Látványos felszállóágban van Magyarországon a Lexus. 2011-ben a japán prémiummárka összesen 114 autót helyezett forgalomba hazánkban a Belügyminisztérium adatai szerint, 2016-ra már 417 autó szerepel a Datahouse regisztrációs statisztikájában, 2021-ben pedig 780 új Lexus kapott magyar rendszámot. A felívelést erősítheti hazánk legújabb Lexus-márkakereskedése, amelyet Monoron nyitott meg a Kovács Autóház a vadonatúj Toyota-szalonnal és márkaszervizzel együtt.

A Lexus Monor az ötödik Lexus-szalon Magyarországon, létesítése igen jelentős elismerés a családi vállalkozásnak, amely három évtizede kezdett Toyoták szervizelésébe és értékesítésébe (lásd a keretest). Más prémiummárkákkal ellentétben egyetlen cég sem lehet Lexus-márkakereskedő csak azért, mert adott a tőkéje és a szándéka a beszálláshoz. Ez a privilégium csak a Toyota hálózatában hosszú évekig bizonyító szereplőket illeti meg.

Kívül-belül impozáns létesítmény a Lexus Monor, amely egy külső szemlélőnek szinte érthetetlenül szigorú követelmények szerint épült. A telephely adottságai, a tervezett szalon dimenziói alapján az épületet a Lexus központjának szakemberei tervezik meg és a milliméterre betartandó, kész terveket küldik meg a beruházónak, aki a Toyoták értékesítésével és javításával már igazolta kiváló szolgáltatását. A járólapok Nagy-Britanniából érkeztek, az állólámpa dán, a bútor német, a tapéta olasz és így tovább. Ami padlólapnak jó, abból a kerámiából már nem lehet lábazat, ahogy a falak színére is egzakt RAL-színkód vonatkozik. „Egyedül esernyőtartót nem küldtek és a kabáttartó fogast választottuk ki mi a tárgyalókba” – foglalja össze a Lexus Monor saját beszerzésű berendezési elemeit ifjabb Kovács Péter márkaigazgató, a tulajdonosok fia.

Kívülről nézve a megvalósítás szigora túlzásnak tűnhet, pláne, hogy a kapott terven a beruházó annyit sem módosíthat, hogy az egyik ajtó ne erre, hanem arra nyíljék. A márka célja mindezzel az egységesen magas nívó biztosítása.

„Mindenből magától értetődő a prémiumminőség, ügyfeleinket Lexus-címkés, márkásított ásványvízzel kínáljuk meg. A kávét és a teát sztenderdizált csészékben és tálcán szolgáljuk fel, ami nem lehet fémből, kerámiából vagy fából, hanem csakis bambuszból. Munkatársainkkal együtt megtanultuk, hogy a bambusztálcán merre állhat a csésze füle, hogyan rendezzük el a kanalat és a vizet a kávé mellé. Egységes a márkakereskedések mosdóinak illatvilága a folyékony szappannal és a balzsamos kézkrémmel, ahogy a gyermeksarok vagy a kézszárító követelményire is gondoltak a Lexusnál” – sorol példákat a figyelmességekre Kovács Ákos márkaigazgató, a cégcsoport műszaki igazgatója, az alapítók unokaöccse.

Faházas aknától a Lexus-szalonokig – 30 éves a Kovács Autóház

„Édesapám 1992-ben egy faházas műhelyben, a földbe vájt aknán kezdett Toyotákat szerelni” – idézi fel a 2021-ben 1300 darab új személyautót és haszonjárművet értékesítő cég indulását ifjabb Kovács Péter márkaigazgató. „Mindig is toyotások voltunk, sosem foglalkoztunk más márkával, mint Toyotával, majd Lexusszal” – mondja a cégalapító fia a Vezessnek a családi vállalkozásról.

A 4-es főút mentén, a pest megyei Monoron működő cég eddig kéthektáros területét bővítette 3,5 hektárra. Az összesen 3200 négyzetméteres új épületegyüttesben 18 állásos márkaszerviz teszi szokatlanul rövid előjegyzési idővel elérhetővé a szervizszolgáltatásokat. A kész autók megszépítését és átadását négyállásos, a víztakarékosság érdekében gőzzel működő autómosó gyorsítja meg.

Az új Toyota-szalonnal átellenben létesült a mintegy 600 négyzetméteres Lexus-márkakereskedés. Ebből körülbelül 500 négyzetméter a kiállítási tér a hamarosan az elektromos RZ-vel gyarapodó modellkínálat bemutatására, az elektromos verzióban is elérhető UX-től egy igazi álomautóig, a V8-as LC-ig. „Az 1990-es évek első felétől már futott itthon pár Lexus LS400 szürkeimportból, amely akkor a márka egyetlen modellje volt” – veszi át a szót Kovács Ákos.

„Adódott a kérdés, hogy hol javíttassák autóikat az 1992-ben még csak négyéves prémiummárka hazai ügyfelei, amikor velünk együtt összesen hat Toyota márkakereskedés működött itthon. Mivel a Toyota csatornáin keresztül tudtunk alkatrészeket rendelni, belevágtunk a luxuslimuzin, majd a többi Lexus-modell karbantartásába és javításába” – meséli. „Ma is megvan az első angol nyelvű szervizdokumentáció, amit még nem CD-ROM-on vásároltunk, hanem két telefonkönyv vastagságú kötetben” – emlékszik vissza a szakember a kezdetekre, amikor e sorok írója is ámulva csodálta a Mark Levinson-hifivel, Optitron-műszeregységgel, a beeső nap szögét is érzékelő klímaautomatikával felszerelt LS-t autórajongóként.

A Monoron elvégzett munka minősége hamar a Budapesttől délkeletre fekvő kisvárosba vonzotta a Lexus-tulajdonosokat Békéscsabától Keszthelyen át Mosonmagyaróvárig. Ekkor a cég még garanciális jog nélkül szervizelte a Lexusokat, a családi vállalkozás 2007-től vált garanciális javításokat is végző, hivatalos Lexus márkaszervizzé. A Lexus Szeged megnyitásával 2017-ben a cégcsoport az új Lexusok értékesítésébe is beszállt, a monori tehát Kovácsék második Lexus-szalonja az összesen öttagú értékesítési hálózatban.