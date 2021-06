Gyulának nincs könnyű élete, rázós évek vannak mögötte. Többször döftek kést a mellkasába, előfordult, hogy baltával verték fejbe és a kezei is leszakadtak már néhányszor. Utóbbiakat ugyan visszakapta, de a rögzítéshez használt cellux nem tart túl jól, most is fityeg a kézfeje. Gyulának – aki a rendőrségnek dolgozik – ma is nehéz napja lesz, a hídról vetik majd le a Dunába, hogy aztán a vízi rendőrök egy csónakba emelve mentsék meg a Bajáig sodródástól.

Ő itt Gyula, aki sok más megpróbáltatás után ma a kedvünkért a Dunába pottyan

Gyula nem igazán izgul, sportos, testhez álló ruhát visel, és a teste is habból van, remekül fog úszni a víz felszínén. Számításai szerint nem lesz 10 percet sem a Dunában – a vízi rendőrök ennyi idő alatt tuti megérkeznek a helyszínre, és kihalásszák – de a statisztika még ennél biztatóbb, a budapesti szakaszon 3-7 perc alatt már a partra, illetve a kihűlés ellen izolációs fóliába csavarva mentőbe is teszik az így, vagy úgy a Dunába pottyant embereket.

A Margit hídon állunk, a vízi rendőrök hamarosan bemutatják, milyen egy éles mentés. A vízből mentés bemutatására kinézett helyszín nem biztos, hogy a legszerencsésebb, hiszen 2019-ben pont a Margit-híd alatt, igaz, a másik Duna ágban történt a Hableány katasztrófája amire még mindenki emlékszik. És nem gazán jó emlékek ezek. Mindegy, itt vagyunk, forognak a kamerák, Gyulát átemelik a korláton, aki habozik még egy kicsit, mielőtt leszédül a mélybe. A való életben ilyenkor általában egy arra járó szemtanú hívja a 112-t, és máris indulhat is a mentés. Az ezúttal a Parlament környékéről startoló rendőrjárőr másodpercek alatt Gyula mellé ér – a budapesti Duna szakasz vízirendészeti rendőrörse amúgy a Kopaszi gátnál található – és a biztonságos oldaltávolság megtartásával megközelíti a vízbe esettet, majd ügyelve arra, hogy a folyó ne sodorhassa a hajó alá, kiemelik a vízből.

Készült videó is az esetről, amiben valódi csoda történt. Ha jól emlékszem, Pinokkióból is végül valódi kisfiú lett, és ma Gyulának is sikerült a bravúr: a hídról még bábuként zuhant a habokba, de a vízi rendőrök hajójába már valódi emberként húzták be. (Érthető, élő embert mégsem dobunk a Dunába még akkor sem, ha ilyen piszok meleg szerda délelőtt van, mint ma.)

Alább a videón is végigizgulható átváltozás:

De nem csak a hídról a folyóba szédelgés jelent veszélyt, hanem a Dunán üzemelő 23 szabad strand is, – július elsejétől már a budapesti szakaszon, a Kopaszi gátnál is lesz olyan kijelölt strand, ahol lehet a Dunában fürödni és várhatóan a Római parton is engedélyeznek egy másikat – ezeknél nem szabad elfelejteni, hogy a Duna folyó víz, néha a kijelölt fürdőhelyeken is erős sodrással, ami veszélyes. Emellett a víz sem átlátszó, ha valaki alámerül, sokkal nehezebb megtalálni és segíteni neki. Kevesen tudják, hogy a Dunában a kijelölt területeken kívül tilos fürdeni.

Ha valaki fürdeni szeretne a folyóban, akkor azt a következő helyeken teheti meg: Dunakeszi, Göd, Szentendre, Verőce, Dunabogdány, Nagymaros, Kisoroszi, Ráckeve, Szigetcsép és Szigetszentmárton települések által üzemeltetett szabadstrandokon.

Megkérdeztük Prohászka Richárdot, a BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy a budapesti Duna szakaszon mivel, és hogyan lehet közlekedhetünk SUP-pal, kajakkal, illetve jetski-vel. Jó hír, hogy semmi nem tiltja a kajakozást, SUP-on lapátolást, a vízi rendőrség csak azt kéri a sportolóktól, hogy lehetőleg a parthoz közel evezzenek, még akkor is, ha ez kényelmetlenebb a kikötött hajók kerülgetése miatt. Figyelem, a kikötött hajó és a part között tilos elevezni!

Mentőmellényt a SUP-on mindig viselni kell, kajakban 14 éves kor felett, és biztos úszótudással elég, ha kéznél van annyi mentőmellény, ahány személyes a kajak, kenu. A jetski – motoros vízi-sporteszköz – használata viszont tilos a budapesti folyó szakaszon, azonban vannak olyan jetskik, amelyek elérik a 4 méteres hosszúságot, így azok már kisgéphajónak is vizsgáztathatók, amivel pedig már lehet közlekedni Budapesten is. Mármint a Dunán.