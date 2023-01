Mit vehetünk az elszállt árú Ladák helyett?

Sok ember gyermekkorának autóit kezdi gyűjteni, ha lehetősége van rá, de nem mindig a nosztalgia a hajtóerő. Nemrég láthattam Dely Ádámék autógyűjteményét, amiben egy OT-vizsgára váró BMW E30-at, édesapja Jaguar XJ limuzinját és a mindennapi közlekedést szolgáló nyugati kocsikon kívül csupa keleti autó szerepel.

Moszkvics 2140: 40 év felett, félmillió alatt

Olyan autók, amelyek mind jóval idősebbek gazdájuknál, a szociautókért rajongó mérnökhallgatónál. A többek között Zsigulikat, Kis Polskikat, utcai és verseny Trabantokat, tolótetős kétütemű Wartburgot, farmotoros Škodát és Lada Nivát is felölelő kollekcióból először egy 2140-es Moszkvicsot vittünk el kipróbálni egy verőfényes téli napon.

Fényszórótörlős luxusverzió a 2140-ből vagy Moszkvics 1500-bólmosó. 1978-as gyártású a 2140-es, de csak 1980 februárjában helyezték forgalomba Magyarországon. 1060 kilós a forgalmi szerint és 400 kg a terhelhetősége. Nem egészen félmilliós vételárában még némi műszaki vizsga is volt. A korábbi szériák álló hátsó lámpával készültek. 140 km/óra a végsebessége. A fényszórókat és a műanyag hűtőmaszkot körbeíveli egy könnyűfém keret, a lökhárító is krómfényes. szimpla AZLK felirat helyett itt még az emblémapajzsban szerepel az AZLK típusjelzés. 165/70 R13 a gyári gumiméret. Enyhén cápaorrú. Fényes díszlécek keretezik az oldalablakokat. Nincs fecskefarka, szemben a 408-assal. 424 cm hosszú, 155 centi széles és 148 centi magas. 80 000 forintból kijött a Moszkvics 1500 vagy 2140, amikor a 2103-as Lada 1500 ára 98 000, a szintén ezerötös Polski FIAT 125p-é 110 000 forint volt a Merkúrnál. Hátul merev tengelyhez kapcsolt laprugókon himbálódzik a karosszéria. Legtöbb kortársával szemben nem a hátsó sárvédőben van a betöltőnyílás, hanem a rendszámot kell lebillenteni tankoláskor. Moszkvait jelent a név. Fantasztikus Lego-kiállítás látogatható nyaranta Balatonvilágoson, ahol a Moszkvicsot láttam. A puhán mormoló, öthengeres szívódízel S124-gyel mentem egy szép téli napon Megvan a csoamgtérburkolat. A pótkerék gyárilag ferdébben volna rögzítve, de úgy is sok helyet foglal A szellőzést a hátsó sárvédőn lévő rácsok is segítik, ezek a rostélyok kötik össze a kalaptartóba tett levegőkivezetőket, segítve a légcserét. A mezei fekete helyett fényes ablaktörlőkar igazán elegáns, a legérdekesebb részlet pedig a szélvédő alatt felcsapható szellőző. Csúcsteljesítménye ugyanúgy 55 kW vagy 75 lóerő, mint az 1500-as Ladáké. Strapabíró, kis igényű motor Büszkén hirdeti az öntvényben a felirat a gyártót. A felirat alatta: szgyéláju v SzSzSzR, a Szovjetunióban gyártva Eredeti színe talán kék volt, legalábbis az ajtókereteken a kédergumit félrehúzva kék a felület, de lehet, hogy csak az ajtókat fújták át valamikor. az ablakemelők és a kilincsek működnek. Épek az ajtóburkolatok, Elefántfül, nyitható háromszögablak segíti a szellőzést. Épek az ajtóburkolatok, az ablakemelők és a kilincsek működnek hátul is. Ez ismerős a Ladákból. Dely Ádám rajong a keleti autókért. Van egy 850-es Volvo kombija is napi járósnak, de legtöbbször egy napi használatból vett körlámpás Zsigulival mozog Gazdag a műszerezettség. A csekély, 240 centis tengelytáv ellenére van elég hely felnőtteknek. A tetőkárpit a helyén van, nem lóg. Normális testhelyzetben vezethető, a kilátás remek. Jobb fent, az ötödik helyén van a rükverc Jobb fent, az ötödik helyén van a rükverc Normális testhelyzetben vezethető, a kilátás remek. Balra van a kormányoszloptól a gyújtáskapcsoló, a szívató kihúzásával a motor hidegen könnyen indul. Lágyan himbálózva suhan a Moszkvics 2140, úttartása elég bizonytalan. Váratlanu jó állapotban van alulról. Az első futómű kettős keresztlengőkaros. Lehet, hogy átfényezték kékről pirosra. Nem fittyedtek le a napellenzők. Olaszosan elegáns volt az előd, a Pininfarina-formatervezésű 408-as. Ilyen volt a 412-es Moszkvics. Lökhárítóbabái is vannak, de ez a cikkben szereplőhöz nagyon hasonlító modell. Egy padlóváltós, tolótetős W353-as Wartburggal és egy üzemanyagtöltő-kútoszloppal osztja meg a garázst. Stílusban van tartva: a felújítás után pirosra fújták a lábbal hajtós Moszkvicsot 1978-as autó, de csak 1980 helyeztette forgalomba első tulajdonosa. Ötjegyű kilométer-számlálója 48 410 km-t mutat, de nem tudjuk, átfordult-e és ha igen, hányszor. Szerencsés sors jutott neki és jó helyen tárolhatták, mert alváza, két első rugótornya, a küszöb és a karosszériája is jó állapotnak örvend.

