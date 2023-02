Az autófotózás nem volt mindig olyan gyors és költséghatékony folyamat, mint manapság. Itt van például ez az Opel Kadett-es címlapfotó, amit három nap alatt hoztak össze és a világ pénzét rálocsolták. De nézzük, mi is történt pontosan ezzel az Opellel, és hogyan mentek el napok egy látszólag egyszerű kép elkészítésével!

A fényképész

Kezdjük az emberrel, aki a kamera mögött áll. Őt Peter Forsternek hívják, 1958-tól a zürichi iparművészeti iskolába járt, majd három éven át fotóssegéd volt, utána egy zürichi reklámügynökség fotóstúdiójának felállításával és vezetésével bízták meg. 1971-től fotósként dolgozott, többek között nagy autógyártóknak, a Volkswagennek, Porschénak, és készített képeket a BMW-nek, a Mercedesnek, a Fiatnak is. Később önálló, saját stúdiót rendezett be, amit előrelátóan a kor legjobb – egyben legdrágább – fotós eszközeivel szerelt fel. Ami ráadásul hazai, svájci termék is volt: a Sinar P rendszer.

Rengeteget fizettek ezért az Opel-fotóért 1 /17 1970-ben mutatták be a Sinar P-t, amelyben a P betű annyit tesz: Perfection. Ez volt a sorozat legstrapabíróbb, legprecízebb darabja 1970-ben mutatták be a Sinar P-t, amelyben a P betű annyit tesz: Perfection. Ez volt a sorozat legstrapabíróbb, legprecízebb darabja Fotó megosztása: 2 /17 Ma már nem kell ekkora szörnyekkel dolgozni a stúdióban Ma már nem kell ekkora szörnyekkel dolgozni a stúdióban Fotó megosztása: 3 /17 Végül ezt a képet hozták össze, óriási méretű filmre Végül ezt a képet hozták össze, óriási méretű filmre Fotó megosztása: 5 /17 Bő 20 kilogrammot nyomott a 8x10-es hátfallal felszerelt váz, objektív nélkül Bő 20 kilogrammot nyomott a 8x10-es hátfallal felszerelt váz, objektív nélkül Fotó megosztása: 6 /17 Fotós állványokból és fekete textilből építették fel a vízben tükröződő hegyvonulatot Fotós állványokból és fekete textilből építették fel a vízben tükröződő hegyvonulatot Fotó megosztása: 7 /17 Pontos tervvel álltak neki a munkának Pontos tervvel álltak neki a munkának Fotó megosztása: 9 /17 Ez lett a nyerő ötlet, már csak a kivitelezés maradt hátra Ez lett a nyerő ötlet, már csak a kivitelezés maradt hátra Fotó megosztása: 10 /17 Akár ki- és be is csomagolhatják a képen a Kadettet Akár ki- és be is csomagolhatják a képen a Kadettet Fotó megosztása: 11 /17 Fotó megosztása: 13 /17 Lassan jöhet a fóliára a 7 ezer liter víz Lassan jöhet a fóliára a 7 ezer liter víz Fotó megosztása: 14 /17 Sárga lámpák világítják meg a hátteret Sárga lámpák világítják meg a hátteret Fotó megosztása: 15 /17 A Sinar roppant praktikus munkaeszköz, a hátfal lecserélésével többféle méretű filmmel is lehetett vele dolgozni A Sinar roppant praktikus munkaeszköz, a hátfal lecserélésével többféle méretű filmmel is lehetett vele dolgozni Fotó megosztása: 17 /17 Lassan összeáll a kép Lassan összeáll a kép Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Ez a 80-as évek csúcsminőségű műszaki kamerája volt, mai szemmel nehezen emészthetően bonyolult mechanikával, szinte végtelen variálhatósággal és parádés optikai teljesítménnyel. 8×10 colos hátfallal az alapkészlet 20,4 kilogrammot nyomott, maga a gépváz 3550 dollárba került objektív nélkül, melyek további, darabonként 500-1500 dolláros befektetést jelentettek. Ezzel még nincs vége, az objektív mögé szerelhető zárszerkezet újabb 600 dollárba került, plusz még a gyári fénymérő 700 dollárért, és még kismillió kiegészítő, hogy ki is lehessen használni a rendszer sokoldalúságát.

Hogy ezt az 1981-es árlista alapján összeszedett 7-8000 dollárról el tudjuk képzelni, mennyit ért, nézzünk meg egy 1981-es amerikai autóárlistát, ahol 5500 dolláros ár szerepel a Chevrolet Chevette mellett. Ez mondjuk nem túl szép autó, de akkoriban egy tetszetősebb Buick Regal is megvolt 8700 dollárból, vagy egy Cadillac Coupe de Ville 15 ezerből.

Persze aki drága dolgokkal dolgozik, annak vastagon fog a tolla is, ha számlát kell írni, de ez a megrendelőket nem igazán tartotta vissza, sőt. Mivel Forster mindig kiváló munkát adott ki a kezéből és szigorúan betartotta a határidőket is, mindenki boldog volt még úgy is, hogy ezért az Opel-fotózásért 1275 dolláros napidíj ütötte a markát, amiben még nem voltak benne a menet közben felmerülő költségek.

