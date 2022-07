A Magyar Nagydíj idejére a Hungaroring teljesen átalakul, beépítik a paddockot a Forma-1-es csapatok kamionjaival, és áramlik a tömeg, a versenyhétvégére megtelik emberrel az összes lelátó. A mogyoródi pályán zajló eseményekből azonban Budapestnek is jut, a csapatok és a pilóták egy része a fővárosban száll meg, így aki szerencsés, belefuthat a kedvenc versenyzőjébe.

Az egyik legfontosabb helyszín a budapesti Ritz-Carlton Hotel a Deák tér kellős közepén. Már szerdán tömeg lepte el a környéket, érkeztek ugyanis a Mercedes csapattagjai és a pilóták is. Emellett még egy Forma-1-es Mercedes replikáját is testközelből lehet megnézni a Hotel bejárata mellett. Ez pedig nem minden, a bejárat és a versenyautó között is történt egy kisebb csoda, összefestették az egyik legdrágább budapesti hotel falát. Ez persze nem holmi grafiti, egy világhírű festőművész, Louis-Nicolas Darbon munkáját lehet megcsodálni.

Forma-1-es autót festett egy budapesti szálloda falára. Beszéltünk a művésszel! Forma-1-es autót festett egy budapesti szálloda falára. Beszéltünk a művésszel! 1 /19 Louis-Nicolas Darbon élőben kezdett bele egy óriási festménybe itt, Budapesten Louis-Nicolas Darbon élőben kezdett bele egy óriási festménybe itt, Budapesten Fotó megosztása: 2 /19 Nagyjából 6x6 méteres vászonra festette meg a Mercedes Forma-1-es versenyautóját, ez itt épp az első nap Nagyjából 6x6 méteres vászonra festette meg a Mercedes Forma-1-es versenyautóját, ez itt épp az első nap Fotó megosztása: 3 /19 Festékszórókkal és ecsettel is dolgozik, szabad kézzel és stencilekkel is Festékszórókkal és ecsettel is dolgozik, szabad kézzel és stencilekkel is Fotó megosztása: 4 /19 Rengeteg híresség megszállt már a Ritz-Carltonban Budapesten, rendszerint a Forma-1-es pilóták is a Magyar Nagydíj idején Rengeteg híresség megszállt már a Ritz-Carltonban Budapesten, rendszerint a Forma-1-es pilóták is a Magyar Nagydíj idején Fotó megosztása: 5 /19 Ilyen szobákban szállásolják el a pilótákat és a csapattagokat Ilyen szobákban szállásolják el a pilótákat és a csapattagokat Fotó megosztása: 6 /19 Egy ilyen suite naponta 1000 euróba kerül Egy ilyen suite naponta 1000 euróba kerül Fotó megosztása: 7 /19 Óriási ágy, két fürdőszoba, nappali és háló Óriási ágy, két fürdőszoba, nappali és háló Fotó megosztása: 8 /19 Ilyen a kilátás az egyik suite-ból Ilyen a kilátás az egyik suite-ból Fotó megosztása: 9 /19 Főleg a sarkokon lévő szobákat adják a fontos vendégeknek, ezeknek kényelmesebb az elosztása Főleg a sarkokon lévő szobákat adják a fontos vendégeknek, ezeknek kényelmesebb az elosztása Fotó megosztása: 10 /19 Közvetlenül a bejárat mellett készült el Louis-Nicolas Darbon hatalmas festménye Közvetlenül a bejárat mellett készült el Louis-Nicolas Darbon hatalmas festménye Fotó megosztása: 11 /19 A festmény mellett egy Forma-1-es Mercedes replikáját is kiállították a Nagydíj idejére A festmény mellett egy Forma-1-es Mercedes replikáját is kiállították a Nagydíj idejére Fotó megosztása: 12 /19 Louis bejárta már a világot, talán nem is egyszer, festményeit tehetős vevőkör vásárolja Louis bejárta már a világot, talán nem is egyszer, festményeit tehetős vevőkör vásárolja Fotó megosztása: 13 /19 Egy segéddel dolgozik a nagyobb képeken Egy segéddel dolgozik a nagyobb képeken Fotó megosztása: 14 /19 Csütörtökön délután már az utolsó simítások kerültek fel a festményre Csütörtökön délután már az utolsó simítások kerültek fel a festményre Fotó megosztása: 15 /19 Fotó megosztása: 16 /19 Fotó megosztása: 17 /19 Louis egyik leginkább keresett festmény sorozata a Dagobert bácsit ábrázoló képek, a vevkőkör könnyen azonosul a rajzfilm figurával Louis egyik leginkább keresett festmény sorozata a Dagobert bácsit ábrázoló képek, a vevkőkör könnyen azonosul a rajzfilm figurával Fotó megosztása: 18 /19 Számtalanszor láthatjuk szupersportautók és klasszikusok közelében, ő maga inkább a régi autókhoz húz Számtalanszor láthatjuk szupersportautók és klasszikusok közelében, ő maga inkább a régi autókhoz húz Fotó megosztása: 19 /19 A popkultúra és az utcai művészet is megjelenik a képein, híres emberek, karakterek, érdekes arcok, autók és órák is megihletik, a képeit magas áron értékesítik A popkultúra és az utcai művészet is megjelenik a képein, híres emberek, karakterek, érdekes arcok, autók és órák is megihletik, a képeit magas áron értékesítik Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A nagyjából 5×5 méteres hatalmas kép pedig itt készült, aki szerencsés volt, láthatta is Louist dolgozni. Három napon keresztül, precíz munkával festette meg az aktuális Mercedes versenyautót, a munka közben pedig lehetőségünk volt beszélgetni a művésszel. Louis-Nicolas nem először dolgozik együtt a Mercedesszel és a Ritz-Carltonnal. Nem is olyan rég épp a hotel lánc számára festett meg egy Mercedes-Benz CLS-t saját technikájával, vagyis rendesen ecsettel, stencilekkel és festékszóróval.

