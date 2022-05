“Katyvasz” – válaszolta Bujdos Eszter az autójából a Vezess kérdésére, miután megkértük, egy szóban mondja el a véleményét a csütörtökön bejelentett jogszabályról. A Holtankoljak.hu ügyvezetője péntek reggel a töltőállomásokat járta, miközben elmondása szerint folyamatosan csörgött a telefonja. A kutasok hívták, kérdezgették, mit tegyenek, hogy megfeleljenek a legújabb, őket érintő kormányzati döntésnek. Szerinte “káosz és pánik van egyes benzinkutakon”, a vállalkozók egy része nem tudja, hogy mitévő legyen most.

Mi ez a vadonatúj jogszabály?

A csütörtöki Kormányinfón jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy péntektől csak magyar rendszámmal vagy magyar forgalmival rendelkező autók tankolhatnak a 480 forintos hatósági áron. Ezzel szemben a külföldi azonosítóval ellátott járművek immár kizárólag piaci áron vásárolhatnak benzint és gázolajat.

A kiadott, 186/2022-es számú kormányrendeletnek több fontos pontja van:

A külföldi rendszámos járművek számára alapból nem hatósági áras termék az üzemanyag, azonban van kivétel ezalól. Ha az üzemanyagot nálunk vásároló autós államában szintén hatósági áras a benzin/gázolaj, akkor neki nem kell piaci árat fizetni.

Amennyiben a tankolni kívánó jármű honossága kétséget kizáróan nem állapítható meg, akkor a benzinkút munkatársai kérhetik, hogy a járművezető ezt hiteles okmányokkal igazolja. Ha ezt nem tudja megtenni, akkor kizárólag piaci áron tankolhat.

Kötelező a töltőállomásoknak az üzemanyag hatósági árát jól olvasható módon feltüntetni az üzemanyagtöltő állomás területén, vagy más arra alkalmas helyen, oszlopon vagy táblán.

A kútoszlop kijelzőjén minden esetben az üzemanyag piaci árát kell feltüntetni, a kedvezményes hatósági ár és a piaci ár közti különbségről a benzinkút pénztárán magyarul és angolul is közzé kell tenni egy tájékoztatást.

Kannák, feliratok, kamerák…

Bujdos Eszter szerint nem igazán tudják a kutasok péntek délelőtt, hogy mit tegyenek, pontosan hová, mit írjanak (totem, töltőoszlop…), és hogyan ellenőrizzék az autósok forgalmiját. Ráadásul ott vannak a rendszám nélküli robogók, amellyel ugye begurulhat bármilyen nemzetiségű állampolgár, de szintén ellenőrizhetetlen szerinte az is, hogy hová kerül a kannába tankolt benzin és gázolaj. Ráadásul, ha valaki rendszám nélküli autóval hajt be egy kútra magyar állampolgárként, azzal mit tegyen a kutas? Ő nem rendőr.

A Holtankoljak.hu ügyvezetője szerint a Shell- és az ÖMV-kutak még nem álltak át péntek délelőtt, a Mol töltőállomásain azonban már a piaci árat látja kint. Ezt megerősítette egy, több kutat felkereső kollégánk is. “Ha más nem lesz, maximum a Molt utánozzák majd a többiek” – mondja Bujdos. Egy vidéki Mol-kúton már kétnyelvű tájékoztatást fotózott kollégánk péntek délelőtt.

“Figyelem! Tankolási folyamat változás! Mindig kérd el a forgalmi engedélyt!” – ez a fejléces felirat egy másik vidéki Mol-kút Facebook-oldalára kirakott, ránézésre nyomtatott A4-es papírnak tűnő lap fotóján olvasható. Ezen a papíron a “magyar forgalmi” felirat mellé a 479 forintos hatósági ár van írva, a “külföldi forgalmi” felirat mellé a “hatósági ár” – mindez magyarul. Az egyetlen hozzászólás mintha éppen a kutasé lenne: “A forgalmi engedélyt minden alkalommal hozd be a kasszához!”

Az ország másik részén, de szintén vidéken élő kollégánknak egy környékbeli kutakat üzemeltető vállalkozó meglehetősen érdekes megoldásról beszélt. Az alkalmazott nélküli automata kútjain péntekre (hangsúlyozottan csak erre a napra) azt találták ki átmeneti megoldásként, hogy a kamerák képeit monitoron figyelő kollégája nézi a rendszámokat, és ha külföldi rendszámos autó fut be hozzájuk, kikapcsolja azt az oszlopot. Szombattól megpróbálnak valami mást kitalálni.

Máshol adják el a külföldi nagykereskedők az üzemanyagot?

Budapesten autózó kollégánk is kíváncsi volt, milyen változásokat látni, ő egy Shell-kúton az alábbi képet fotózta péntek reggel. Csütörtökön több lap is idézte (például itt és itt) Egri Gábort, a Független Benzinkutak Szövetségének elnökét, aki szerint nem csak “megvalósíthatatlan” ez a jogszabály, hanem nyáron, amikor a szabadságolások miatt várhatóan megnövekszik a kutak forgalma, ő sorban állásra és “áruhiányra” számít.

Hasonlóan nyilatkozott lapunknak Bujdos Eszter is. “Nem akarok pánikot kelteni, de júniustól üzemanyaghiány van kilátásban” – mondta. Első hallásra meglepő kijelentés, hiszen a külföldiek innentől kisebb számban tankolnak majd, éppen mostantól marad több üzemanyag a kutakon. Hogyan lehet akkor “üzemanyaghiány”? Bujdos szerint ennek már most látni egyes jeleit, példaként egyes cégek 20 literes tankolási korlátját hozza fel. Mikor megkértük, mondja el, mi állhat ennek a hátterében, azt válaszolta, a magyar üzemanyag-értékesítésnek a körülbelül 30 százalékát adó külföldi nagykerek (vagyis a Molon kívüli nagykereskedők, pl. az ÖMV és pár más cég) literenként 100-150 forintot buknak az itt értékesített hatósági áron, és az ÖMV például “ezt inkább eladja Ausztriában”.

A véleménye szerint éppen azért születhetett a külföldieket a kútjainktól távol tartani szándékozó jogszabály, hogy a nyári mezőgazdasági munkák idejére több üzemanyag maradjon a töltőállomásokon. A statisztikák szerint nyaranta megnő Magyarországon az üzemanyag-fogyasztás.

Péntektől él a jogszabály, de három napjuk van a kutaknak

A döntés érdemi részét (hogy külföldiek nem tankolhatnak 480 forintért) már péntektől be kell tartaniuk a benzinkutaknak, miközben a rendelet részleteinek (pl. feliratok) teljes megvalósítására, a töltőállomások átállítására három napot kaptak a cégek.

Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője egy csütörtök esti háttérbeszélgetésen a Portfolio szerint azzal indokolta a sietséget, hogy ha több napjuk lenne a hatályba lépés előtt a külföldi autósoknak, akkor felhalmozás indulna be a határmenti járműtulajdonosok részéről, márpedig ezt a kormány el akarja kerülni.

Tavaly novemberben vezette be a kabinet a 480 forintos hatósági ármaximumot a 95-ös benzinre és az alap gázolajra. Eredetileg három hónapra szólt a kedvezményes ár, de két alkalommal is meghosszabbították, februárban és májusban is. A környező országokban ezzel szemben a magyarénál magasabb, piaci ár van, emiatt sokan átjártak tankolni Magyarországra. Ennek lehet mostantól vége.