korú.

A muzeális minősítés, vagy, ahogy emlegetni szeretjük, az OT vizsga nem lehetetlen küldetés. Ez nem csak egy „elit klubtagságot” jelent, de számos kedvezménnyel, és bizonyos területeken egyszerűsítéssel is jár. Aki autójánál eléri, hogy OT rendszám kerül rá, már nyugodt lehet, az oda vezető út azonban hosszú, de leginkább trükkös.

Régi autód van? Ez neked is segíthet! 1 /37 Minden 30 évnél idősebb autónak jól áll az oldtimer rendszám Minden 30 évnél idősebb autónak jól áll az oldtimer rendszám Fotó megosztása: 2 /37 Vaslökhárítósakon az igazi, dde már modernebb autók is kaphatnak OT-t Vaslökhárítósakon az igazi, dde már modernebb autók is kaphatnak OT-t Fotó megosztása: 3 /37 Az esztétikai állapot nagyon fontos Az esztétikai állapot nagyon fontos Fotó megosztása: 5 /37 Műszakilag tökéletesnek és korhűnek kell lennie a vizsgához Műszakilag tökéletesnek és korhűnek kell lennie a vizsgához Fotó megosztása: 6 /37 A motornak típusazonosnak kell lennie, ha megállapítható a motorszám, akkor annak kell passzolnia az eredetivel A motornak típusazonosnak kell lennie, ha megállapítható a motorszám, akkor annak kell passzolnia az eredetivel Fotó megosztása: 7 /37 Egy ideje már műanyag lökhárítós autók is kaphatnak OT-t Egy ideje már műanyag lökhárítós autók is kaphatnak OT-t Fotó megosztása: 9 /37 A vizsga legfontosabb része az esztétika, még felületi rozsda sem lehet az új alkatrészeken A vizsga legfontosabb része az esztétika, még felületi rozsda sem lehet az új alkatrészeken Fotó megosztása: 10 /37 Az autó eredeti piacához mérten azonos műszaki állapot és eredeti konfiguráció visszaállítása szükséges Az autó eredeti piacához mérten azonos műszaki állapot és eredeti konfiguráció visszaállítása szükséges Fotó megosztása: 11 /37 Akkor is tökéletesen tisztának kell lennie, ha nem újították fel Akkor is tökéletesen tisztának kell lennie, ha nem újították fel Fotó megosztása: 13 /37 Minden azonosítónak tökéletesen olvashatónak kell lennie Minden azonosítónak tökéletesen olvashatónak kell lennie Fotó megosztása: 14 /37 Az eredeti matricák pótlása nem követelmény, de sokat jelent Az eredeti matricák pótlása nem követelmény, de sokat jelent Fotó megosztása: 15 /37 A dokumentációt és háttér tudást a tulajdonos dolga összegyűjteni és a vizsgabiztosoknak bemutatni A dokumentációt és háttér tudást a tulajdonos dolga összegyűjteni és a vizsgabiztosoknak bemutatni Fotó megosztása: 17 /37 Minden kis rést ki kell takarítani a vizsga előtt Minden kis rést ki kell takarítani a vizsga előtt Fotó megosztása: 18 /37 Szerencsére a korhű gumiabroncs nem követelmény Szerencsére a korhű gumiabroncs nem követelmény Fotó megosztása: 19 /37 Még azt is bizonyítani kell, hogy az autóban lévő kárpit eredeti-e Még azt is bizonyítani kell, hogy az autóban lévő kárpit eredeti-e Fotó megosztása: 21 /37 Az eredeti tartozékok beszerzése nem egyszerű feladat, de ez benne a szép Az eredeti tartozékok beszerzése nem egyszerű feladat, de ez benne a szép Fotó megosztása: 22 /37 Ha van szervizkönyv, arra is szükség lesz, ahogy az eredeti kezelési útmutatóra Ha van szervizkönyv, arra is szükség lesz, ahogy az eredeti kezelési útmutatóra Fotó megosztása: 23 /37 Akkor is fel kell készíteni egy autót, ha azt nem kellett restaurálni Akkor is fel kell készíteni egy autót, ha azt nem kellett restaurálni Fotó megosztása: 25 /37 Ezen az 520i-n a sárga viasz még az eredeti karosszéria védelem, amit a gyárban kapott, így ezt nem kell letakarítani Ezen az 520i-n a sárga viasz még az eredeti karosszéria védelem, amit a gyárban kapott, így ezt nem kell letakarítani Fotó megosztása: 26 /37 Pótkeréken még lehet az eredeti gumiabroncs Pótkeréken még lehet az eredeti gumiabroncs Fotó megosztása: 27 /37 A népszerűbb autókkal szigorúbbak a vizsgabiztosok A népszerűbb autókkal szigorúbbak a vizsgabiztosok Fotó megosztása: 29 /37 Az OT vizsga után már könnyebb az élet az autóval, a felkészítése nehéz Az OT vizsga után már könnyebb az élet az autóval, a felkészítése nehéz Fotó megosztása: 30 /37 Minden alkatrésznek típusazonosnak kell lennie Minden alkatrésznek típusazonosnak kell lennie Fotó megosztása: 31 /37 Hiába ritka és drága az eredeti sárga fényszóró, csak akkor menne át, ha az autó is francia piacról származna Hiába ritka és drága az eredeti sárga fényszóró, csak akkor menne át, ha az autó is francia piacról származna Fotó megosztása: 33 /37 Népszerű veteránnak számít az E30-as BMW is Népszerű veteránnak számít az E30-as BMW is Fotó megosztása: 34 /37 Az ilyen megsárgult részletek a korral járnak, ha ez eredeti, akkor nincs vele gond Az ilyen megsárgult részletek a korral járnak, ha ez eredeti, akkor nincs vele gond Fotó megosztása: 35 /37 Ilyen váltógomb és szoknya nem volt az E30-hoz eredetileg, így hiába szép az autó, nem menne át az OT-n Ilyen váltógomb és szoknya nem volt az E30-hoz eredetileg, így hiába szép az autó, nem menne át az OT-n Fotó megosztása: 37 /37 Ilyen arany plakettet kap a sikeres muzeális minősítésű veterán autó Ilyen arany plakettet kap a sikeres muzeális minősítésű veterán autó Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Az OT rendszám joga minden autót megillet, ami betöltötte a 31 évet

