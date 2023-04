„Az e-üzemanyagok széles körű elterjedése egyszerű és megfizethető lehetőséget kínálna a meglévő belső égésű járművekkel rendelkező ügyfeleknek a járművük szén-dioxid-mentesítésére anélkül, hogy le kellene cserélniük a járművüket, korszerűsíteniük kellene az üzemanyagrendszerét, vagy új infrastruktúra-hálózatra kellene várniuk” – ezt a meglepő mondatot a Stellantis írta le csütörtöki közleményében.

Na még egyszer: egyszerű, megfizethető, szén-dioxid-csökkentés, meglévő autókkal.

A tények kedvéért a Stellantis a világ ötödik legnagyobb autógyártója többek között a Peugeot, a Citroën, az Opel, a Fiat, a Jeep stb. autómárkák is hozzá tartoznak. Érdemes tehát odafigyelni erre a gondolatra.

Az e-üzemanyag vagy más néven a szintetikus üzemanyag a levegőben található szén-dioxidból és a vízből előállítható hidrogénből készül. Előállítása jelenleg drága, iparági beszámolók szerint egy liter ilyen üzemanyag 2500 forintba is kerülhet. Nagy előnye ugyanakkor, hogy hatásfoka közel azonos a hagyományos benzinével és gázolajéval, ugyanúgy tankolható, ráadásul a jelenleg futó autókban is használható. Így nincs szükség jelentős infrastrukturális változásokra a használatához.

A szintetikus üzemanyag nem teljesen új dolog, de az elmúlt hetekben került reflektorfénybe, miután az Európai Unió vezetői Németország nyomására engedélyezték, hogy 2035-től ne csak villanyautókat lehessen forgalomba hozni, de azokat is, amelyek szintetikus üzemanyaggal működnek. (Vagyis minden mostani autót akár.)

A Stellantis az említett közleményében kifejtette, hogy továbbra is elkötelezett amellett, hogy 2030-ra 100%-ban akkumulátoros elektromos személygépkocsikat értékesítsen Európában, ugyanakkor az e-üzemanyagok felhasználhatóságát teszteli. Nem ám akárhogyan, hanem ahogy egy ilyen óriástól várjuk.

2014 óta gyártott európai járműveken folynak vizsgálatok, olyanok, amelyek megfelelnek az Euro 6 emissziós normáknak. 28 motorcsaládon tesztelik a szintetikus üzemanyag használhatóságát a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének érdekében. 90%-os CO2-kibocsátás-csökkentésről beszélnek.

Többek között vizsgálják a kipufogógáz-kibocsátást, az indíthatóságot, a motorteljesítményt, a tartósságot, az olajhígulást, de szerepel a programban az üzemanyagtartály, az üzemanyag-vezetékek és a szűrők ellenőrzése is.

Számításaik szerint a megoldás akár 28 millió Stellantis járművön is alkalmazható, és így 2025 és 2050 között akár 400 millió tonna CO2-kibocsátás csökkentésére is alkalmas lehet Európában.

Hivatalosan egyelőre nincs szó arról, hogy új irányt venne a járművek fejlesztése, a meglévő és a 2035-ig elkészülő autókat szeretnék tisztábbá tenni.

„Azzal, hogy azon dolgozunk, hogy Stellantis motorjaink e-üzemanyag-barátok legyenek, az a célunk, hogy ügyfeleinknek egy újabb eszközt adjunk a globális felmelegedés elleni küzdelemben, amely szinte azonnali hatást gyakorolhat. Ez is egy újabb intézkedés, amely jól illeszkedik ahhoz a kötelezettségvállalásunkhoz, hogy 2038-ra szén-dioxid-semlegesek leszünk” – mondta Carlos Tavares, a Stellantis vezérigazgatója, aki hozzátette:

Intelligens alternatívákat kell találnunk a meglévő 1,3 milliárd belső égésű autó CO2-kibocsátásának kezelésére is.

Támogatható elképzelés, hogy a belsőégésű motorral szerelt autók szén-dioxid kibocsátása is csökkenjen, hiszen hiába az elektromos átállás még évtizedekig fognak hagyományos autók is közlekedni az utakon. Elég, ha arra gondolunk, hogy Magyarországon 16 év a személyautópark átlagéletkora, ami azt jelenti, hogy 20 éves autók is bőven nagy számban futnak még. Napjainkban is 90 százalékban belsőégésű motorral szerelt autókat értékesítenek. Szóval 2035 után is sokáig velünk lesznek még.