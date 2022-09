Az ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) a ScreenPad Plus másodlagos kijelző új generációjának és a világelső 14,5 hüvelykes 2,8K 120Hz-es OLED érintőképernyőjének köszönhetően páratlan vizuális élményt és lehetőséget kínál a felhasználók számára. A produktivitást nem csupán a dedikált második kijelző, hanem a gyönyörű OLED panel 16:10-es képaránya is növeli, mely megfelel a VESA DisplayHDR™ True Black 500 szabványnak, a színek élénkségét pedig a mozi-szintű DCI-P3 színskála teljes lefedése garantálja. A képfrissítés nem csupán játék közben fontos, hanem munkánál és általános felhasználásnál is, a Zenbook Pro 14 Duo OLED az OLED panelnek köszönhetően pedig piacvezető, 0,2ms-os válaszidővel és 120Hz-es frissítési gyakorisággal rendelkezik.

A 12,7 hüvelykes ScreenPad Plus teljes szélességű másodlagos kijelző új generációja a felhasználói visszajelzések alapján számos új funkcióval bővült. Támogatja például a nagy pontosságú ceruzákat is, például az ASUS Pen 2.0-t, mellyel egyszerűvé tehető a dokumentumok aláírása, a jegyzetelés vagy éppen a kreatív rajzolás. A dedikáltan erre a kijelzőre szabott ScreenXpert 3 szoftver biztosítja a hatékony többfeladatos munkavégzést. Segítségével dedikált alkalmazások tehetőek ki az alsó kijelzőre vagy egyszerűen megcserélhetjük a két képernyő tartalmát, ha éppen az alsón használt alkalmazásra szeretnénk összpontosítani. A felhasználói visszajelzések alapján a legtöbben a gyönyörű 14 hüvelykes OLED panelen végzik a fő munkájukat, alatta pedig a ScreenPad Plus kijelzős a hozzá szükséges forrásokat, jegyzeteket jelenítik meg vagy éppen a Spotify zenelejátszót vezérlik. Ha az Adobe kreatív alkalmazásai futnak a felső kijelzőn, akkor érdemes alulra a dedikált Vezérlőpanel alkalmazást elindítani, hiszen ez egy fizikai vezérlőegységet hivatott helyettesíteni, melyet főként videósok és fotósok szoktak használni.

A megújult hűtőrendszernek és a legújabb hardvereknek köszönhetően a mindössze 17,9mm vékony és 1,7kg-os Zenbook Pro 14 Duo OLED a teljesítménycentrikus felhasználók számára is ideális választás lehet. A 12. generációs Intel Core i9-12900H processzor a piac egyik legerősebb megoldása, mely leginkább a felsőkategóriás gamer laptopot kiváltsága. A stúdió-minőségű NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti dedikált grafikus kártya pedig garantálja, hogy az élvonalbeli processzorral párosítva a vizuális munkával foglalkozók számára is erős ajánlat legyen. A mindennapok során a 76Wh-s nagy teljesítményű akkumulátor biztosítja az egésznapos üzemidőt, a Thunderbolt 4-es USB-C port pedig támogatja a gyorstöltést, így az ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED mindig rendelkezésre fog állni.