1978-as autó, de csak 1980 helyeztette forgalomba első tulajdonosa. Ötjegyű kilométer-számlálója 48 410 km-t mutat, de nem tudjuk, átfordult-e és ha igen, hányszor. Szerencsés sors jutott neki és jó helyen tárolhatták, mert alváza, két első rugótornya, a küszöb és a karosszériája is jó állapotnak örvend.

Használt autós portálon és netes piactéren is hirdették, nyár elején még 600 ezer forintért, aztán 550 000 Ft körül, ősszel már félmillióért, aztán 450 000 forintért cserélt gazdát. Előző tulajdonosa egy idős nénitől vette, aki már nem vezetett és emiatt megvált tőle. Fel akarta újítani, de nem jutott hozzá és megvált tőle.

Ellenszélben

Korszakán belül a Moszkvics sokkal kisebb tekintélyű autó volt, mint a kortárs Ladák és ez nemcsak a vele motorméretben összevethető, 2103-as Ezeröcsire vagy az 21061 kódjelű 1500 S-re igaz.

Az olasz FIAT 124 leszármazottjaként a Ladákban a sokkal fejlettebb nyugati világ egy szeletének örülhettek az államszocialista diktatúra alattvalói, a Szovjetunióban tervezett Moszkvicsnak nem volt ilyen pedigréje.

Még nehezebb sors jutott a 2140-esnek, mert 1980-tól a Lada a kerek lámpás modellekkel párhuzamosan a 2105-öst is gyártotta, amely Angliában Riva, Argentínában Laika, Franciaországban Kalinka, Németországban Nova néven futott.

Keveseket érdekelt, hogy a Ford Model A licencgyártásával a Moszkvai Autógyárból négy évtizeddel korábban kezdtek autók kigördülni, mint a Volga mellett felépített és Palmiro Togliatti olasz kommunista politikusról Toljáttinak elnevezett városban. A 2140-es Moszkvics márkaneve azt jelenti, hogy moszkvai.

Budapesti boulevardokon és balatoni üdülők előtt ritkán reprezentáltak a Moszkvicsok, inkább a mindennapok hőseként rótták a hazai utakat. Magas építésével, 17,5-18 centis hasmagasságával a 2140 a bakhátas, sittel sármentesített utakat is elég jól bírta, jól lehetett vele kijárni a szőlőbe, a határba.

