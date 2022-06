A BRFK-nál roppant kreatívok, ha a vízirendészetet érintő, emlékezetes sajtótájékoztatót kell szervezni. Tavaly, szinte napra pontosan ilyenkor a Margit hídról vetették a Dunába Gyulát, a sokat látott rendőrségi bedolgozót, – ő egy emberméretű báb csupán – hogy a híd alatt furfangosan igazi emberre cserélve, kicsit lejjebb aztán látványosan kimentsék a vízből. Az idei szezonnyitó rendezvény is izgalmasra sikerült, a sajtótájékoztató közepén dél felől három jet skis érkezett eszelős tempóban, de nem egy ZS kategóriás akciófilm rosszfiúi zavarták meg az előadást, hanem a rendőrök futottak be az új vízi járműveikkel. Illetve ezek egy részével, mert négy új, összesen bőven ezer lóerő feletti teljesítményű járgánnyal bővült a flotta.

130-cal keresztül Budapesten? Megmutatjuk, mivel lehet megcsinálni 130-cal keresztül Budapesten? Megmutatjuk, mivel lehet megcsinálni 1 /23 100 és 130 km/órás csúcssebességre képesek az új jet skik 100 és 130 km/órás csúcssebességre képesek az új jet skik Fotó megosztása: 2 /23 A megkülönböztető jelzések még nem kerültek fel a jet skikre A megkülönböztető jelzések még nem kerültek fel a jet skikre Fotó megosztása: 3 /23 Szeptemberig még négy érkezik az alumínium munkahajóból Szeptemberig még négy érkezik az alumínium munkahajóból Fotó megosztása: 4 /23 A régebbi modelleket is használják még A régebbi modelleket is használják még Fotó megosztása: 5 /23 350 lóerős motor tolja a8,5 méteres hajótestet 350 lóerős motor tolja a8,5 méteres hajótestet Fotó megosztása: 6 /23 Fotó megosztása: 7 /23 Gyorsan feléled a radar Gyorsan feléled a radar Fotó megosztása: 8 /23 Fotó megosztása: 9 /23 Állófűtés a hidegebb napokra Állófűtés a hidegebb napokra Fotó megosztása: 10 /23 Gombok, kapcsolók Gombok, kapcsolók Fotó megosztása: 11 /23 Orrsugárkormány segíti a manőverezést Orrsugárkormány segíti a manőverezést Fotó megosztása: 12 /23 Főzni, mosogatni is lehet a fedélzeten Főzni, mosogatni is lehet a fedélzeten Fotó megosztása: 13 /23 Hűtőszekrénynek is van hely Hűtőszekrénynek is van hely Fotó megosztása: 14 /23 A klotyó szinte még üres A klotyó szinte még üres Fotó megosztása: 15 /23 Biztos van olyan helyzet, amikor az ember ráfanyalodik a lépcsőbe szerkesztett klotyóra is Biztos van olyan helyzet, amikor az ember ráfanyalodik a lépcsőbe szerkesztett klotyóra is Fotó megosztása: 16 /23 Pihenőhely a hajó orrában Pihenőhely a hajó orrában Fotó megosztása: 17 /23 Fotó megosztása: 18 /23 Fotó megosztása: 19 /23 Fotó megosztása: 20 /23 Egy kajakba is rengeteg kötelező felszerelést kell magaddal vinni Egy kajakba is rengeteg kötelező felszerelést kell magaddal vinni Fotó megosztása: 21 /23 Kevés ember bírja nyélgázon egy órán keresztül Kevés ember bírja nyélgázon egy órán keresztül Fotó megosztása: 22 /23 Tengeri használatra is megfelel a svéd, alumíniumtestű munkahajó Tengeri használatra is megfelel a svéd, alumíniumtestű munkahajó Fotó megosztása: 23 /23 A látszat ellenére megúszható szárazon a jet skis száguldás A látszat ellenére megúszható szárazon a jet skis száguldás Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Seadoo RXT-X és Fishpro Sport

