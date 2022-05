Hiába volt évtizedes vezetői tapasztalata, a húszas évei végén járó Zoltán 2018 egyik téli éjszakáján komoly hibát követett el. Hajnali 4 körül Szegedről tartott hazafelé munkatársával Gáborral, ám amikor az autópályáról a főútra kívánt ráfordulni, nem volt elég figyelmes, így kanyarodás közben azt érezte és hallotta, hogy Iveco teherautójával ütközött valakivel vagy valamivel – így kezdődik a közlekedési balesetek bírósági utóéletét bemutató sorozatunk e heti története.

Zoltán ugyan a kanyarodás előtt ugyan kirakta az irányjelző, körül is nézett, ám mivel kihaltnak látta az utat, megkezdte a balra nagy ívben való fordulást a teherautóval. Tél lévén, hajnalban még teljes sötétség volt, a kereszteződést pedig nem világították meg lámpák, így igen furcsa, hogy a sofőr nem észlelte a közeledő másik járművet, de mégis így alakult, így már csak a csattanás és az ütés jelezte számára, hogy valami baj történt.

Láttál valamit? Nem én!

Az Iveco körülbelül 15 km/órás tempóval fordult, amikor egyszerűen nekihajtott az úton szabályosan közlekedő egyenesen, nagyjából 40 km/órás tempóval érkező Ford Focusnak. A teherautó megforgatta és az árokba lökte a kompaktot.

Zoltán az ütközést követően megállt, de ő maga nem vette a fáradságot a kiszállásra, csak a mellette ülő Gábort kérte meg, hogy nézzen körül. A munkatárs ki is szállt, körbekémlelt, majd azzal ült vissza a sofőr mellé, hogy nem látott másik járművet, Zoltán pedig minden további nélkül elfogadta ezt. Gázt adott, hogy hazavigye kollégáját a kb. 5 kilométerre lévő otthonába, anélkül távozott, hogy ő maga meggyőződött volna róla, hogy a baleset során történt-e személyi sérülés, segítségre szorul-e valaki.

A Focust vezető Elődnek ugyan nem esett jól az ütközés, de szerencsére sérülés nélkül megúszta a balesetet, ezzel együtt persze azonnal rendőrt hívott, a hatóság pedig meg is találta a leírt teherautót és annak tulajdonosát és vezetőjét, Zoltánt, aki cserbenhagyás vétségének gyanújával állt a bíróság elé.

Azt hitték, továbbment

Zoltán a nyomozás során, majd a bírósági szakaszban sem ismerte el bűnösségét.

Nem vitatta, hogy összeütközött a másik gépkocsival, de úgy vélte, ő a főútra való kanyarodása előtt kellő alapossággal körülnézett, nem látta a Fordot, csak az összeütközéskor észlelte azt. Szerinte a Ford a megengedettnél lényegesen gyorsabban közlekedett.

Hangsúlyozta, hogy az ütközést követően megállt, és bár nem szállt ki a teherautóból, utasa igen, aki viszont néhány méternyi séta után azzal tért vissza, hogy senkit sem látott a környéken. Mindketten arra jutottak, hogy a másik autó elhagyhatta a helyszínt, ezért indultak tovább ők is. Utólag úgy vélte, hogy a Fordot annak elhelyezkedése miatt nem láthatták.

A munkatárs, Gábor a nyomozás során és a bíróság előtt is alátámasztotta Zoltán vallomását. Ő is úgy nyilatkozott, hogy az ütközés után is megálltak egy rövid időre, majd azt követően félreálltak. Ő valóban kiszállt az autóból, körülnézett, de semmilyen jelét nem látta, hogy a balesetben részes másik fél a helyszínen van.

A Ford ott világított a közelben

A történtek tisztázására a bíróság igazságügyi szakértőt is bevont, aki viszont Zoltánék vallomásának ellentmondóan azt állapította meg, hogy a Ford világítása az ütközés után is működött, és hogy azt kb. 50 méteres körből, tehát a teherautó megállási helyéről észlelnie kellett volna a vádlottnak. A szakértő ezen felül hozzátette, hogy véleménye szerint a baleset kizárólag a vádlott figyelmetlensége miatt következett be.

A bíróság Zoltán védekezésével ellentétben azt rögzítette, hogy a teherautót vezető férfi nem tett eleget azon meggyőződési kötelezettségének, hogy az általa okozott baleset során megsérült-e valaki, és ezért segítségre szorul-e, pedig az az adott körülmények között mindenképpen elvárható lett volna tőle, hogy a baleset következményeiről személyesen győződjön meg, azaz ki kellett volna szállnia.

„A cserbenhagyás vétségét annak a balesettel érintett járműnek a vezetője valósítja meg, aki nem győződik meg arról, hogy a baleset során valaki megsérült és ez miatt segítségnyújtásra szorul-e. Ez két mozzanatot feltételez, egyrészt meg kell állnia, ennek a vádlott eleget tett, másrészt meg kell győződnie a baleset eredményéről. E körben azonban kötelezettségének Zoltán egyáltalán nem tett eleget” – magyarázta a férfit védőként képviselő közlekedési ügyekre szakosodott ügyvéd, dr. Janklovics Ádám.

A könnyelműség miatt ugrott a jogsi

Személyi sérülés szerencsére nem történt, de a bíróság így is elmarasztalta Zoltánt. A teherautót vezető férfi a közlekedés biztonsága szempontjából alapvető szabály megszegésével okozott balesetet, melyet követően egy másik, a közlekedési morál szempontjából szintén alapvető szabályt is megszegett, ezért indokolt volt a vezetéstől való eltiltása.

A bíróság a büntetés kiszabása során enyhítő körülményként értékelte Zoltán büntetlen előéletét, kifogástalan közlekedési múltját és azt, hogy egy gyermek eltartásáról gondoskodott, így végül vezetéstől 6 hónap eltiltásra és 180 000 Ft pénzbüntetésre ítélték.