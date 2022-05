Hiányérzetünk volt az utóbbi két évben szinte mindenből. Autós rendezvények sem voltak igazán, de visszatér ez a világ is. A klasszikusok szerelmesei is megkapják a magukét idén, a temérdek veterántalálkozó és oldtimer rally mellett a korona is felkerült idén a naptárra, megrendezték a hetedik Balatonfüred Concours d’Elegance-t.

A Concours d’Elegance francia eredetű kifejezés, amely “eleganciaversenyt” jelent, és olyan rendezvényre utal, ahol különleges járműveket állítanak ki és bírálnak el. Az esemény a 17. századi Franciaországból ered, ahol az arisztokraták a nyári hétvégéken és ünnepnapokon hintókat, kocsikat vonultattak fel Párizs parkjaiban. Idővel a kocsik ló nélkülivé váltak, és a találkozók a járműtulajdonosok közötti versengéssé alakultak át. A leghíresebb a Comói-tó partján tartott olaszországi esemény, a Concorso d’Eleganza Villa d’Este, ahol már 1929-ben zajlott ilyen rendezvény, de hasonlóan neves a kaliforniai Monterey-ben rendezett Pebble Beach-i Concours d’Elegance is. Reméljük, hamarosan a balatonfüredi is ilyen rangra emelkedik.

A hazai rendezvény kicsit kisebb, de semmiképp sem sárgább és savanyúbb. Fergeteges autócsodák látogatnak ilyenkor Magyarországra. Pompás a helyszín is, a balatonfüredi Tagore sétány platánfáinak árnyékában, a Balaton közvetlen partján testközelből, nem kordon mögül láthatják ilyenkor a felhozatalt a látogatók.

