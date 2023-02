Ha nem is gyakori, de bárkivel előfordulhat, hogy az autójával kicsúszik a rendszeresen kötelező műszaki vizsga érvényességi idejéből. Ugyan az Értesítés Központ Rendszertől nevű feladótól még időben érkezik egy figyelmeztető e-mail, az alábbi szöveggel: “Ezúton értesítjük, hogy ABC123 forgalmi rendszámú járműve műszaki érvényességi ideje hamarosan lejár. Javasoljuk, hogy a lejárat pontos dátumát mielőbb ellenőrizze a forgalmi engedély második oldalán.”

Ennek ellenére mégis megtörténhet, hogy hiába az értesítés, valamilyen okból – betegség, problémás jármű, feledékenység – mégis lejár a műszaki, és ott áll az autó érvényes vizsga nélkül, amivel már problémás eljutni a vizsgaállomásra, bár nem lehetetlen. Nézzük, mik közül választhatunk, mi az ajánlott, és mi a kerülendő módszer, és hol vannak a csapdák.

Mi az a műszaki vizsga?

A közúton közlekedő járművek nagy részének – többek között a kerékpárok és segédmotoros kerékpárok is kivételt jelentenek – bizonyos időközönként műszaki vizsgán kell átesniük. Ilyenkor ellenőrzik, hogy megfelelnek-e a közúti közlekedésben részvételhez szükségesek követelményeknek. Magyarul rendben van-e rajta a fékrendszer, a világítás, futómű, karosszéria, nem hangosabb-e a kipufogó, rendben vannak-e a kerekek, a karosszéria, illetve megfelel-e az aktuális környezetvédelmi előírásoknak stb.

Egy új autó első műszaki vizsgájának érvényessége négy évre szól, utána viszont már ennél gyakrabban, kétévente kell műszakiztatni a személyautókat. Persze a kétéves időtartamon belül is lehet, hogy szükséges lehet egy újabb műszaki vizsga, például olyan átalakítás után, mint amilyen a vonóhorog felszerelése.

Tréler

Magától értetődő válasz lenne a tréler, ha nem lenne irgalmatlanul költséges dolog platón hozni’vinni az autót az otthon/műhely és a kinézett vizsgaállomás között. Aki pedig megcsúszik a műszakival, vagy esetleg forgalomból kivont, újjáépített autót próbál temérdek munka árán újra életre kelteni, annak kisebb gondja is nagyobb annál, mint hogy ilyenre költsön egy halom forintot. Inkább vesz a pénzből valami hasznosat. Az autóra.

Budapesten belül, távtól függően 10-30 ezer forint körüli összeggel készülhet, aki tréleren vitetné vizsgázni az autót, megyén belül ennél többel kell számolni, ennél nagyobb távoknál pedig már egyedi díjszabást alkalmaznak a szolgáltatók, ahol az alapdíj mellé kilométerdíjat számolnak még fel. A távolság mellett a szállított autó saját tömege is befolyásolhatja még az árat.

Vontatás

Bár a vontatás logikus ötletnek tűnik, hiszen általában műszaki hibás autót is szoktak vontatni, de ez mégsem igazán jó ötlet. Rendszám, vagy érvényes műszaki nélkül nélkül nem szabályos vontatni, a magyarázat szerint azért, mert a vontatott autó is részt vesz a forgalomban. (Fékezni, kormányozni is kell a kötél végén lobogva.) Ennek meg feltétele az érvényes műszaki. Vicces, de hasonlóan tekint a szabályozás a tolt kerékpárra is, ami ugyanúgy járműként vesz részt a forgalomban, míg a mellette baktató ember gyalogosként.

Útvonalengedély

Ha teljesen szabályosan szeretnél eljutni a lejárt műszakis autóddal a vizsgaállomásra, akkor az útvonalengedély az, ami segítségedre lehet. Ezt a Magyarországon forgalomba helyezett, a forgalomból kivont, de érvényes műszaki vizsgával nem rendelkező gépjárművek esetén lehet igényelni. Az engedély kizárólag a jármű javítása, eredetiségvizsgálata vagy hatósági vizsgálata céljából, a jármű telephelye és a gépjármű-fenntartó telephelye, vagy az eredetiségvizsgálat, illetve a hatósági vizsgálat helyszíne között történő közlekedésre jogosít.

A 3500 forint illeték befizetése után papíron 21 nap az ügyintézés határideje, de a gyakorlatban – ha hiánytalan a kérelem – azonnal megadják a 3 napig érvényes engedélyt. A kezdődátumot az igénylő határozza meg, onnan ketyeg a három egymást követő nap. Igényelni kormányablakban vagy okmányirodában lehet, a forgalmit, vagy a forgalmi engedély bevonását igazoló határozatot, érvényes kötelezőt igazoló papírt, és igazolást a vizsgaállomástól és személyi igazolványt kell magunkkal vinni.