Kicsoda Louis-Nicolas Darbon? Kortárs művész, festményei és stílusa tette híressé. 1989-ban született Párizsban, de jelenleg Londonban él, és a világ minden táján alkot. Festményeit a popkultúra és a neoexpresszionizmus, valamint az utcai művészet is befolyásolja. Festményeit rengeteg témában alkotja, híres emberek, arcok, karakterek, rajzfilmfigurák, de autók és órák is megjelennek különböző sorozataiban, van hogy együtt is. Emellett óriási autórajongó, interjúnk apropója is ez, valamint a Ritz-Carlton Hotel lánccal való együttműködése. Louis életstílusa miatt rendkívül népszerű a közösségi médiában is, munkája mellett öltözködése is követni való. Temérdek klasszikus autóhoz volt már köze, saját maga is birtokol egy igazi ikont, hogy pontosan mit, a vele készített interjúnkból kiderül.

Louis igazi autóőrült, a jó értelemben. Én csak szeretnék olyan erős instagram feedet összerakni, mint amilyen neki állt össze az évek során. Klasszikus modellekkel pózol, vezeti őket és szebbnél szebb helyeken jár, amikről halandóként csak álmodozhatunk. Így egyből megtaláltuk a közös hangot, amikor leültünk a Ritz-Carlton egyik elegáns lounge helységében.

Rengeteg autóval láthatunk téged az instagramon, egytől egyig klasszikusak. Van kedvenced közülük?

Ez egy nehéz kérdés, mert láthatod, hogy szinte mind oldtimer, a klasszikusokért rajongok. Közülük is a mindenkori kedvencem a sirályszárnyas 300SL. Már csak azért is, mert tulajdonképpen az első szupersportautó volt, ráadásul az 50-es években. Tökéletesek az arányai, a vonásai, elképesztő a dizájnja. Jártam a HK Engineering műhelyében is nem olyan rég, ahol rengeteg SL-lel foglalkoznak. Találkoztam a teljes csapattal, megmutatták a teljes folyamatot, ahogy az autók újjászületnek. Fantasztikus hely, érezni a valódi, jó minőségű bőr illatát a kárpitos műhelyben, és ebben nagyon el lehet veszni.

