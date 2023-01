Közel megduplázódott a használt autók átlagára Magyarországon két év alatt – derül ki a Vezess kérésére a legfontosabb piaci szereplők által összeállított statisztikákból. 4,68 millió forintra emelkedett az átlagos kínálati ár az évente egymillió darab autós hirdetést közlő Használtautó.hu oldalon 2022-ben, miközben az egy évvel korábbi átlagár 3,98 millió forint volt, míg 2020-ban 2,78 millió, mondta Szeder Attila, az oldal értékesítési vezetője.

Vagyis két év alatt közel 70 százalékkal drágultak a meghirdetett autók, évekre bontva 17,5 százalékkal tavaly, míg 43 százalékkal egy évvel korábban. Aki 2-3 évvel ezelőtt vásárolt, a jó állapotú, de időközben korosabb használt autóját a legtöbb esetben bőven a vételi ár felett adhatja most tovább. Kérdés, mit vesz belőle.

Nem túl meglepő módon az elektromosok drágultak leginkább. A jellemzően fiatalabb járműveket eladásra kínáló és piacmásodik JóAutók.hu statisztikái szerint a náluk 2022-ben meghirdetett villanyautók ára 34 százalékkal emelkedett, a benzineseké 33 százalékkal, a hibrideké 32 százalékkal és a dízeles személyautóké is 27 százalékkal.

Milyen márkák és modellek cseréltek gazdát a legnagyobb számban?

Összesen 830 ezer átírással rekordot döntött a használt autók tulajdonosváltása (+1,2 százalék), a legkeresettebbek az Opel (93 976 szerződés), a Volkswagen (83 264) és a Suzuki (70 964) voltak a Datahouse szerint. Ez a sorrend nem azonos az országban forgalomban lévő személyautókéval, ott a Suzuki a második, messze a VW előtt. Régi magyar szokás szerint felülreprezentáltak a német prémiumok a használt autós piacon is, sőt, ott még inkább: az Audi, a BMW és a Mercedes tulajdonosváltásai is a top 10-ben voltak tavaly. Modellek szerint Opel Astrából, Suzuki Swiftből és Ford Focusból cserélt gazdát a legtöbb.

A szerény emelkedéssel stabilnak tűnő piacot alaposan megrángatta számos külső tényező. A koronavírus enyhülő hatása miatt erősen indult az év, mondja Tóth Péter, a tavaly 6278 darab jármű eladásával legnagyobb hazai használtautó-kereskedőnek számító Das WeltAuto értékesítési igazgatója.

Csakhogy a februárban kirobbanó háború szinte azonnal érzékeltette a hatását, amely több területen befolyásolta a piaci mozgásokat: márciusban és áprilisban beesett az érdeklődés, egyre kevesebben vettek másodkézből származó gépkocsit, holott ebben az időszakban még kaphatók voltak megfizethető példányok, idézi Tóth a múlt esztendő hullámvasútját. A háború kirobbanása és egyes beszállítók leállítása megnövelte számos márkánál az új autók kiszállítási idejét, ez pedig újból a használt autók irányába terelte a figyelmet. Szűkülni kezdett a kínálat, ezzel párhuzamosan emelkedésnek indultak az árak, de az érdeklődés ennek hatására sem torpant meg.

Összességében csökkent a szürkeimport 132 205 használt személyautó érkezett be külföldről 2022-ben, ami 4,62 százalékos csökkenés, vagyis a 8,54 százalékkal visszaesett új autós forgalomba helyezések mellett is itt zsugorodott a piac. Legnagyobb számban Volkswagenek (15 159), Opelek (12 509), Fordok (10 865), Audik (7370) és Toyoták (7298) érkeztek be, a modellek sorrendje pedig VW Golf (4371), Opel Astra (4122), Ford Focus (3874), VW Passat (3499) és Audi A4 (2739) – vagyis csupa német. Az elektromos autóknál – a Használtautó.hu keresései ellenére – továbbra is BMW i3-ból jött be a legtöbb, 1708 darabbal egyedüli villanyautóként top 20-as a modell. Használt elektromos autóból egy évben soha ennyi nem jött még be külföldről, ezzel a 13-ik helyet szerezte meg. Egy részüket megrendelésre hozzák, fel sem raknak róluk hirdetéseket.

Mit keresnek a vevők, és mit hirdetnek a legtöbben?

Továbbra is a legtöbb személyautót az 1,5-3 millió forint közötti árkategóriában hirdetik meg a tulajdonosaik a Használtautó.hu-n. Ne felejtsük, hogy a drasztikus áremelkedés miatt ma már nagyrészt öregebb és rosszabb minőségű személyautók tartoznak ide, mint mondjuk három évvel ezelőtt. Tavaly nőtt ugyanakkor az 5 millió forint felett meghirdetett autók száma is, a 10 és 20 millió közöttiek pedig 2,69 százalékot tettek ki.

Az összes eladásra kínált személyautó átlagéletkora 12,7 évre emelkedett a legnagyobb hazai hirdetési oldalon, közben országosan immár 15 év felett jár a forgalomban lévő bő négymilliós park átlagos életkora.

