Szűnni nem akaró jelenségnek számítanak az autólopások: ahogy egy módszerre megoldást találnak, máris újabb metódus jelenik meg a járművek eltulajdonítására.

Egy kiberbiztonsági szakértőként dolgozó londoni férfi, Ian Tabor még tavaly járt úgy, hogy három hónap leforgása alatt kétszer is leszakították a Toyota RAV4-esének első lökhárítóját, továbbá részben a fényszóróját leszerelték. Értelmetlen rongálásra gyanakodott eleinte, a második eset után viszont nagyon is értelmet nyert: napokkal rá ellopták az autóját, sőt, a szomszéd Toyota Land Cruiserének is nyoma veszett.

Mint azt Tabor az Ars Technica hasábjain nyilatkozva ecsetelte, egyértelmű, hogy a rongálások és az eltűnések hátterében a kulcs nélkül autólopások állnak. Nyomozásba kezdett, melynek során fényt derített arra, hogy megszakadt a kapcsolat a RAV4 vezérlőhálózata és a fényszóró elektronikus vezérlőegysége között, ezek pedig olyan alkatrészek, amik manapság a legtöbb modern autóban megtalálhatóak. A vezérlők ráadásul nemcsak a fényszórók, hanem az ablaktörlők, a fékek, az egyéb világítóberendezések és a motor működéséért is felelnek.

A metódus technikai része nem teljesen világos, de a lényege az, hogy a tolvajok a fényszóró csatlakozóján keresztül csatlakoznak rá az autó fedélzeti számítógépére, így azt a rendszer azt indítókulcsként is értelmezheti, innen fogva pedig a jármű kinyitása és beindítása már gyerekjáték. Jobb esélyekkel pályáznak az elkövetők, ha az autó közelében rádiókészüléket helyeznek el, hogy felerősítsék a jelet a jármű vezérlőrendszere és az annak feltöréséhez használt eszköz között.

Barátjával, a szintén kiberbiztonsági szakember Ken Tindell-lel összefogva Tabor a dark weben derítette ki, hogy a lopáshoz használt eszköz gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy JBL bluetoothos hangszóró, és beszerezhető a feketepiacon, ráadásul a Toyota- mellett Lexus-modellek esetében is bevethető. Ahogyan pedig a fenti felvételen is látható, ha minden eszköz adott, két percre sincs szükség, és az autónak már csak hűlt helyét találjuk.

Arról egyelőre nem tudni, hogy Magyarországon vagy más európai országban loptak-e már el így autót.

Egyáltalán nem új keletű, hogy a modern technológiát hívják segítségül a tolvajok. Hetekkel ezelőtt a Vezess is beszámolt róla, hogy Kanadában már az Apple nyomkövetőit használják ahhoz, hogy a tolvajok egészen otthoni címükig kövessék a kiszemelt autót, és amint mindenki elhagyja a házat, lecsapnak a kínálkozó lehetőségre. Persze nem minden lopás technika ennyire kifinomult: az Egyesült Királyságban például lyukat vágnak a csomagtér ajtaján, és a kábelek elvágásával iktatják ki a riasztóberendezést.