Ez a részletesség szokott magával vinni egy régi autónál, hogy minden mechanikai elemnek érzed a szagát, látod, ahogy működik, hogy az aprólékos munkával kivitelezett tárgy életre kel. Kicsit olyan ez, mint az elegáns karóráknál, valahogy a kettő pedig együtt jár, aki szereti a régi autókat, az a régi órákat is és fordítva, mindkettő precíz munka eredménye. Hosszú órákat foglalkoznak, foglalkoztak egy-egy részlettel azért, hogy az tökéletes legyen és ez rengeteget ér, én pedig erre nagyon fogékony vagyok.

Ha ennyire szereted a régi autókat, biztosan van neked is. Elárulod, mit vezetsz?

Imádom őket és szerencsére van is sajátom. Bár a sirályszárnyas a kedvencem, mégis porschés srác vagyok. Főleg a vezethetőségéért, a használhatóságáért, hogy városon belül és kívül egyaránt tökéletesen lehet használni. Rengeteg régi autót van szerencsém vezetni, mégis valahogy a Porsche az igazi.

Láthattunk már a tiédről is fotót az instádon?

Természetesen igen, de nem árulom el, melyik az, ezt rád és az olvasókra bízom, hogy kiderítsék, nem nehéz rájönni, ha végigpörgeted a fotókat.

Mit szeretsz jobban festeni, autókat vagy embereket?

Bármit, ami megtetszik, ez inkább a formákról, az esztétikáról szól, épp ezért szeretek órákat is festeni. Pont ezért tudnék festeni folyamatosan csak sirályszárnyas Mercedeseket úgy, hogy nem fáradok el, mert az az autó gyönyörű, akárcsak egy E-Type, vagy egy Ferrari 250 SW. Ugyanígy vagyok az órákkal is. Legutóbb épp Dubajból repültem haza Londonba, miután forgatunk a Ritz-Carltonnal, és általában van nálam egy rajzfüzet, de most valamiért nem volt a táskámban. Az egyetlen dolog, amire rajzolhattam, az a repülőn lévő újságok voltak, így kértem egyet és rajzoltam az egyik oldalára egy órát, aztán ezt kiposztoltam. Ennek akkora sikere lett, hogy többen is meg akarták venni, ezért aztán készült belőle egy sorozat. De volt már olyan is, hogy megkerestek klasszikus autó tulajdonosok, például Ferrari 250-essel, hogy megfesteném-e az autóját, én pedig nagy örömmel vállaltam.

Lerajzoltad már álmaid autóját? Terveznél saját autót, ha lenne rá lehetőséged?

Csodálatos munka az autótervezés. Még egyelőre nem rajzoltam saját tervek alapján, de szívesen kipróbálnám egy profi dizájn csapattal. Pár évvel ezelőtt volt lehetőségem együtt dolgozni az Automobili Pininfarinával, még mielőtt bemutatták volna a Battistát. A hivatalos amerikai leleplezés keretein belül festettem meg az autót élőben a közönség előtt, de már az előkészületek is nagyon izgalmasak voltak, mert meglévő rajzokból dolgozhattam ki a saját festményemet, még mielőtt bárki láthatta volna az autót. Most pedig már az utcán is fut a Battista, és ezt nagyon jó látni, és tudni, hogy egy kicsit közöm volt hozzá.

Ilyen szobában laknak a Forma-1-esek Budapesten Ha már a Ritz-Carltonban jártam, ahol a Forma-1 ideje alatt a Mercedes csapata is megszáll, körbenéztem, bekéredzkedtem abba a szobába, amelyik az egyik csapattagé lesz. Hogy ki és mikor érkezik a szállodába, melyik pilóta hol fog lakni, azt természetesen senkinek sem árulják el, csak a személyzet tudhatja. Éppen ezért már szerda délután nagy volt a tömeg a Ritz-Carlton előtt, csütörtökön pedig már mozdulni sem lehetett, mindenki a pilótákat várta. A csapattagok nem egyszerű szobákat kapnak, mindenkinek jár egy suite, remek kilátással. Egy az épület sarkán lévő szobába leshettem be, ahonnan a kilátás épp a Deák tér felé néz. A nappaliból, egy hálóból, egy köztes szobából és egy nagyobb, valamint egy kisebb fürdőből álló suite hangulata elég pihentető, az ágy óriási, pihenésre tökéletes, már amennyi ideje jut pihenni a csapattagoknak egy versenyhétvégén. Egy ilyen suite ára 1000 eurónál kezdődik éjszakánként, ami jelenlegi árfolyamon számítva több mint 400 000 forint.

