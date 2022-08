Ezúttal is szakértőinknek küldött olvasói leveleinkből válogattunk, a használt autók kérdéskörében érdeklődőknek Szörényi András válaszolt.

Német prémium helyett jó élményautó egy használt Alfa Romeo?

Olvasónk kérdez

Kedves Vezess,

szeretnék vásárolni magamnak egy autót. Nem annyira sürgős, szóval akár egy kicsit gyűjtögetős is lehet a dolog (nagyjából 1-1,5 millió Ft lenne a plafon papírok nélkül). Kicsit sportosabb, gyorsabb, élményautót szeretnék venni. Ami kritérium, hogy ne legyen BMW, Mercedes vagy Audi, ezeknek a formavilága nem igazán tetszik nekem.

Amit néztem, az az Alfa Romeo 147 illetve 159 volt, bár ezekről is hallottam jót-rosszat egyaránt. Néztem Mazda MX-5-öket is, viszont ezeknek eléggé felment az ára jelenleg, és nem a legjobb állapotot lehet kapni belőlük. Önök mit javasolnak nekem?

Válaszukat előre is köszönöm!

Szakértőnk válaszol

Kedves Ádám!

Ezek szerint kétüléses, elsőkerék-hajtású és nyitható tetős autók is szóba jönnek és az árplafon 1-1,5 millió Ft. Az egyik megoldás a Ford SportKa, amely egyszerű, megbízható technikát, jó futóművet, kezes viselkedést, egy használhatóan erős 1,6-os, 95 lóerős motort és nagyon precíz váltót ad. Nagyobb élmény ez az autó 2+2 helyett két üléssel, vászontetős roadsterként StreetKa néven. Én azt vennék az MX-5 helyett, mert még kétmillióért is árulnak kevéssé reményteljes autókat, szerintem nagyon elszállt az áruk.

Az Alfa-vonal szerintem is jó, de a 147-tel nem viaskodnék, inkább egy Alfa GT-t keresnék, a 937-es GT-t. A technikája a 147-é, de kiforrottabbnak hiszem, és optikailag, kétajtós kupéként sokkal inkább élményautó, mint a 147. Itt a dízelmotorokat érdemes választania. A 159 ideális lenne, stílusos, izgalmas, de itt is az 1,9-2,0-2,4 literes dízelekbe szeretnék bele. A 2,4-es kockázatosabb, de ezerszer nagyobb élmény, és mára a legtöbb túllehet a hengerfejjavításon, ami kinéz az öthengeres dízelre. De ezt is nehéz lesz egymillió körül megúszni. Az Alfa GT-ről itt talál több információt a főbb hibalehetőségeivel.

Üdvözlettel,

Szörényi András

Golyóálló a Honda Civic, vagy rémisztő kockázat az olajfogyasztás?

Olvasónk kérdez

Tisztelt Vezess!

Szeretném lecserélni az autóm. Hosszas gondolkodás után a 9. generációs Honda Civic mellett tettem le a voksom. Lehetőleg 2014-es, esetleg 2013-as 1.8-as benzinest keresek. A piacot elnézve eléggé megugrottak az árak, de 4,2 millió Ft fölé nem mennék, mivel legalább 7-8 évre tervezek vele. Gondolom, rögtön költenem kell rá, már egyből az elején (alvázvédő, gyertya, motor-fék-váltóolaj-csere stb.)

Találtam néhány, látszólag ígéretes példányt, de sajnos mindegyikről kiderült, hogy 3-5 év után Németországból behozott autók. A megnövekedett használtautó-kereslet miatt szinte lehetetlen mást találni. Nem tudom, mennyire érdemes ilyenekkel foglalkozni?

Plusz az ugyebár “köztudott”, hogy a 2012-esek még eléggé zabálták az olajat, de sokan állítják, hogy a ’13-14 utániak is, amiből lehet egy költséges felújítás is. Nem beszélve a Németországban és Ausztriában agyonsózott utakról. Nem igazán tudom, érdemes-e ilyen autókra időt és pénzt vesztegetni? (szakértői vizsgálat, utazgatás)

Szakértőnk válaszol

Kedves Róbert!

Sok használt autót látunk, és a piaci realitás miatt nagyon sok köztük a Németországból és Ausztriából behozott autó. Ne engedje megtéveszteni magát, nem igaz, hogy onnan csak rozsdaboglyák jönnek.

Meg kell nézni őket, ezt sajnos nem lehet megúszni, de az osztrák autóknál sem mindegy rozsdaszempontból, hogy valaki a Bécsben és környékén jár vele vagy pl. Tirolban, és mossa-e télen az alját rendszeresen vagy sem stb.

Tehát nem kell eleve tartania a Németországból és Ausztriából behozott autóktól, annál is kevésbé, mert akkor kb. 0,3 autóra szűkül a megvásárolható Civicek száma vagy irreálisra nyúlik a projekt időigénye, ha csak magyarországi autókkal hajlandó foglalkozni.

Pedánsan tartott autókat is érinthet az olajfogyasztás, de a fő oka mégis inkább a túl ritkán és/vagy nem a megfelelő kenőanyaggal végzett olajcsere. Az olajszervizekről van esélye tájékozódni egy autó szervizdokumentumaiból. Ebben például sokkal jobbak lehetnek a nyugatról behozott, mint a hazai autók. Azokkal értek egyet, akik szerint nem szűnik meg a fokozott olajfogyasztás veszélye csak azért, mert egy Civic 2012 utáni.

Az olajfogyasztás megszüntetése kb. 250-500 ezer forintról induló tétel, ha ennnyiből megáll, és ezt elosztja az autóval tölteni tervezett 7-8 évre, akkor havi 2500-6000 Ft-ról van szó. Tehát ez ne tartsa vissza a Civic megvételétől, ha már sikerült kiválasztania ezt a típust. A többi szervizmunka és az alvázvédelem, amit a vásárlás utáni kiadásként felsorolt, abszolút várható.

Ám ezek természetes kiadások és az autó használtságából fakadó feladatok. Elvégzésükkel a használtan, az új áránál arányosan olcsóbban megvett Honda évekig szolgálhatja Önt nagy megelégedésére, legalábbis ebben bízom.

Üdvözlettel,

Szörényi András