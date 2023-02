Lehalt Opel helyett másik Opelt?

Olvasónk kérdez

Tisztelt szakértő!

21 éves Opel Astra G-m motorhiba (és egyéb nyalánkságok) miatt gazdasági totálkárossá vált, így autóváltásra kellett adnom a fejem.

Márkahűségem mi sem mutatja hogy következő autónak is Opellel szemezek, méghozzá Astra J GTC verzióval. (A bemutató óta beleszerelmesedtem). Érdeklődnék hogy mennyire kell félni ezen Astra 1.4 illetve 1.6-os turbós motorjaitól, mennyire megbízhatóak? Vagy inkább maradjak egy 5 ajtós 1.6 szívóbenzinnél? Nem várok olyan túlélési képességeket mint az eddigi 1.4-es G Astra ami minimális karbantartással bírta eddig (örökölt autó, és már én is úgy álltam hozzá hogy drágább a leves mint a hús).

Maximum 3 millió forintos kategóriában keresgélek, de ha feljebb jobb vétel van, tudok feljebb menni.

Válaszát előre is köszönöm!

Dávid

Szakértőnk válaszol

Kedves Dávid!

Egy G Astrát valóban csekély költségekkel életben lehet tartani, amit modernebb autók nem fognak hozni, így a J Astra GTC sem. Szívmelengető, hogy ezt nem is várja el tőle.

Az ötajtóshoz képest a GTC nemcsak formájában ad többet (legalábbis számomra), de technikája is fejletteb. Nyomtávja és tengelytávja is nagyobb. Elöl az Opel Hiper Strut fantázianevű függőcsapszeges MacPherson futóművével a motor nyomatéka nem cibálja ki a kormányt a kezünkből, nyugodtabban, pontosabban irányíthatjuk az autót, kisebb lesz vagy eltűnik a hajtási befolyás. Cserébe az első lengéscsillapítói viszonylag drágák, 40 ezer forint körül indulnak, a sima ötajtóshoz innen jóval lejjebb. Az adaptív FlexRide lengéscsillapítású autókhoz nem találtam utángyártott lengéscsillapítót, ha a gyári nagyon sokba kerül, meg lehet próbálkozni a lengéscsillapítók felújításával.

Az 1,6-os szívó benzines valóban kevesebb hibalehetőséget tartogat, de elég elkeserítő menetteljesítményeket ad a J Astrák súlyával összekényszerítve. Ha ráér, akkor jó, de ha a futómű képességeit legalább néha kihasználná, maradnak a turbós benzinesek. Egyik sem golyóálló az 1,4 és az 1,6 literes közül, a fogyasztása az 1,4-esnek csekélyebb és abból többet talál használtan is. A 120 lóerős átlaga 7,27, a 140 lóerősé 7,59, a 180 lóerősé viszont 9,15 liter 100 kilométerre a Spritmonitor.de tankolási naplói szerint, ami jelentős többlet.

A 120 A14NEL és a 140 lóerős A14NET verziónak azonos a nyomatékmaximuma 200 Nm-rel, így nem nagy lemondás a kisebb teljesítményűt választani.

A 2013-2014 fordulóján bevezetett DISI turbómotorok fogyasztása kedvezőbb, akár a 170 akár 200 lóerővel, de a nagynyomású közvetlen befecskendezés miatt használtan több problémát tartogatnak a szívócső-befecskendezős, kis benzinnyomással dolgozó A16LET kódjelű motorhoz képest.

Üdvözlettel, Szörényi András

Automata hobbiautóból milyet?

Olvasónk kérdez

Tisztelt Szerkesztőség,

Japán közép/felső-középkategóriás autót szeretnék venni a 80-as évek végéről, a 90-es évek elejéről,illetve Audit. Csak és kizárólag automata és benzines változat érdekel. Az alábbi járművek jöhetnek szóba:

1) Honda Accord (89-93)

2) Audi 100 C3 (82-90)

3) Audi 100 C4 (90-94)

4) Nissan Maxima (88-94)

Melyiket ajánlanák ezek közül? Mire kell odafigyelni ilyen öreg autóknál és mire kell számítani?