31 év? Nem 30? Egészen pontosan úgy szól a törvény, hogy 30 éves kor után kaphat muzeális minősítést egy autó, az azonban nem teljesen igaz, mert a gyártás pontos dátumához képest be kell töltenie a 31. évet. Vagyis idén, 2023-ban nem az 1993-ban gyártott autók, hanem az 1992-ben gyártott autók kaphatnak OT rendszámot, muzeális minősítést.

Amennyire pontosan lehet, igazolni kell az autó gyártásának időpontját. Ez egyre inkább könnyű, a legtöbb autó esetében, hónapra pontosan kideríthető a gyártási dátum, de az sem ritka, hogy napra pontosan megtaláljuk. Vagyis úgy semmiképp se induljunk neki a minősítésnek, hogy az autónk csak 30 éves, mert közölni fogják velünk, hogy jövőre találkozunk.

Műszaki vizsga és OT minősítés egy helyen

Tavaly történt egy olyan lépés, ami viszonylag szokatlan az autósok életében; megkönnyítették az OT vizsgára készülő autósok dolgát. Az autónak muzeális minősítésen kell átesnie és még műszaki vizsgáznia is kell ahhoz, hogy érvényes OT rendszámot kaphasson. Korábban ezt külön időpontokban, külön helyszíneken kellett elvégeztetni, vagyis a nagy értékű, törékeny, kényes technikát többször kellett kitenni közúti használatnak, vagy trélerezésnek, ami több idő, több pénz és több kockázat.

2022 óta azonban már egy helyen, egy időben végzik a muzeális minősítést és a műszaki vizsgát is, mindkettőt a Magyar Autóklub telephelyein. Ezzel pénzt és szívrohamot megspórolva az OT-ra vágyóknak azzal, hogy nem kell plusz útvonalengedélyt kérni, vagy trélerezést fizetni, és egy időpont alatt megcsinálnak mindent. Ez persze nem jelenti azt, hogy az OT vizsga egyszerűbb dolog lenne, mint korábban.

Te vagy a legfontosabb láncszem

Fontos észben tartanod, hogy ezt a dolgot Te akarod elérni, az autód neked fontos, senki másnak, és a barátaidon, szerelődön kívül senki nem fogja megkönnyíteni a helyzetedet. A tökéletes állapotban tartott, vagy frissen elkészült autód csak egy része a muzeális minősítésnek, de legalább akkora része múlik rajtad is, a Te felkészültségeden.

Az autód vizsgázik, de neked kell biztosítanod a lehető legtöbb háttéranyagot hozzá. Ez furcsán hangzik, de a tudást te viszed a vizsgabiztosoknak, minél több biztos, igazolható, lekövethető információt tudsz biztosítani az autód típusáról, annál biztosabb lehetsz abban, hogy az autód át fog menni a vizsgán. Az emberi, tulajdonosi tudás főként azért is fontos, hogy ne kerüljön minden második autó muzeális minősítés elé, a tulajdonosnak ott kell lennie és minden autót ismernie kell, amivel megérkezik és minősítést igényel. Ezzel erősen szűrhető, hogy ki csinálná csak üzletből és ki valódi hobbiból.

Miket kell magaddal vinned a minősítésre?