Sokat beszéltünk a klasszikusokról, de azért felteszem a kérdést. Mit gondolsz az új autókról, melyik a legszebb a te szemedben?

Nálam a Battista most mindent visz a formájával. Ha egy kicsit hagyományosabb vonalon indulunk el, akkor a Bentley Continental GT-t mondanám, de az Aston Martin DBS Superleggera is egy gyönyörű autó az új modellek között, pláne fantasztikus vezetni. Nálam ettől is függ egy autó szépsége, hogy milyen az élmény. Kaliforniában csodás utakon vezethettem a DBS-t és azt kell mondanom, hogy már túl erős és túl hangos is. A Continental GT-ben nekem jobb a stílus és a vezethetőség összhangja, megvan a sebesség és túraautós jegyek is, erős, de nagyon kényelmes egyben.

A végére egy fontos kérdésem lenne: Miért szereted ennyire Dagobert bácsit?

Ezen nőttem fel, a Duck Tails meghatározta a gyerekkoromat és az ügyfélköröm is hasonló generációjú emberekből állt össze, akikben szintén megmozgat valamit ez a mese. Ezzel együtt Dagobert bácsi óriási karakter, tele van iróniával és pláne pénzzel, így nem volt nehéz már gyerekként sem a helyébe képzelni magamat, magunkat, mindenki szeretett volna egy kicsit Dagobert bácsi lenni, ha felnő. Kifigurázza a befektetőket, ami már csak azért is mókás, mert az ügyfeleim nagy része befektető, de szeretik a tréfát, ezért mennek jól náluk a Dagobert bácsis festmények. Ránéznek és nevetnek egy jót, hiszen sikerült elérniük, ami gyerekkori álmuk volt.

Kicsit korán érkeztem és láttalak dolgozni a bejárat mellett. Mit fog ábrázolni a kép és mikorra készül el?

Ez egy együttműködés most a Ritz-Carltonnal és a Forma-1-es Mercedes csapattal. Már korábban is volt hasonló, Miamiban festettem meg egy Mercedes-Benz CLS-t, konkrétan az autó kapott egyedi festést és kidolgozást, amit aztán beszkenneltünk és egy második CLS-re is rákerült, de már fóliaként. A festmény, amit láttál egy folyosóban álló Forma-1-es autó lesz, ami azért is fog nagyon jól mutatni, mert mellette ott fog állni az igazi versenyautó replikája is. A tervek szerint csütörtök estére fog elkészülni, így csütörtökön, mire a csapat és a versenyzők megérkeznek, már mindenki megcsodálhatja.

A megfestett CLS-ről akaratlanul is Andy Warhol BMW M1-ese ugrott be. És ha már Warhol, vannak olyan művészek, akik hatással voltak, vannak a munkádra?

Éppen őt említetted, Warhol korának megosztó, de sikeres művésze volt, a popkultúra szerves része, az alkotásai pedig nagy hatással voltak rám. Akárcsak Jean-Michel Basquiat, Salvador Dalí is valamelyest, Roy Lichtenstein is, de mindenképp Warhol áll az első helyen az egyszerű, de nagyon gazdag művei rengeteg inspirációt adtak és adnak még ma is.

A budapesti Ritz-Carlton hotel falára felfüggesztett vászonra készült festményt bárki megnézheti a Forma-1 ideje alatt. De nem ez az egyetlen mű, Louis korábbi munkáit is kiállították a hotelen belül. Esteban Oconról és Louis Hamiltonról is készített portrét, ezeket is meg lehet nézni, ha pedig valaki szerencsés, még a pilótákkal is összefuthat.