Alapformája Pininfarina

Alapformája a Pininfarina-tervezésű, olaszos eleganciájú 408-ast követi, de annak ékességei és fecskefarkai nélkül. A fecskefarok a hátsó sárvédők feletti él, nagyon divatos díszítőelem volt nyugati autókon is. Az 1975-től, más forrás szerint 1976-tól 1988-ig vagy 1989-ig gyártott 2140-es a 408-ast követő 412-es kései modellváltozata, a gyár hanyatlásának mementója.

A 424 cm hosszú, 155 centi széles és 148 centijével majdnem ugyanilyen magas autón már nincs küszöbdíszléc, de a fényszórókat és a műanyag hűtőmaszkot körbeíveli egy könnyűfém keret, a lökhárító is krómfényes.

A későbbi szimpla AZLK felirat helyett itt még az emblémapajzsban szerepel az AZLK típusjelzés. A rövidítés eleje az avtomobilnij zavod, azaz autógyár szavakat rejti, az L a lenini, a K a komszomol megfelelője. (Ifjabb olvasóink kedvéért: Lenin szovjet pártvezető volt, bolsevik ideológus, a komszomol pedig kommunista ifjúsági szövetség.)

Ez a 2140-es mást is megőrzött a gyár szebb napjaiból. A mezei fekete helyett fényes ablaktörlőkar igazán elegáns, a legérdekesebb részlet pedig a szélvédő alatt felcsapható szellőző. A fedél az utastérből, a műszerfal alól nyitható-zárható. A szellőzést a hátsó sárvédőn lévő rácsok is segítik, ezek a rostélyok kötik össze a kalaptartóba tett levegőkivezetőket, segítve a légcserét.

408, 412, 2140: nagyon kevés maradt

Az első homloklemez alján két kivágás javítja a hajtáslánc hűtését, mellettük két vonószem kandikál ki a lökhárítóból. Nem kell őket keresgéli, ha lerobbanna a Moszkvics 2140, de nem ez volt a jellemző. Az egyszerű technika a kor autói között strapabírónak számított, persze a mérce sem volt túl magasan és akkoriban senki nem szórta tele a netet méltatlankodó posztokkal, ha rotort vagy megszakítót kellett cserélnie a gyújtórendszerben az út szélén. A Moszkvics jól szerelhető autó hírében ált.

Inkább a korrózió végezte ki a Magyarországon nem különösebben népszerű Moszkvicsokat. A karosszérialemezek barnulása a kisebbik baj, de itt az első hossznyúlványok is szanaszét korrodálódhatnak, ahogy a taposólemezek és persze a küszöbök is, akárcsak a rojtosra rozsdásodó Zsigulikon.

A tartós padlógázas nyúzást elkerülve a motorral nincs sok gond a keleti autókhoz képest. Beszélik, hogy a felülszelepelt és felülvezérelt négyhengereshez egy BMW-motor állt modellt, de ezt nehéz tisztázni.

Nagy vétel volt ez a kocsi, mert az elöl kihasadt műbőr ülésborítást leszámítva a belső tere is remekül egyben van. A napellenzők nem fittyennek le, a tetőkárpit a helyén van, sehol nem lóg, az ajtóburkolatok épek, az ablakemelők és a kilincsek működnek hátul is, ahol a csekély, 240 centis tengelytáv ellenére van elég hely felnőtteknek is.

Én ennek az autónak a kései utódán tanultam vezetni, mert az autós iskolában akkoriban az ötajtós, ferdehátú Moszkvics/Aleko 2141 volt az egyetlen autó, amiben tutira volt fordulatszámmérő. Én egész gyermekkoromban áhítattal néztem minden autóra, amiben a mutatója táncolt. Emiatt is nagyon kíváncsi voltam rá és azért is, mert még sosem vezettem klasszikus Moszkvicsot.

Meglepően kényelmes

Magas embereknek sem gond elhelyezkedni bent. Ahhoz képest, hogy az alapkonstrukció lassan 60 éves, normális tartásban vezethető az autó, legalábbis nem rosszabb, mint a hátsókerekes Ladákban.

Itt is a kormányoszloptól balra van a gyújtáskapcsoló, a szívató kihúzásával a motor hidegen könnyen indul. Melegen már sokat kell köszörülni az önindítóval, ahogy ezt a fotózás végén megtapasztalom, amikor még egyszer újra kell indítani a motort, ami nem megy olyan flottul, mint elsőre.