Az első és legfontosabb az Autóklub honlapjáról letölthető kérelem formanyomtatványa, ezt kérik el először. Ezután minden, amit be tudsz gyűjteni az autóról. Prospektusok, katalógusok, szerelési útmutatók és a legtöbb gyári tartozékként az autóhoz adott dokumentum, mint a kezelési útmutató, szervizkönyv, ha van, és hasonlók.

Rengeteg múlik azon, hogy mennyi információt tudsz biztosítani az autó mellé. Tudnod kell bizonyítani, hogy az autóban látható ülések, kárpitok korhűek, a felszereltsége szintén, és típus azonos alkatrészeket tartalmaz. Egy gyári prospektusból például kiderül, hogy az én BMW 318is-emben lévő Reverse RDS kazettás magnó gyárilag is szerepelt az E36-os szériában, vagy, hogy a háromküllős kormány szintén eredeti alkatrész.

Nehezített a helyzet, ha brit, amerikai, japán, orosz vagy arab piacról származó autót próbálnánk meg OT vizsgára vinni. Az ezekhez szükséges dokumentumok beszerzése hosszabb folyamat lehet, a piacok egyéni műszaki követelményeit pedig szintén nekünk kell igazolnunk. Például ha az autó gyártásakor még nem volt követelmény az ABS, a kipörgésgátló, vagy a légzsák.

Nem lehet átalakított, de fejlesztett sem

Hiába van biztosabb megoldás fékrendszer, áramellátás, vagy fényszórók terén, az autó csak akkor fogja megkapni az OT vizsgát, ha mindene eredeti, vagy típus azonos. A tuning nyilván szóba sem jöhet, de az sem játszik, ha fejlesztettek rajta. Az E36-nál például a 316i-k dobfékes hátsó fékrendszert kaptak, ha mégis tárcsafékes hátsó futóművel érkezik a vizsgára, nem fog átmenni. A modellhez létezett, de a 16i-hez nem típus azonos, hiába biztosabb így használni az autót, ezzel a megoldással sajnos nem eredeti.

Ugyanez igaz a típus azonos extrákra, mint az elektromos ablakok, légkondicionáló, sportülések, bőrkárpit, más modellből érkező kormány, rádió, vagy színben nem passzoló szőnyegek. Sok autó esetében alvázszám megadása után online elérhető az eredeti konfiguráció, vagyis egy gyárilag Avantgarde felszereltségű Mercedes utólag rákerült AMG kiegészítőkkel megint csak nem lesz jogosult az OT rendszámra, hiszen úgy nem eredeti.

Túl szépnek kell lennie, hogy igaz legyen

A muzeális minősítés fontos kulcsa, hogy az autónak olyan állapotban kell megjelennie a vizsgán, hogy az alkalmas legyen a típus bemutatására, kiállítására, példaként szolgálhasson. Talán ez a rész az egyik legfontosabb; az esztétika. Viszont mindent összevetve ez értelmezhető a leginkább másként, erősen egyénfüggő, ki mit gondol példaértékűnek, és mi az, ami a vizsgabiztosok szerint is az.

Egy rozsdás csavar belefér? Kosz a kerékdobokban, por a motortérben? Sajnos egyik sem, bár némelyik szinte teljesen elkerülhetetlen. Megkérdeztem több oldtimer tulajdonost is, akik sikeres minősítést szereztek az autójuknak, és mindannyian egyetértettek abban, hogy az esztétika vizsgálata a legszigorúbb része a minősítésnek. Először is, az autónak tökéletesen tisztának kell lennie az utolsó csavarfejig és egyetlen eldugott kis zugában sem lehet kosz, por, használatból adódó szennyeződés. Ezt viszonylag nehéz úgy kivitelezni, ha az autó lábon érkezik meg a vizsgasorra, éppen ezért a tapasztaltak tréleren érkeznek az autóval.

Azt gondolnánk, hogy a kipufogórendszer lefestése nem életszerű, ugyanakkor egy gyári alkatrész, vagy utángyártott esetében – rozsdamentes acélból ugye nem készülhet – elkerülhetetlen a beszerelés utáni felületi korrodálás. Ezt a legegyszerűbben úgy lehet elkerülni, ha a kipufogórendszert lefestik, akkor is, ha gyárilag ez nem történt meg az autón, így ez sok esetben bevett szokás a felkészítéskor. Ezen a ponton érdemes elgondolkodni, hogy normális dolog-e a festett, patyolat tiszta kipufogórendszer a gyári, fém tiszta helyett? Minden esetre ez így működik, és erre például érdemes odafigyelni egy olyan autónál, amire nem egy nappal a vizsga előtt került fel az új rendszer.