Autócsodák gurultak ki a Balaton partjára Autócsodák gurultak ki a Balaton partjára 1 /18 Idén hetedik alkalommal rendezték meg a Balatonfüred Concours d'Elegance-t, két év kihagyás után. A veteránautók felhozatala idén is elképesztően színes volt, 1912-től egészen 1996-os gyártású autókig láthattunk fantasztikusan szép állapotú autókat. Mindent testközelből, gyönyörű környezetben a balatonfüredi Tagore sétányon láthatta a közönség Idén hetedik alkalommal rendezték meg a Balatonfüred Concours d'Elegance-t, két év kihagyás után. A veteránautók felhozatala idén is elképesztően színes volt, 1912-től egészen 1996-os gyártású autókig láthattunk fantasztikusan szép állapotú autókat. Mindent testközelből, gyönyörű környezetben a balatonfüredi Tagore sétányon láthatta a közönség Fotó megosztása: 2 /18 Pininfarina dizájnú az 1985-ös Ferrari 308 GTB. Erről mindenki azonnal tudja, hogy egy Ferrariról van szó, el sem tudjuk képzelni más színben, csak pirosban. A karosszéria egy 2,9 literes, négy dupla Weber karburátoral szerelt V8-as szívómotort rejt, melynek 255 lóerős teljesítménye 6600-as fordulatnál tetőzik, és egészen 7700-ig forgatható Pininfarina dizájnú az 1985-ös Ferrari 308 GTB. Erről mindenki azonnal tudja, hogy egy Ferrariról van szó, el sem tudjuk képzelni más színben, csak pirosban. A karosszéria egy 2,9 literes, négy dupla Weber karburátoral szerelt V8-as szívómotort rejt, melynek 255 lóerős teljesítménye 6600-as fordulatnál tetőzik, és egészen 7700-ig forgatható Fotó megosztása: 3 /18 A klasszikus Magnum Ferrari mindig pompás látvány, a tulaj és mitfahrere stílusosan olyan ingekben jelentek meg, amiben Tom Selec is büszkén feszítene a Ferrariban. Ez a varázsa a Concours d'Elegance-nak A klasszikus Magnum Ferrari mindig pompás látvány, a tulaj és mitfahrere stílusosan olyan ingekben jelentek meg, amiben Tom Selec is büszkén feszítene a Ferrariban. Ez a varázsa a Concours d'Elegance-nak Fotó megosztása: 4 /18 1954-1962 között készült a Borgward Isabella, aminek már a neve is csodásan hangzik. A brémai gyártású német modellből készült szedán és kombi is, de közöttük igazi ékkő volt a kétajtós kupé, melynek arányai mai szemmel is gyönyörűek. A 11 150-es darabszámban eladott Isabella volt a márka legnépszerűbb modellje, a kupé nem ritka, cserébe nagyon vonzo autó 1954-1962 között készült a Borgward Isabella, aminek már a neve is csodásan hangzik. A brémai gyártású német modellből készült szedán és kombi is, de közöttük igazi ékkő volt a kétajtós kupé, melynek arányai mai szemmel is gyönyörűek. A 11 150-es darabszámban eladott Isabella volt a márka legnépszerűbb modellje, a kupé nem ritka, cserébe nagyon vonzo autó Fotó megosztása: 5 /18 A Youngtimer kategória győztese egy 1992-es BMW M5-ös. Az E34-es széria egy különlegesen szép példánya Laguna zöld fényezéssel, krémszínű bőr belsővel és Nürburgring csomaggal, melyben állítható keménységű lengéscsillapítók is szerepelnek. A 340 lóerős sorhatos motorral szerelt sportszedán tulajdonosa magyar, így akár össze is futhatunk vele a hazai utakon. A Youngtimer kategória győztese egy 1992-es BMW M5-ös. Az E34-es széria egy különlegesen szép példánya Laguna zöld fényezéssel, krémszínű bőr belsővel és Nürburgring csomaggal, melyben állítható keménységű lengéscsillapítók is szerepelnek. A 340 lóerős sorhatos motorral szerelt sportszedán tulajdonosa magyar, így akár össze is futhatunk vele a hazai utakon. Fotó megosztása: 6 /18 Hogy mennyire idegen a Sierra Cosworth hátsó szárnya nem csak a Concour mezőnyében, de úgy általában a világban, azt nehéz megfogalmazni. Ezt a nem is keveset futott példányt még felújítás előtti állapotban, őszinte kopásokkal állították ki. A Sierra Coswort homologizációs céllal született, négyhengeres turbómotorjával a német túraautó bajnokság élére állt és borsot tört a Mercedes és a BMW orra alá is Hogy mennyire idegen a Sierra Cosworth hátsó szárnya nem csak a Concour mezőnyében, de úgy általában a világban, azt nehéz megfogalmazni. Ezt a nem is keveset futott példányt még felújítás előtti állapotban, őszinte kopásokkal állították ki. A Sierra Coswort homologizációs céllal született, négyhengeres turbómotorjával a német túraautó bajnokság élére állt és borsot tört a Mercedes és a BMW orra alá is Fotó megosztása: 7 /18 Szellőzők mindig kellettek. Az Austin Healey-n kicsit jobban, mint a Cosworthon Szellőzők mindig kellettek. Az Austin Healey-n kicsit jobban, mint a Cosworthon Fotó megosztása: 8 /18 Fotó megosztása: 9 /18 Nagyon különböző volt a kiállított autók sora. A versenyautók között szerepelt a Sierra Cosworth, és az Opel Kadett is Nagyon különböző volt a kiállított autók sora. A versenyautók között szerepelt a Sierra Cosworth, és az Opel Kadett is Fotó megosztása: 10 /18 Feltűnően tökéletes már messziről is ez a Peugeot 205 GTi. Az 1.9-es motorral szerelt kis fehér hothatch valaha raliautóként szolgált itthon, majd legalább 10 évet pihent