Mindhárom frissen beszerzett jet ski testméretre, alkatra is ugyanaz, négy métert meghaladja a hosszuk, borulásbiztos, biztonságos, masszív darabok, amelyeket egyaránt 1,6 literes Rotax motor hajt. Az erősebbeken kompresszor is található, és 120-130 kilométer/órás csúcssebességre képesek, míg a kompresszor nélküli változat legfeljebb 100-zal képes haladni. Sebességükhöz hasonlóan a fogyasztásuk is óriási, az erősebb változat 60, a gyengébb 40 liter benzint éget el óránként, már ha valaki képes egy órán keresztül nyélgázon haladni vele. Normál használat mellett viszont a 70 literes tank tartalma egy 12 órás szolgálatra is elég lehet. A kiválasztásnál a biztonság és sebesség mellett az is szempont volt, hogy a rajta utazó rendőrjárőrnek lehetőleg ne csuromvizesen kelljen intézkednie. Ezeken a jet skiken ez gond nélkül kivitelezhető. De van még pár különlegességük a most szolgálatba állt járműveknek: lehet velük fékezni és hátramenet is van rajtuk.

Az új jet ski-flotta már alkalmas arra, hogy a gyorsabb vízi járműveket is utolérjék velük, alacsony merülésük miatt a sekélyebb vízben is jól használhatók, például mentésnél, és a hozzájuk tartozó utánfutóval szinte bárhol vízre helyezhetők. Irgalmatlan sebességük miatt tovább rövidülhet az az idő, ami alatt a különböző okok miatt vízbe esett embereket mentik ki a Dunából – idén már húsz sikeres mentésen vannak túl – bár a jet ski a kialakítása miatt leginkább eszméleténél lévő emberek mentésére ideális.

A megkülönböztető fény- és hangjelző berendezések egyelőre nem kerültek fel a jet skikre, csak egy “Police”, illetve “Rendőrség” felirat jelzi, hogy milyen járművel van dolga a többi közlekedőnek, de előbb-utóbb ezeket is felszerelik rájuk, és gondolkodnak a mentést megkönnyítő, felfújható platform beszerzésén is. Az új eszközök a nyáron olyan Duna-szakaszokon teljesítenek majd szolgálatot, ahol fürdeni is lehet.

Alukin SCR850

Bár kétségtelen, hogy a jet skik vitték el a show nagy részét, azért a fémszínű, minden műanyag csicsától mentes új alumínium munkahajó is roppant látványos példány. Ebből jelenleg kettő van szolgálatban, de szeptemberig még négy másikat érkezését várják.

A nagyobb hullámzásban is stabil, tengeri használatra is alkalmas, svéd gyártmányú hajót 350 lóerős Mercury külmotor hajtja, aminél erősebbet már nem is nagyon lehet felszerelni a 8,5 méter hosszú hajóra. Nagyon nem is kell nagyobb teljesítmény, mert ezzel is lazán megy 80-nal. A négy évszakos hajó fedélzetén nyolc embernek van hely, és hosszabb szolgálat ellátására is alkalmas, rendelkezik gázolajjal működő állófűtéssel, van ivóvíztartálya, lehet benne főzni, mosogatni a beépített minikonyhában, valamint egy, a lépcső alól előhajtogatható wc is található rajta.

Feladata főleg a nagyobb hajók ellenőrzése – az országba be- és kilépéskor minden hajó komplex ellenőrzésen esik át – de felszereltsége miatt hosszabb ideig tartó biztosítási feladatokra is alkalmas.

Mik a leggyakoribb szabálytalanságok?

A közúthoz hasonlóan vízen közlekedve is bele lehet futni rendőri ellenőrzésbe, és itt is vannak szabálytalanságok, többek között gyorshajtás, ittas vezetés, amit a rendőrök szankcionálnak.

Bár a budapesti, illetve a teljes magyarországi Duna-szakaszon szabad SUP-n evezni, de mivel vízi sporteszköznek számít, használata közben kötelező a mentőmellény viselése. Hiába kényelmetlen, meleg, csúnya, nem elég, ha ott fekszik a deszkán, hordani is kell. Ettől a Balatonon és a Velencei-tavon eltekinthetnek, ott ha fürdésre alkalmas helyen SUP-zik valaki, az strandeszköznek vagy úszóeszköznek minősül, amelynek használata egy tekintet alá esik a fürdéssel, így a mentőmellény sem kötelező. Nyilván azon, aki mélyebb vizekre, a parttól távolabbra evez, már számonkérhetik a mellényt, bár a saját érdekében mindenkinek ajánlott a viselése. Szintén fontos szabály, hogy 14 éven aluli gyerek nem közlekedhet SUP-val.