Némileg megengedő a rendszer, bizonyos alkatrészeknél elkerülhetetlen a felületi rozsda, mint például a kipufogó leömlő részénél, ahol a forróságtól nem védi meg a festék sem. Egy felületi rozsdás csavar esetében viszont nem lehet magyarázat, hogy gyárilag sem volt galvanizált, és pár naposan már 30 évvel ezelőtt is pont ugyanígy nézett ki. Emiatt sajnos megbukhat az autó, ami nem feltétlenül jogos, hiszen egy galvanizált, vagy festett csavar már eltér a gyárilag használt technológiától. De a muzeális minősítésre mégis az ilyen megoldások jelenthetnek garanciát.

Miért kell makulátlannak lennie?

Nem feltétlenül életszerű, hogy egy OT rendszámra készülő autónak úgy kell kinéznie, mintha most gördült volna le a gyártósorról. Ha később úgyis használni fogják és nem kiállítani, akkor nem mindegy? Azt érdemes észben tartani, hogy a muzeális minősítés nem használatban lévő autóknak szolgál. Vagyis egy mindennap használt, de közel gyári állapotú autó nem fogja megkapni a vizsgát éppen azért, mert a minősítés pillanatában arra kell alkalmasnak lennie, hogy betolhassák egy múzeumba.

Hogy a minősítés után mi történik az autóval, hogyan fogják használni, az már nem feltétlenül érdekes, de 5 év múlva, amikor a műszaki vizsga esedékes, pontosan ugyanazt az állapotot kell mutatnia, vagyis fenn kell tartani azt az állapotot, amit az első minősítésekor mutatott. Ebből már ki is derült az első könnyítés az OT rendszámmal; nem 2, hanem 5 évente kell műszaki vizsgára vinni.

Nincs adó, kedvezményes a biztosítás

Se cégautó adó, se gépjárműadó (súlyadó), se regisztrációs adó nem kötelezi az OT rendszámos autókat. Emellett a biztosítás is kedvezőbb, amennyiben a Magyar Nosztalgia- és Hobbijármű Regiszter (MNHJR) is minősíti az autót. OT rendszámmal ezt bármilyen gond nélkül megkaphatjuk, de nem csak ezeknél az autóknál tud segíteni a regiszter. Hobbi, Veterán és Oldtimer kategóriákban egészen 2002 év végi gyártású autókig lehet már kedvezményes biztosítást intézni rajtuk keresztül.

A Hobbi kategóriában 1994-2002-es gyártás között, feltételrendszerhez kötött, hogy kaphatunk-e kedvezményes biztosítást. Egyedileg átalakított autók, különleges szériák, limitált kiadások, kultikus darabok, vagy márkaklub által delegált autók is jogosultak lehetnek. A 2023-as díjtáblázat alapján az én 1995-ös gyártású 318is-em nem kapna jobb ajánlatot, de ha két évvel idősebb lenne, már Veterán kategóriában indulhatna, ahol nagyjából fele akkora a biztosítás összege, a 30 évnél idősebb autóknál pedig töredéke a hagyományos biztosításnak.

Maga a minősítés nem nagy költség, inkább az előkészítés

Mivel minden az előkészítésen múlik, fontos ezt is beleszámolni a költségekbe, bele fektetett energiába. Több műhely is vállal OT vizsgára való felkészítést, ami – a felújítási munkákon kívül – abból áll, hogy tökéletesen tisztára mossák az autó minden látható pontját, katalógusba való állapotokat idéznek elő. Erre olyan autónál is szükség van, ami műszakilag nem igényel felújítást, mert annyira jó állapotban maradt, de a tisztaság fontos.

Ez házilag sem lehetetlen, de sokat segít, ha van legalább egy szerelőakna, ahonnan elérjük az autó összes pontját. Így lehetséges, hogy ez csak a tisztítószerek árába és sok-sok munkaórába kerül csak. Mivel mégiscsak 30 665 forintba kerül a minősítő vizsga, érdemes biztosra menni.

A Magyar Autóklub éppen ezért hozta létre az előzetes veterán átvizsgálás intézményét, ahol lényegében elpróbálják a muzeális minősítést. Átnézik a dokumentumokat, ellenőrzik a jármű papírjait és megtörténik az esztétikai szemrevételezés is. Ez 6325 forintba kerül, ami szinte aprópénz ahhoz képest, mintha megbukna az éles vizsgán. Ha itt zöld utat kap mehet a valós minősítésre.

Ezen felül a műszaki vizsgálat általános díját kell megfizetni, vagyis dokumentumokkal és adminisztrációs költségekkel együtt 70-80 000 forintból meglehet a veterán minősítés, az OT rendszám és a kis arany plakett.

Különleges dolog egy autó életében, ha úgy éri el a 30 (azaz 31) éves kort, hogy kiérdemli az OT rendszámot, mert ez mutatja, hogy a tulajdonosa mennyit foglalkozott az autóval és mennyire ismeri a sajátját. Ha ez a szenvedély megvan, jó eséllyel indulunk az OT rendszámért.