egy lezárt fa dobozban, mielőtt jelenlegi tulajához került, aki saját kezűleg restaurálta lényegében tökéletesre, nagy valószínűséggel nincs még egy OT rendszámos 205 GTi Feltűnően tökéletes már messziről is ez a Peugeot 205 GTi. Az 1.9-es motorral szerelt kis fehér hothatch valaha raliautóként szolgált itthon, majd legalább 10 évet pihent egy lezárt fa dobozban, mielőtt jelenlegi tulajához került, aki saját kezűleg restaurálta lényegében tökéletesre, nagy valószínűséggel nincs még egy OT rendszámos 205 GTi Fotó megosztása: 11 /18 Örök klasszikus a Jaguar E-Type, az egyik legszebb forma, ami valaha készült. Ez a csodás példány pedig egészen közelről érkkezett Balatonfüredre, a Kaáli Autómúzeumból egyenesen a tulajdonos érkezett vele Örök klasszikus a Jaguar E-Type, az egyik legszebb forma, ami valaha készült. Ez a csodás példány pedig egészen közelről érkkezett Balatonfüredre, a Kaáli Autómúzeumból egyenesen a tulajdonos érkezett vele Fotó megosztása: 12 /18 A kiállítás felnije díjat én ennek az Lanciának osztottam volna ki A kiállítás felnije díjat én ennek az Lanciának osztottam volna ki Fotó megosztása: 13 /18 Lancia Aurelia, egy csodálatos roadster 1957-ből. Nevét a Rómából Pisába vezető egykori útról, a Via Aureliáról kapta. Formája kicsit idézi a kor Ferrarijait, méretben azonban kisebb, de így is fennséges látványt nyújt. Kidolgozása elképesztő, a bbelső ízléses aprólékossággal és mogyoróbarna bőrhuzataival tökéletesen passzol a külső árnyalatához Lancia Aurelia, egy csodálatos roadster 1957-ből. Nevét a Rómából Pisába vezető egykori útról, a Via Aureliáról kapta. Formája kicsit idézi a kor Ferrarijait, méretben azonban kisebb, de így is fennséges látványt nyújt. Kidolgozása elképesztő, a bbelső ízléses aprólékossággal és mogyoróbarna bőrhuzataival tökéletesen passzol a külső árnyalatához Fotó megosztása: 14 /18 Feltűnően sok műanyag lökhárítós autó szerepelt, az M5 mögött egy Alpina B12, utána egy BMW Z8 orra figyel, utóbbit volt szerencsénk vezetni, hamarosan részletesen is beszámolunk róla itt a Vezessen Feltűnően sok műanyag lökhárítós autó szerepelt, az M5 mögött egy Alpina B12, utána egy BMW Z8 orra figyel, utóbbit volt szerencsénk vezetni, hamarosan részletesen is beszámolunk róla itt a Vezessen Fotó megosztása: 15 /18 Az 1992-es BMW M5-ön keresztül nézzük az 1948-as Rolls-Royce Silver Wraith-et, amit egykor egy indiai maharadzsa rendelt, ma pedig tökéletes állapotban látható Az 1992-es BMW M5-ön keresztül nézzük az 1948-as Rolls-Royce Silver Wraith-et, amit egykor egy indiai maharadzsa rendelt, ma pedig tökéletes állapotban látható Fotó megosztása: 16 /18 Sokan élték a stílust a 2022-s Concour-on, volt, aki emlékbe is stílust vitt haza Sokan élték a stílust a 2022-s Concour-on, volt, aki emlékbe is stílust vitt haza Fotó megosztása: 17 /18 Mindig kedves látvány egy Typ2-es Volkswagen, csoda, hogy nem vonzott maga köré színes ruhás hippiket, a hangulat megvolt Mindig kedves látvány egy Typ2-es Volkswagen, csoda, hogy nem vonzott maga köré színes ruhás hippiket, a hangulat megvolt Fotó megosztása: 18 /18 Amerika is képviselte magát a Concouron, az 1971-es első Mustang Mach-1 így sárgában maga az izomautó megtestesítője Amerika is képviselte magát a Concouron, az 1971-es első Mustang Mach-1 így sárgában maga az izomautó megtestesítője Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Ennyire pedig talán még sosem volt színes és széles a kiállított autópark, a legidősebb 1912-ben, a legfiatalabb pedig 1996-ban készült. Igen, a patinás oldtimerek között már elég sok műanyag lökhárítós, nem kevésbé értékes és érdekes autó is szerepelt. Nemzetközileg is komolynak számít a felhozatal, az autóknak csak egy része származott Magyarországról. Rajtuk kívül Csehországból, Lengyelországból és Szlovákiából is érkeztek gépkocsik.

Idén már hatodik alkalommal a BMW a Concours d’Elegance fő támogatója, amely saját autócsodáival is bővíti a szépségverseny kínálatát. Kettőt közülük vezethettünk is még a kiállítás előtt. A BMW Z8 a Vezess egész szerkesztőségénél toplistás, így óriási szerencse és fantasztikus élmény, hogy vezethettünk, erről hamarosan be is számolunk nektek. Mellette egy csodás BMW E9-cel is autózhattunk a Balaton-felvidéken.

A Concours d’Elegance nem csak egy kiállítás, az autók értéküknek, szépségüknek megfelelően díjazásban is részesülnek. A kategóriák között a legrégebbi autók a “Rézkorszak” kategóriában indultak, voltak háború előtti és utáni családi és elegáns autók, de versenyautók, youngtimerek és az amerikai autók is külön kategóriában indultak. A Concours idén is olyan felejthetetlen látványt nyújtott, ami legalább egy évre feltölti az igazi autóőrült szívét és lelkét lendülettel. Jó volt látni, ahogy a Tagore sétányon hömpölygött a szép autókra éhező tömeg. Szerencsére mi már korán kint voltunk és fotóztunk, különben nem tudtuk volna megmutatni nektek, melyek voltak a kedvenceink.