Műszakivizsga-időpont

Ha ennél is kevesebből akarod megúszni, hogy lejárt forgalmival állandó rendőrpara nélkül gurulhass el műszakira, akkor próbálj meg a kinézett helyen műszakivizsga-kérelmet kérni egy jövőbeli napra. Most, február elején a számítógépes rendszer szerint akár még május 2-ára is tudnál időpontot kérni. Ami így elsőre talán nem tűnik annyira jó dolognak, pedig ilyenkor a lejárt műszakis autóval nem csupán a telephely és a szerviz/vizsgaállomás között közlekedhetsz, hanem bárhol. Egyedül a vizsgaidőpontról kapott igazolást, a kocsi és a kérelmező adataival kell kinyomtatni, amit aztán a rendőrök elfogadnak. Ez elméletben három hónap ajándék közlekedést jelent.

Elméletben ezt bármelyik vizsgáztatással foglalkozó helyen lehet kérni, nem csak a közlekedésfelügyeletnél. De igen, jól érzed, ez túl szép ahhoz, hogy működjön. Mivel rengeteg visszaélés történt, Budapesten ilyet szinte már egyáltalán nem akarnak kiadni, jóllehet a jogszabály ezt lehetővé tenné. Emellett most nem is nagyon indokolt a több hónappal későbbi időpont, jelenleg pár napos határidővel vizsgáztatnak az ország legtöbb helyén.

P-rendszám

A bérelt P-rendszámmal közlekedős megoldás addig sem volt legális, míg volt P-s, azaz próbarendszám. Ennek utódja az ideiglenes rendszám – ez ma már inkább I-s rendszám, mert 2022. július 1-jei rendszám formátumváltozáskor a P (próba) betű I-re (ideiglenes) változott. Funkciója viszont megmaradt, ezt többek között azon járművekre kell kiadni, amelyet Magyarországon forgalomba még nem helyeztek, vagy a forgalomból végleg kivonták, vagy amelynek az állandó rendszámmal történő közlekedése bármely okból átmenetileg nem lehetséges. I-s rendszámot leginkább gépjárműfenntartó szervezetek igényelhetnek, akik így a forgalomból ideiglenesen kivont vagy lejárt műszaki érvényességű jármű javításához kapcsolódó diagnosztikai tevékenységeket el tudják végezni.

De prototípusok, és versenyzésre használt járművek is kaphatnak ideiglenes rendszámot, széles a kör, a lényeg, hogy a lejárt műszakival vizsgaállomásra autózás nincs ezek között. A pontos részletek a 326/2011. (XII. 28.) kormányrendeletben olvashatók.

Külföldről behozott autónál országtól függően megtarthatod az autó eredeti rendszámát is a hazai műszakiig, de előfordul, hogy az adott országban kell ideiglenes rendszámot intézned, amit utána meghatározott ideig itthon is használhatsz. Ami viszont fontos, biztosítást már neked kell kötnöd az autóra.

Van különbség, hogy tegnap vagy öt éve járt le?

Nincs jelentősége annak, hogy mikor járt le az autó műszaki vizsgája, az állhat 2 napot és 5 évet, vagy akár még érvényes is lehet a meghosszabbítás idején, pontosan ugyanazoknak a követelményeknek kell majd megfelelnie. Lényeg, hogy a jármű érvényes kötelező biztosítással rendelkezzen, és legyenek kéznél az autó és a tulaj szükséges papírjai. Tehát nincs szigorított műszaki vizsgálat még a IV. Béla idején lejárt vizsga miatt sem.

Büntetés

Más a helyzet, ha a rendőr útközben kiszúrja a lejárt műszakit, és megbüntet. Három hónapon belül lejárt műszakival úszod meg legolcsóbban a kalandot, ilyenkor a büntetés mértékét a rendőr mérlegelheti, de minimum 5000 forintod bánja majd a halogatást. A 3-6 hónapja lejárt műszakinál a helyszíni bírság már 20 ezer forint, a következő sáv a 6 és 12 hónap közötti, itt 25 ezertől indul a büntetés, egy éven túl pedig 30 ezertől. Jó hír, hogy a 21 éve lejárt papír miatt nem kell több millió forintot fizetni, legfeljebb a mutatványoddal bekerülsz a hírekbe:

Biztosítás

A lejárt műszakival kertek alatt lopakodás rejt még egy kockázatot magában, mégpedig azt, hogy ilyenkor a biztosítás sem érvényes a járműre, ha balesetet okozol, azt nem fogja a biztosító rendezni, neked kell a zsebedbe nyúlni.

A fentiekből kiderül, hogy ha lejárt a műszaki vizsgád, de te mégis saját lábán és főleg legálisan szeretnéd eljuttatni az autód a vizsgaállomásra, akkor mindössze két lehetőség közül választhatsz: az okmányirodában, kormányablakban igényelsz egy három napig érvényes útvonalengedélyt 3500 forintért, vagy megpróbálkozol a vizsgahelytől kisírni az igazolást, amire csekély az esély.