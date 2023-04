Egy vagyont érhet az F1-es világbajnok Ferrarija, amit sosem vezetett

A Ferrari F40 egy olyan klasszikus típus, amit időről időre emlegetünk. Tekintve, hogy a gyártását több mint 30 éve, még 1992-ben befejezték, a sportkupé már csak árverések kontextusán bukkan fel – néhány hónappal ezelőtt például Toto Wolff, a Mercedes Forma-1-es csapatának főnöke adott túl egy F40-en.

Alain Prostnak is ajándékozott egy 1990-es évjáratú példányt a Ferrari, amikor a francia (akkor) három világbajnoki címmel a zsebében az olasz istállóhoz igazolt a Forma-1-ben. Szuperautóját bármikor használhatta volna pályán kívül, ennek ellenére – mint az az RM Sotheby’s leírásából kiderült – sosem vezette.

Nézd meg képeken Prost egykori Ferrariját:

33 évesen is bámulatos formában van az F40, ez persze annak is köszönhető, hogy Prosttal együtt a többi tulajdonosa sem használta agyon. 478 lóerővel azért van potenciál a 2,9 literes V8-as Ferrari-motorban. Millárdos üzletről van szó, így még egy táska is belefér az árba.

Olyannyira nem, hogy nem sokkal azután, hogy megkapta, dedikálva túl is adott rajta. Ezután egy gyűjtő, Graham de Zille birtokába került, és elmondása szerint az autó tetején a mai napig látszik Prost aláírása – igaz, ez annak is köszönhető, hogy vigyáztak rá. De Zille mellett az Egyesült Királyságot és az Egyesült Királyságot is megjárta az F40, azonban még az ezredforduló előtt visszatért a brit szigetországba, de ekkor már David Darling, a Leamington Spa tulajdonosa volt a gazdája.

Ezt követően több tulajdonosváltáson is átesett a tűzpiros Ferrari, ami 2016-ban a Ferrari Classiche-tanúsítványt is megkapta, mely azt igazolja, hogy az alváz, a motor, a sebességváltó és a karosszéria is még az eredeti. Néhány évvel ezelőtt kötött ki ismét Franciaországban, ahol egy jelentősebb szervizelésen is átesett. Azóta alig mentek vele, az utolsó szervizlátogatás idején még 5000 km-t sem mutatott a számláló.

A május 10-e és 12-e között esedékes aukción akár 2,5-3 millió eurót is fizethetnek Prost egykori Ferrarijáért, ami a mostani árfolyamon 900 millió és 1,1 milliárd forint közötti összegnek felel meg. Ezért az összegért az F40 mellé a szokásos papírokon (szervizkönyv, használt útmutató stb.) szerszámkészlet, egy eredeti első spoiler, továbbá a Schedoni poggyász is jár.

Az F40 1987-es bemutatkozásakor a világ valaha volt leggyorsabb közúti autójaként vonult be a történelembe. Ez akkoriban 321 km/órát jelentett, de a többi technikai adat is bőven magyarázatot ad arra, miért is övezi a mai napig ekkora kultusz a Ferrari utolsó olyan típusát, amire a halála előtt személyesen adta áldását az alapító Enzo Ferrari, kezdve azzal a 4,7 másodperccel, amennyi idő alatt 0-ról elérte a 100 km/órás tempót. Mindemellett a hátul elhelyezett, 2,9 literes V8-as motor 478 lóerős teljesítményre képes, emellé 577 Nm-es forgatónyomaték társul.