A legtöbb gondot azonban a képesítésbeli problémák okozzák – amikor valakinek nincs megfelelő jogosítványa a vezetett hajóra, ez olyan, mintha sima B-s jogsival vezetnél teherautót, vagy buszt -, de gyakori a kötelező felszerelések részleges vagy teljes hiánya is. Igaz, van is mit elfelejteni, hiszen egy mezei kajakban is rengeteg eszköznek kéne folyton ott lennie, melyek közül néhány 2022-ben már nem is életszerű:

mentőmellény – a csónakban tartózkodó személyek számának megfelelően,

evező – a csónak hajtásának megfelelően, de legalább 1 darab,

legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz vagy szivacs – 1 darab,

kikötésre alkalmas, megfelelő állapotú kötél vagy lánc – 5 méter,

a csónak üzemben tartójának nevét és lakcímét tartalmazó, a csónaktesten jól látható helyen, tartósan rögzített tábla,

fehér kézi villamos jelzőlámpa tartalék izzóval és tartalék elemmel – 1 darab.

Szintén probléma az ittas vezetés, melynek száma évről évre változik, nincs egy jól követhető, állandó változás egyik irányban sem. Érdemes megjegyezni, hogy a közúthoz hasonlóan a vízen is zéró tolerancia van, egy csepp alkoholt sem szabad fogyasztani. Ez nem csak motoros hajókra, hanem az evezősökre is vonatkozik, még kajakban, kenuban lapátolva sem érdemes felszisszenteni egy sört, bármennyire is indokoltnak érzed. Furcsa, hogy kerékpáron egyensúlyozva, tempósan közlekedve némi alkoholfogyasztás simán belefér, de egy kajakban ülve, békésen lefelé csorogva már nem.

Gyorshajtás

Gondolnád, hogy a Dunán is traffipaxoznak a rendőrök? Bár a folyó nagy részén nincs sebességkorlátozás, – inkább minimum sebesség van, de ez főleg a nagy hajókra érvényes, és biztonsági szempontból fontos, hogy hegymenetben is is tudja tartani a hajó a 6 km/óra körüli sebességet – olyan sebességgel mehetsz, amilyennel csak tudsz, de akadnak olyan szakaszok is – Ráckevei-Soroksári Duna – ahol környezetvédelmi, folyóvédelmi okokból 5, vagy 15 km/órás sebességkorlátozás van érvényben. Ezt pedig akciószerűen ellenőrzik is, méghozzá a közúton is használt, hitelesített sebességmérő berendezésekkel. A vízi rendőröknek valamivel egyszerűbb dolguk van, hiszen egy hajóról ránézésre meg lehet mondani, hogy gyorsabban megy-e a megengedettnél – 15 km/órás sebességnél a hajótest már kiemelkedik a vízből – a lézeres sebességmérőre csak a bizonyításhoz van szükségük. A közúttól eltérően itt megállítják a hajót, a bírságot a helyszínen kapja a vezető, de nem ott kell befizetnie. A szabálysértési tételek a gyorshajtás súlyosságától függően 5-150 ezer forint közöttiek lehetnek, és a vezetéstől eltiltás – 6 hónapra – is benne van a pakliban. Ennek ellenére a gyorshajtás gyakori, ha éppen mérnek, akkor napi 10-12 büntetés szinte biztosan összejön.

Kintről elég vonzónak tűnik a vízirendészetnél dolgozni, ott a vízpart, erős hajók, napfény, és már jetskizni is lehet munkaidőben. De mire számíts, ha kedvet kapsz ehhez a melóhoz? Először is hasznos, ha tudsz úszni – ezt nem itt fogják megtanítani – viszont a szintén szükséges kisgéphajóvezetői képzésben már segítenek. A hajózási ismeretek, szabályok elsajátítása után vízirendészeti szaktanfolyamot is el kell végezni, érteni kell az újraélesztéshez, elsősegélynyújtáshoz, és évente kötelezően letolni egy 16 órás tanfolyamot. Emellett persze ezer lehetőség van arra, hogy különféle hasznos tudást szedj magadra.

Bár a főszezon májustól szeptemberig tart, a dunai szakaszon 6 darab őrssel rendelkező vízi rendészet egész évben dolgozik, események biztosításától a sebességmérésen át a Dunába esett emberek kimentéséig, ne adj’ isten a vízi hullák kiemeléséig elég széles a repertoárjuk. Egy-egy őrs jellemzően 50-70 kilométer hosszú folyószakaszon dolgozik, amiben a mellékágak is benne vannak.