Gondok, bajok

Miután a fényképész és a megrendelő egymás kezébe csapott, nekiláttak a különleges Opel-modell címlapfotózásának, illetve előbb az ötletelésnek. Hamar kiderült, hogy a titkolózás miatt az autót csak az Opel stúdiójában lehet lefényképezni, így előre mindent pontosan meg kellett tervezni, hogy a helyszínen már ne akassza meg a munkát valami váratlan nehézség, és ne menjen az értékes idő rögtönzött megoldások kitalálásával. De persze nem így lett, mert például az előzetes információkkal ellentétben a stúdió falai nem voltak fehérek, így egy plusznap elment a festéssel.

A tervezett fénykép beállításához az autót fekete fóliára állították, majd a Sinar P kamera hátuljára 4×5 colos – ez 9×12 centiméteres méret épeszű mértékegység szerint – Polaroid filmre dolgozó hátfalat szereltek, az elejére pedig egy 300 mm-es Nikon objektívet, és elkészültek az első, még fekete-fehér próbafelvételek.

Miután nagyjából meglett a kamera helye, a nézőpont, ahonnan majd a kép készül, úgy, hogy a tetőről, a motorháztetőről és az autó oldaláról is verődjön vissza fény, az Opel Kadett kerekei alá téglákat helyeztek és becsomagolták, hogy ki lehessen festeni körülötte a stúdiót. Amikor ez kész volt, a fekete fóliára 7000 liter víz került – a széleket persze megemelték, hogy rajta is maradjon az alátámasztott kerék aljáig érő víz – a háttérben lévő stilizált hegyvonulatot pedig fekete textilből és fotósállványokból alakították ki.

Következő lépésként a világítást állították be, ahol nem fukarkodtak a teljesítménnyel. 15 ezer wattnyi sárga fénnyel világították meg a hegyvonulat mögötti falfelületet, további 15 ezer wattnyi kék fényt felfelé sugároztak, hogy a kék ég tükröződést imitálják. Emellett még körülbelül 40 ezer W szűrőzetlen, homogén semleges fénnyel is megszórták az autót.

Ekkor derült ki, hogy még számtalan apró munka van a Kadetten, például fekete filc került a felni nyílásai mögé és a hűtőrács lyukaiba, a karosszéria illesztéseibe, és a külső visszapillantók tükörfelületeit is lefestették. Mindezt cérnakesztyűben, nehogy egy tenyérnyom vagy ujjlenyomat elrontsa a végeredményt.

Végül arra is ügyelni kellett, hogy az autó felületein ne tükröződjön maga a kamera, ezért azt fekete maszk mögé rejtették, csak egy apró nyílást hagyva az objektívnek. Már csak a fények és a tükröződő felületek finomhangolása maradt hátra, és amikor minden rendben volt, a kamera hátfalat lecserélték 8×10-esre – ez centiméterben 18×24-es -, ami így majdnem egy A4-es lap méretű filmet képes befogadni, a 300-as Nikon helyére pedig egy 600 mm-es Rodenstock optika került.

Kicsit finomítottak még a perspektivikus megjelenítésen, ami a Photoshop előtti időkben a kamera elő- és hátfalának különféle döntéseivel, csavarásával, eltolásával volt csak kivitelezhető. Itt a hátfal függőleges tengely körüli elforgatásával megnövelték az autó elejét, egy óvatos döntéssel pedig hajszálnyival laposabbra faragták a képen az Opelt.

Hogy minden borotvaéles legyen a felvételen, még az előlapot is elforgatták – Scheimpflug elv – és közel 45-ös, nagyon szűk blendével exponáltak, 16 másodperces idővel, Kodak Ektachrome filmre. Természetesen masszív állványról és közben valószínűleg pisszenés sem hallatszott a stúdióban. Mivel a színhelyességet is fotózásnál kellett beállítani, az első képek előhívása után a fotós úgy döntött, hogy színszűrő használatával lesz az igazi a kép, így a végeredmény már ezzel a plusszal készült el.

Valahogy így készült az az egy kép, ami a szöveg elején látható, a történet 1981 körül jelent meg a kamerát is gyártó Sinar saját kiadványában. Ma már nincs az az autógyártó, aki ennyi pénzt, energiát és időt ölne egyetlen fotóba, de már szükség sincs ennyire komoly előkészületekre. A Photoshop megjelenése óta nem kell medencét ácsolni a stúdióba, drága műszaki kamera sem szükséges ahhoz, hogy vonzóbban nézzen ki az autó az elkészült képen, és egy ottfelejtett ujjlenyomat, vagy akár a fotós is másodpercek alatt leretusálható a néhány kattintással színhelyessé igazított digitális képről.

Ennek ellenére elég sokan vannak, akik még ma is használnak ilyen kamerát, vagy ennek modernebb változatát, esetleg teljesen más márkát. És az sem lényeges, hogy filmre készüljön az a kép, lehet fotópapírra, vagy éppen üvegre, fémlemezre is fotózni. Bár pénzt már egész keveset se kapnak érte.

Forrás: Sinar Information