Árkategória (forint) Eladásra kínált autók aránya (százalék) 0 – 499 999 4,41 500 000 – 999 999 13,79 1 000 000 – 1 499 999 13,99 1 500 000 – 2 999 999 33,16 3 000 000 – 4 999 999 18,96 5 000 000 – 9 999 999 12,61 10 000 000 – 19 999 999 2,69 20 000 000 felett 0,39

Legnagyobb számban Volkswagen Golfokat hirdettek a tulajdonosok és a kereskedők a Használtautó.hu-n, majd talán némi meglepetésre a BMW 3-as sorozata, az Opel Astra, a Volkswagen Passat és a Suzuki Swift következett.

Változás az elektromosoknál. Változatlanul keresik a dízeleket

A hibrideket a Priusszal 1997-ben elindító Toyota márka termékei uralják a benzines és elektromos motorral egyaránt felszerelt személyautók hirdetéseit a Használtautó.hu-n, az Auris után a RAV4, majd a Corolla következik. Öt-hat évvel ezelőtt még messze a Prius volt a legkeresettebb hibrid.

Változott a népszerűség sorrendje az elektromosoknál is. Miközben 2-3 éve még a BMW i3 volt az abszolút sláger (szürkeimportban még tavaly is, ahogy írtuk feljebb), a legnagyobb hirdetési oldalon már a jellemzően olcsóbb Hyundai Ioniqból kínálták a legtöbbet, majd a Volkswagen e-Golfja jött a sorban harmadik helyre szorítva az i3-ast.

Az összességében 34 százalékos áremelkedéssel kapcsolatban Tóth Péternek saját sztorija is van, ugyanis a Das WeltAuto vásárolt több mint 150 darab 2019-es évjáratú e-Golfot, amit aztán egyből eladásra kínáltak. „Idehaza 2022 januárjában bruttó 8,49 millió forintos kiírási áron indult az értékesítés, majd köszönhetően a forint-euró árfolyam változásának és a megemelkedett beszerzési áraknak, a nyár végével már 9,9 forintot kértünk értük.”

A népszerű elektromos modellek áremelkedését mutató alábbi táblázatunk érdekessége, hogy a Használtautó.hu hirdetési árait 2021 októberéhez viszonyítja, vagyis az ársapkás üzemanyag bevezetésének dátumához.

2020. október

(átlagár, forint) 2021. október

(átlagár, forint) 2022. október

(átlagár, forint)

Árváltozás

(százalék) BMW i3 7,626,947 8,339,069 10,746,591 +40,9 Kia e-Niro 13,068,416 12,561,000 16,149,122 +23,5 Nissan Leaf 7,033,786 7,093,436 9,838,789 +39,8 Renault Zoé 6,892,920 5,251,747 7,045,882 +2,2 Tesla Model 3 20,669,475 20,044,154 20,298,619 -1,8

Tavaly ősztől már nem akkora biznisz napelemet telepíteni családi házaikra a villanyautósoknak, januártól pedig gyakorlatilag a duplájára emelte díjait a messze legnagyobb hazai töltőhálózatot üzemeltető Mobiliti, így a látványos áremelkedések után adott a kérdés 2023 januárjának végén: elveszítve a működtetésben ezt az előnyt, vajon továbbra is ugyanannyira keresettek a piacon a használt elektromosok?

„Az áremelkedések ellenére is keresik az elektromos modelleket az ügyfelek, sokan még az említett változások ellenére is kedvezőbb megoldásnak gondolják napi közlekedésükre, mint a benzin- vagy dízelüzemű társaikat” – válaszolja a Das WeltAuto ügyvezetője. Ne felejtsük, közben az ársapka kukázásával a 95-ös benzin literenkénti ára is 650 forint környékére ugrott, a gázolajé pedig a 700 forintos szintre.

A JóAutók.hu-nál 27 százalékos áremelkedést regisztráltak a meghirdetett dízelautókra, amelyek iránt nem mérséklődik a kereslet, azonban az oldal alábbi grafikáján látszik, hogy a hatósági ár eltörlése azonnal megállította az áremelkedésüket.

Méretkategória szerint a hirdetési oldalak tapasztalatai szerint leginkább a SUV-ok iránti keresések száma nő, a Használtautó.hu-n a legtöbben a Nissan, a KIA és a Toyota szabadidő-autóit keresik.

Mi várható idén? Merre tartanak az árak?

„További növekedést várunk” – válaszolja Halász Bertalan, a JóAutók.hu ügyvezetője a Vezess kérdésére, hogy mi várható az áraknál. Sőt, szerinte akár a szürkeimport is újra beindulhat, már ha kedvezően alakulnak a körülmények.

„Amennyiben a magyar gazdaság folyamatai is kedvező irányt vesznek, az euró árfolyama is tartósan a 400-as szint alá kerülhet, ezáltal a nagyobb választékból ismét kedvezőbb áron és kevesebb kompromisszum vállalásával lehet majd autóhoz jutni külföldön, úgy várható, hogy a behozatal tavalyhoz képest kismértékben növekedni fog.”

Végül a kötelező kérdés: mi a tanács a mostanában használt autó vásárlásában gondolkodóknak? „Nem látunk olyan tényezőt, ami miatt célszerű lenne kivárni: ha most találnak megfelelő célpontot, vegyék meg” – feleli Halász.