Ebben a generációban már nincsenek szerves műanyagok. A szovjet vegyipar ezen terméke arról híres, hogy az évtizedek során a szerves műanyagból készült kapcsolók egyszerűen elmállanak, bomlani kezdenek, ami a korábbi típusok felújítását nagyon megnehezíti.

Habosított műanyagból készült a műszerfal és bár sok nyugati autóval együtt ezekre a Moszkvicsokra is jellemző a berepedezése, itt teljesen ép. Érdekes felfedezni a Lada 1500 S és az 1600 belső világítótestét, ami itt nem a biztonsági övek felett van, valamiért a műszerfal két szélén, térdmagasságból pislákol.

Erős motor, pontatlan váltó

Sajnos a négyfokozatú sebességváltó nem emlékeztet a hátul hajtó Ladák ultrapontos váltójára, a kapcsolásokban nincs annyi öröm, mint egy Zsigában. A rükvercet elsőre keresgélnem kellett. Jobb fent van, az ötödik fokozat helyén, de néha a tulajdonos segített, hogy bele is találjak.

Cserébe a motor nem csak papíron 75 lóerős. Hamar elér nyomatékgörbéje zenitjére, én a Retro Mobil magazin cikkében 114 newtonmétert olvastam 3400-as fordulatszámon. A csúcsteljesítmény a Ladák 5600-as percenkénti fordulatszámánál kicsit alacsonyabb, percenként 5300 főtengelyfordulatnál mérhető.

Kihúzatáskor a soros négyhengeres némi csatazajjal működik, de a hangnak itt nem a gyorsulás hiányát kell palástolnia.

A forgalmi szerint 1040 kilós és kereken négy mázsával terhelhető autó elszántan közeledik a kihúzatási határokhoz. A sebességmérő skáláján egy, két majd három csík jelöli azt a tartományt, amikor legkésőbb feljebb kell kapcsolni.

75 lóerővel 140-et ment egykor

Réges-régen talán egy Lada 2104 tesztjében olvastam, hogy a kocka kombi cw-értéke valójában wc-érték. Én nem szeretnék szellemeskedni azon emberek rovására, akik bizonyára igyekeztek a maximumot kihozni a szűkre szabott lehetőségekből, de az tény, hogy a szelet toló karosszéria új korában is csak 140-ig engedte gyorsulni a 2140-es Moszkvicsot. A Lada 1200 ugyanennyit ment 60 lóerővel. Az ezerötös motoron nem múlt, jól veszi a gázt és rugalmassága is jó. Fotóhelyszínt keresve 20 km/órára lassulva sem berzenkedett a hármasban felejtett váltó ellen.

Forszírozott kanyarokra nem ragadtattam magamat a bizonytalan egyenesfutású autóban, amit nem lehet könnyű összeszedni a kiadós holtjátékú kormánnyal. A Moszkvics 2140-ben a rugózás kényelem szépíti meg az utakat. A futómű elöl kettős keresztlengőkaros csavarrugóval, hátul pedig a merev tengelyhez kapcsolt laprugókon himbálódzik a karosszéria.

Nyugodtan vezetve országúton 8-8,5 literrel beéri a Moszkvics 2140, városban ez inkább 10-12 litert jelent 100 kilométeren. A tankolás érdekes rituálé, mert a legtöbb kortárs autóval szemben nem a hátsó sárvédőben van a betöltőnyílás, hanem a rendszámot kell lebillenteni tankoláskor.

Még akad pár eladó

Ha megtetszett a kombiként és IZS márkanevű dobozos áruszállítóként is gyártott autó, a 350 ezer és 3,9 millió Ft között találtam eladó példányokat a cikk írásakor a HaHun.

A rozsdarágta sárvédőjű, erősen korrodált autók felújítása messze több pénzt felemészt, mint 1-2 millió Ft között venni egy sokkal jobb karban lévőt, amire nem kell annyit költeni. Bár a Ladák népszerűségét és keresettségét messze nem éri el a Moszkvics 408-412-2140-es típuscsaládja, veterán autóként felértékelheti őket a ritkaságuk és talán kikerülhetnek a Ladák árnyékából.