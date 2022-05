20 milliós guruló lakás, WC-vel, összkomforttal

A világjárás egyik legkomfortosabb eszköze egy tisztességes lakóautó, ami nem csak elvisz bárhová, hanem ha megérkeztél, még lakhatsz is benne. Ebben a Ford alapokra épített lakóautóban öt ember vághat neki a végtelennek, és út közben nem lesz gondjuk a szállással. Sőt, fürdeni, főzni, WC-re menni is tudnak az autóban, a sör is hideg marad a hűtőben, szükség esetén pedig az autót is kellemes melegre tudják fűteni. Három éjszakát töltöttünk benne három tó partján. Balaton. Sárvár csónakázó tó, Velencei tó. A következő videóban a Ford Nugget lakóautó sátortetős változatát mutatjuk be, nagyon alaposan:

