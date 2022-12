Így tudsz olcsóbban autózni 700 Ft-os üzemanyaggal

Kevés olyan beszélgetés van mostanában Magyarországon, amiben ne esnék szó az élet oly sok területét sújtó drágulásról. Az áremelkedés az autóárakat és az autózás más költségtényezőit is erősen érinti. Nemrég a Vezess hiánypótló cikket közölt az egyes autókategóriákba tartozó modellek átlagáráról, a JATO autóipari adatszolgáltató és elemzőcég adataival az adott kategória motor- és modellváltozatainak átlagárával.

10,5 millió Ft átlagosan egy kis SUV

Tehát az Corsák, Cliók és Suzuki Swiftek, kategóriájában 8,6 millió Ft az átlagár. A B SUV szegmensben, ahová a piacvezető Vitara tartozik, 10,5 millió Ft az átlagos összeg, az Astra vagy a Focus kategóriájában egész pontosan 11 863 076 forint. Méretben kicsit feljebb, a legtipikusabb cégautók közé tartozó Škoda Octavia szegmensében már 14,1 millió forintról beszélünk.

Kis fogyasztás és megbízható működés ad versenyelőnyöket a Suzukit választó egyre több cégnek
Több mint 80 márkaszerviz van a hálózatban, nem kell sokat autózni a kötelező karbantartások elvégzéséért
Van teljes és lágy hibrid is az S-Crossból
Remek értéktartásuk miatt különösen kedvezőek a céges Suzukik TCO-költségmutatói. Kis fogyasztás és megbízható működés ad versenyelőnyöket a Suzukit választó egyre több cégnek
596-1606 literes csomagterével ideális céges autó lehet a Swace
306 lóerő az Across rendszerteljesítménye, 75 km az elektromos hatótávja és nem kell utána cégautóadót és vagyonszerzési illetéket fizetni, mert zöld rendszámra jogosult
Összkerékhajtás segíti a vezetőt az Acrossban
Biztonságos és kényelmes vállalati autók a Suzukik. Ez az Across utastere
Nagyszilárdságú karosszériájukon kívül a Suzukikban adottak az autózást biztonságosabbá és kényelmesebbé tevő modern vezetéstámogató rendszerek
Így épül fel a 48 voltos hibridrendszer a Vitarában és az S-Crossban. A vezetőülés alatt a 48/12 voltos áramátalakító, az inverter dolgozik, az utas ülése alatt található a lítiumion-akkumulátor
Nagyon tiszták és takarékosak a Suzuki benzines motorjai, ezt fokozzák a hibrid hajtásrendszerek elektromos komponensei
Alapáron jár mind a hét légzsák a Vitarában is
12 és 48 voltos lágy hibridje, hibridje, elektromos hálózatról tölthető hibridje is van a Suzukinak
Az esztergomi gyártás pontosabban tervezhetőbbé teszi az autók átadását. Amely márkánál sokáig tolódik a megrendelt autók érkezése, vitát okoz, kinek kell viselnie a csúszás közbeni áremelkedést

Aligha meglepő, ha számos vezérképviselettől és márkakereskedésből azt halljuk, hogy ősz óta a magánvásárlók egyre nagyobb része kivár, elhalasztja a tervezett autóvásárlást, esetleg le is mond róla. Kérdéses, mennyi elkölthető pénze marad a háztartásoknak a számlák kifizetése után, és a nemzeti banki alapkamat emelkedése miatt a jelenlegi kamatszint egyszerűen túl magas a hitelfelvételhez.

Ám a vállalatok ezt nehezebben lépik meg, mert működésükhöz megbízható autókra van szükség. A túlhasznált cégautók aránytalanul megugró javítási költségeket okozhatnak, és kiesésük egy vállalkozás működését is megnehezíti.

50% feletti lízingdíj-emelkedés

Nemcsak az autók listaárai ugrottak meg igen jelentősen, de fenntartási költségeik is erősen növekedtek. A fél vagy egy évvel ezelőttivel összevetve jóval többe kerül az autók szervizelése. A forint gyengesége és az infláció vágtatása felverte az autóalkatrészek árát, ugyanez igaz a gumiabroncsokra.

Az autózás költségtételeinek áremelkedése mellbevágó drágulást hozott a cégautók lízingdíjában. A Magyar Lízingszövetség adatai szerint egy középkategóriás autó havi bérleti díja idén januárban 161 000 Ft volt, ami októberre egészen 247 000 forintig emelkedett. Ez másfélszerese az év elején regisztráltnak.

Dinamikus dráguláson van túl az üzemanyag, a hatósági ár megszüntetése óta a magánautósok számára is. Évi 30 000 kilométeres futással és 7,0 l/100 km átlagfogyasztással számolva az üzemanyagköltségekre az idei első hónapban havonta 84 000 forint jutott egy céges autónál, ami 121 ezer forintra ugrott, szintén a Magyar Lízingszövetség adatai alapján. A gyenge forinttal magasan megragadó üzemanyagár igen jelentős költségtényező.

Ezeket a folyamatokat látva nem csoda, hogy a vállalkozások is racionálisabb megoldásokban gondolkodnak és spórolni próbálnak a céges autóikon, legyen az néhány jármű vagy kiterjedt autópark. Mivel lehet csökkenteni a kiadásaikat?

Megbízható, értéktartó, takarékos autó a cél

Érezhető az elmozdulás a piacon a nagyobb és középkategóriás modellektől a kisebb, takarékosabb, kedvezőbb fenntartási költségű és alacsonyabb árú autók felé. A Suzukik árai is emelkedtek ugyan, de csekélyebb mértékben, mint a versenytárs modelleké. Ár/érték arányuk változatlanul kiemelkedő, amin tovább javíthatnak a cégautót vásárlóknak járó flottakedvezmények.

Kedvez a Suzukinak az esztergomi gyártóbázis, a hazai gyártás pontosabban tervezhetőbbé teszi az autók átadását. Több márkánál sokáig tolódik a megrendelt autók érkezése, és vitát okoz, kinek kell viselnie a csúszás közbeni áremelkedést.

Biztonság és kényelem: adaptív tempomat alapáron

A Suzukik nemcsak megbízható cégautók, de biztonságosak is. Nagyszilárdságú karosszériájukon, a már a Swiftben is alapáron járó hét légzsákon kívül a Vitarában és az S-Crossban adottak azok a modern vezetéstámogató rendszerek, amelyek az autózást biztonságosabbá és kényelmesebbé teszik.

Ilyen az automatikus vészfékasszisztens, a holttérfigyelő és a hátsó keresztirányú forgalomfigyelés. A jelzőtáblák felismerése és műszerfali megjelenítése hasznos segítség vezetés közben. A Vitarában és az S-Crossban is alapfelszerelésű adaptív tempomat hosszabb autópályás utakon az egyik legfontosabb extra, amit a hibrid verziókban kiegészít az autó állóra fékezése és elindulása a meginduló sorral, amennyiben a vezető ezt használni szeretné. Mindkét típus alapáron ad LED-es tompított és távolsági fényt, az erős világítás a biztonság egyik alapeleme.

Egyre több vállalat dönt kevésbé környezetszennyező, csekélyebb emissziójú autók beszerzése mellett, de a villanyautók töltésének bizonytalanságai, korlátozott hatótávolságuk és magas feláruk miatt a hajtáslánc villamosításában egy hibrid jobb opciónak tűnhet számos kkv, illetve nagyvállalat számára. Különösen igaz ez azoknál, ahol egy zöldebb jövő érdekében egyértelműen meghatározzák a járművek károsanyag-kibocsátását is.

Háromféle hibrid hajtásrendszerben érdemes gondolkodni (lásd keretes írásunkat), de számos autómárkánál hiányoznak a hajtáslánc villamosításának különböző lépcsői ahhoz, hogy a vállalkozás a saját igényeinek legjobban megfelelő autót és hajtásláncot választhassa. A Suzukinál ez is adott, legyen az autó 48 voltos lágy hibrid, hibrid vagy elektromos hálózatról tölthető hibrid.

Milyen hibriddel járok a legjobban? Műszaki szempontból a ráfordítás és az elérhető fogyasztáscsökkenés között jó kompromisszumot jelenthet a 48 voltos lágy hibrid. Itt egy erősített, 48 voltos feszültségű önindító-generátor a villamos gép, amely részben tehermentesíti a benzinest gyorsításkor és áramot termel vissza a lítiumion-akkumulátorba lassításkor. A turbós négyhengeres Vitarához és S-Crosshoz felár nélkül járó hibrid hajtásban a villamos gép teljesítménye 10 kW, ami 13,6 lóerő, a forgatónyomaték 53 Nm. Még fejlettebb és takarékosabb a teljes hibrid hajtásrendszer, amiből a Suzuki kétfélét is kínál, mindkettőben a sebességváltás nélküli vezetés kényelmével. Az egyik saját fejlesztésű, és az 1462 köbcentis K15C benzines szívómotorra, a 24,6 kilowatt, azaz 33,6 lóerő teljesítményű villanymotorra és az ötfokozatú, automatikusan kapcsoló sebességváltóra épülő rendszer. Ez érhető el a Vitarához és az S-Crosshoz, mindkét típusnál Allgrip összkerékhajtással is. A másik a Swace kombi hibridrendszere. A soros-párhuzamos hibrid hajtás egy hajtó és egy elsősorban áramot termelő, illetve a négyhengeres benzines szívómotort újraindító villanymotorból áll. A nagyfeszültségű akkumulátor a hátsó ülés alatt-mögött van. A 122 lóerős rendszerteljesítményű hibrid páratlanul tisztán és takarékosan működik. Az 596-1606 literes csomagterével ideális céges autónak tekinthető Swace 5,1-4,4 litert fogyaszt vele a WLTP szerinti ciklusban. Még többet tud a tekintélyes Across SUV plug-in hibrid hajtása, amely elektromos hálózatról tölthető hibridként 75 km-t tud megtenni tisztán elektromosan. A 306 lóerős rendszerteljesítményű, állórajttal 6,0 mp alatt 100-ra gyorsuló Across zöld rendszámra jogosult, tehát mentesül a cégautóadó alól, megvásárlásakor az állam nem vet ki rá vagyonszerzési illetéket, és nagyon sok helyen, köztük Budapesten, nem kell utána parkolódíjat sem fizetni. A 4635 mm hosszú hibrid terepjáróban három villamos gép működik a hibrid hajtásban, a hátsó 40 kW-os (54 lóerős) villanymotor teszi összkerékhajtásúvá az autót.

A Suzuki autói visszafogott fogyasztásukkal, megbízható működésükkel és jó értéktartásukkal kedvezően hatnak a cégautók költségeire. Ebből fakadóan TCO-mutatóik (Total Cost of Ownership) kedvezőek, és a használt autók magas eladási ára miatt a Suzukikkal a vállalt havidíjak is tarthatók a futamidő végi elszámoláskor, ami a nehezen kiszámítható értékvesztésű, frissen piacra lépő márkáknál hiányzik.

Az újonnan érkező, jellemzően kínai autómárkák modelljeinek nagyon bizonytalan az értéktartása, egyszerűen nincs meg az a tapasztalati bázis, amivel megalapozottan prognosztizálható volna, hogy mennyit esik az áruk a használat évei közben.

Enyhülő hiány, szelídülő áremelkedés?

Egy cég működése nem állhat le a vállalati autó kiesés miatt, legyen az ok meghibásodás vagy hosszúra nyúló szervizelés, akár hónapokig várva valamilyen alkatrészre. Céges Suzuki-flottával nemcsak az autók üzembiztos működése adott, de az ország messze legszélesebb, több mint 80 tagú szervizbázisa is. A márkaszervizek közelségével az autók kötelező karbantartása, illetve javítása is gyorsabb, egyszerűbb és gazdaságosabb, mint a márkaszervizért messzebb utazva.

2022-ben egyértelműen a szokásosnál hosszabb várakozási idők jellemezték a magyar autópiacot, számos márkánál komoly áremeléssel társítva. A várakozások szerint 2023 nyarára a szállítási idők normalizálódnak, ezzel párhuzamosan az árak emelkedése is visszafogottabb lehet.

Magas fokú biztonságuk, remek ár/érték arányuk, kimagasló értéktartásuk, valós forgalomban is kis fogyasztásuk és persze elérhetőségük miatt egyre több cégnél futnak Suzukik vállalati autóként, aligha véletlenül.