Tartósság, megbízhatóság, rozsda védelem, kényelem, vezethetőség szempontjából milyenek, ill. Önök szerint melyik lenne a legjobb? Melyik motor-hány lóerő a legjobb? Csak a benzines,automata változatok érdekelnek.

Ezek közül a járművek közül melyikhez lehet találni még alkatrészt és szerelőt?

Hogyan alakulnak a fenntartási költségek ennél a három járműnél (üzemanyag, gépjárműadó, alkatrész- szervízdíj,biztosítás, egyéb)?

Válaszát előre is köszönöm szépen.

Tisztelettel,

Barna

Szakértőnk válaszol

Kedves Barna,

Ebben az ügyben nehéz lesz segítenünk. Az első gond az, hogy ha csak benzines és automata autókban gondolkodik, akkor az egyes típusokból nagyon-nagyon kevés, esetleg egyetlen egy darab jöhet szóba a hazai piacterek hirdetései alapján.

Négy ennyire ritka és koros autótípusnál nagyon nehéz jellemző hibalehetőségekről beszélni, mert jóval több mint 20 éve nincs gyártásban egyik sem. A legőszintébb azt mondanom, számítson rá, hogy bármi is elromolhat bennük. Így az a lényeg, hogy az adott autónak milyen az előélete, milyen javításokon van túl. Az Audikhoz könnyebben talál itthon szerelőt, aki már látott ilyet, a C4-hez szétbontható autót és utángyártott alkatrészt is könnyebben kap, mint a két 30 év körüli japánhoz. Amíg még volt belőlük választáék és így releváns használt autók voltak, a C3-ról és a C4-es 100-as Audiról is írtunk használtautó-típusbemutatót a típus érdekessége miatt, ami Önnek is segítségére lehet:

100 C3:

100 C4/Audi A6:

Az elsőkerék-hajtáshoz képest menetdinamikai szempontból felbecsülhetetlen többletet adó quattro négykerék-hajtás miatt is az Audik közül választanék egyet. Kényelme, jobb korrózióvédelme, fejlettebb ütközésbiztonsága miatt a C4-est. Ha szeretne négynél több hengeres autót, akkor a C4 5-6-8 hengerrel is sokkal többet nyújt autóként, mint egy Accord, amiből a szedán csak négyhengeres lehet vagy a Maxima.

Az egyes autók és motorváltozatok fogyasztásáról a Spritmonitor.de oldalról tájékozódhat, például a 133 lóerős Acord 2,0i átlaga 8,63 l/100 km.

A 174 lóerős, V6-os Audi 100 C4 átlagértéke 10,70 l/100 km.

A sávosan csökkenő gépjárműadó mértékéről ebből a cikkünkből tájékozódhat:

A kinézett autók 16 év feletti kora miatt mindegyikre 140 Ft lesz kilowattonként.

A biztosítási díjaknak az Ön helyében online biztosítási alkuszok kalkulátoraiban néznék utána, ennél kisebb ráfordítással lehetetlen összehasonlítani a várható összegeket. A tarifa függ az Ön korától a jogosítványa megszerzésének évétől, lakhelyétől és még több tucatnyi tényezőtől, amivel majd a konfigurátor paraméterei között találkozik.

Mivel a két japán modell korrózióvédelmi hiányosságai miatt az eladó autók egy része elkeserítő és gazdaságosan nem szanálható állapotban lehet, továbbá a választék is annyira szűk, mint a C3-as 100-as Audiból, az Ön helyében az 1990 utni 100-as Audi vagy annak 1994-es modellfrissítése után az első A6-ból próbálnk egy épkézláb benzinest kifogni automatikus sebességváltóval.

Sikert kívánunk a kereséshez és sok örömöt az autóval!