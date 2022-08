“Százhoz közelít az ideiglenesen vagy véglegesen bezárt benzinkutak száma, és augusztus 1-től újabbak zárhatnak be” – nyilatkozta hétfőn a Vezessnek Bujdos Eszter. A Holtankoljak.hu ügyvezetője szerint több különféle ok miatt kényszerülhetnek majd újabb töltőállomások lelakatolására a hónapok óta nehéz helyzetben lévő vállalkozások, amelyek közül sokan ott tartanak, hogy nem tudják kifizetni az alkalmazottaikat és a megemelkedett rezsit.

Az egyik ilyen ok szerinte, hogy a kutasokat “lélegeztetőgépen tartó”, mintegy két hete bejelentett, és literenként 20 forintos kormányzati ártámogatást ígérő pályázat továbbra sem indult el. Márpedig szerinte ha a kutasoktól a lebonyolító IFKA felé pályázati anyagot elváró támogatás akár a mai napon meg is nyílna, legalább egy hónap múlva látnának belőle pénzt a vállalkozók. Ráadásul nem is 20 forintot literenként a támogatás, hanem csak ennek a 80 százaléka, azaz 16 forint, mert a forgalom négyötöde után járhat pénz nekik.

A hatósági ár óta fennálló problémák mellett megemlített egy egészen frisset is Bujdos Eszter. Tudomása szerint több “fehér kutas” partnerének jelezte a Mol a hétvégén, hogy az eddigi 66 százaléknyi (tehát már eleve csökkentett) mennyiség helyett majd csak 50 százalékot tud szállítani az üzemanyagból.

Némi árrés keletkezhet, de nem csökken az üzemanyaghiány

Szerény segítséget azért nyújthat a szombaton bejelentett változás a kutasoknak. A szokatlan időpontban tartott kormányinfón közölte Gulyás Gergely, hogy a 480 forintos árat innentől csak a magántulajdonú gépjárművekre, a taxikra és a mezőgazdasági erőgépekre tartják fent, vagyis számos cégautót és vállalkozást kizárnak ebből a körből. Megkérdeztük Bujdos Esztert, hogy ez mekkora segítség lehet a bajba jutott kútüzemeltetőknek, mire azt felelte: “némi árrés keletkezhet”, de az érdemi problémák szerinte továbbra is fennállnak.

Az autósokat érintő egyik ilyen probléma a részleges üzemanyaghiány, amit egyesek a szombati kormányzati döntés egyik lehetséges okának gondolnak. A Holtankoljak.hu ügyvezetője szerint ez a bejelentés azonban nem változtat azon, hogy a nagykereskedelmi ár továbbra is 480 forint, vagyis az importőrök nem fognak több üzemanyagot beszállítani Magyarországra. Magyarán, hiába tankolnak többen ma már piaci áron, a nagykereskedelmi beszállítók maximált ára továbbra is 480 forint, azaz minden egyes újabb behozott liter veszteséget termel nekik. “Akár már nullszaldós üzlet esetén hoznának be üzemanyagot, de még több mínuszba nem akarnak menni” – állítja Bujdos.

Számos probléma akad az újabb módosítással

Gyakorlatilag pár órával a szombati kormányinfó után már hibákat jelzett a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete a hatósági árról szóló jogszabály sokadik módosításával kapcsolatban. Szerintük a kormányzati közlések és a rendelet szövege között ellentmondás van, amit a jogszabályon belül is felfedeztek, a probléma az “üzembentartó” kifejezés körül található. A rendeletben szereplő “nem magánszemély által üzemeltetett” kifejezés a könyvelők szerint ugyanis köznapi kifejezés, vagyis nem egyértelmű, hogy a feltehetően cégautókat a hatósági áras tankolásból kizárni szándékozó kormányzati döntés pontosan kire vonatkozik. És mindezt hogyan lehet ellenőrizni.

Rengeteg a kérdés. Mi lesz az egyéni vállalkozókkal, vajon milyen áron tankolhat egy őstermelő a saját autójába, magánautóba céges kártyával (ahol ez a juttatás) mennyiért lehet benzint vagy gázolajat vásárolni? És ahol a család magánautójának a forgalmiját adja oda a céges autóba tankoláskor a céges üzemanyagkártyával fizető ügyfél? Számos részletkérdés tisztázatlan.

Rejtett kamera: senki nem szkenneli a forgalmit

Az RTL Híradó stábja rejtett kamerával forgatott a szombati változtatás után, és több érdekességet tapasztaltak. Egyrészt, hogy még szigorúbban megnézik a kutasok a forgalmi engedélyeket, másrészt viszont azt vették fel több kúton, hogy senki nem szkenneli be a zöld dokumentumokat. A forgalmikon ugyanis a tulajdonviszonyt elvileg tisztázó vonalkód szerepel, csakhogy azt a televízió felvételei szerint nem olvassák be a kutasok.

A videóban szereplő adószakértő egyébként egy újabb példát hozott a jogszabály furcsaságaira, Angyal József szerint ugyanis “ha Nagy Béla magánszemély nevére szól a forgalmi, és ő tankol, akkor rá a hatósági ár vonatkozik. De ha Nagy Béla egyéni vállalkozó vásárolt egy gépkocsit, és az ő nevére szól a számla, akkor ez már nem hatósági ár.”

Szerdától újabb áremelkedés, és ez most már sok cégnek fájhat

A Holtankoljak.hu szerint szerdától 7 forinttal emelkedik a 95-ös benzin literenkénti bruttó átlagára, míg a gázolaj literjéé bruttó 9 forinttal. Onnantól elvileg a magánszemélyek és taxisok járművein, valamint a mezőgazdasági erőgépeken kívül minden másba átlagosan 699,9 forint/literért lehet tankolni az alapbenzint, és átlagosan 746,9 forintért a dízel üzemanyagot.