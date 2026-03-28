Sokszor panaszkodunk az elhízott villanyautókra, de ez a dízel sem szerény tömeggel terpeszkedik az aszfalton, az Audi 40 TDI Quattro Ultra S tronic tömege meghaladja a 2,25 tonnát. Igazi szárazföldi tanker, de azért a német mérnökök kitettek magukért, mert az első pillanattól fogva nem érződött nehézkesnek, drabálisnak az autó.

Motorja papíron annyit tud mint az elődje, 204 lóerőt és 400 Nm nyomatékot ad le a régi vágású négyhengeres TDI, ami messziről hallható kerregéssel kel életre. Két generációval korábban a reggel induló szomszéd dízelét hallottuk így bentről, most meg a volán mögött ülve alig tűnik fel a hideg dízel morajlása. Ekkora tömeggel egy turbódízel ekkora lökettérfogattal főleg lassú tempónál csak erölködve birkózna, de a 48 voltos hibrid combos nyomatéka kitölti a holttereket, amikor a gázolajos egység levegőt vesz.

240 Nm nyomatéka elég hogy gond nélkül megindítsa a két tonna feletti Audit, és 1,7 kilowattból futja pár észrevehetően némán megtehető, akár pár száz méteres útszakaszra is. Ennek előnyeit élvezi a hétfokozatú S tronic duplakuplungos sebességváltó is: az elektromos rásegítéssel kiegészítve radikálisan kulturáltabbá vált az elindulásoknál és a hirtelen gázadásoknál.

Az elektromechanikus progresszív kormányzás sebességfüggő rásegítéssel operál, pontos és mentes a hajtási befolyásoktól. Fékpedálja már nincs kapcsolatban a fizikai fékrendszerrel, csak elektronikus jeleket küld a brake-by-wire technológia. Pont ezért lehet lineáris, és jól érezhető a pedálon a fékezés mértéke, nem érezhető differencia az energiát visszatermelő lassítás és a fizikai fékrendszer között, hiszen mindent a háttérben intéz, sakkoz ki a rendszer helyettünk.

Városi viselkedése a méretei ellenére meglepően kezes. Bár a kilátás hátrafelé az éles szögben ereszkedő tetővonal miatt korlátozott, annyi segédünk, oktatónk, felügyelőnk van az elektronikus hadosztályból, hogy gyakorlatilag körkörös a figyelem.

Az autó valódi vadászterülete azonban az országút és az autópálya. A sebességváltó áttételezése rendkívül hosszú, 130 km/h-s sebességnél teljes háttérben dolgozik a dízel, 1600 körül pihen a fordulatszámmérő, hangja intenzív gyorsításkor is csak egy távoli, tompa morajlásként szűrődik be.

Az acélrugós, nem adaptív lengéscsillapítós és csak elöl kormányzott A6 menet közben mutatja meg, hogy pár ergonómiai baki, és furcsa döntés a beltér tervezésénél még nem teszi semmissé a márkánál felhalmozott óriási tudást. Brilliáns ahogy maga alatt hagyja az aszfaltot, minőségtől függetlenül. A finom működés, a tökéletes harmónia szobrai a kereket tartó felfüggesztések, varázslat, hogy egy ekkora testet ilyen könnyed mozgásra, ennyire egyértelmű, semleges, biztonságos haladásra lehet bírni.

Ráadásul ezt túlzott rázás, fogvacogtató keménység nélkül, csak akkor tűnik fel hogy öt méternyi acéllal közlekedünk, amikor már megálltunk, és kilóg a fara a kocsisorból. Simán, enyhén érezhető váltásokkal, de mondhatni folyamatosan gyorsul, és a belépő szint 204 lóereje is elég a magabiztos vágtához a belső sávban, a végsebességet pedig természetesen a német autópályához igazították 243 km/órát fut az A6.

Így nincs más dolgunk, mint beállítani az adaptív tempomatot, és a síri csendet megtörni a Bang & Olufsen rendszer által megszólaltatott zenével. A koncertélményt 16 hangszóróval, 685 wattal, garantálja a rendszer, de természetesen van tökéleteshez közelítő opció 20 hangszóróval 810 watt teljesítménnyel is.

A vezetéssegítő extrák nem csak sávban tartanak, és finoman követik a forgalmat, araszolnak a dugóban, de már egész jól tudják hol tart az autó, kereszteződés, körforgalom előtt akkor is lassít a rendszer, ha nem halad előttünk senki. Viszont annyira összetett, hogy nem ártana neki egy mindent kikapcsoló opció, mert az Árpád-híd felújításába belefutva igencsak elvesztette a fonalat a fehér-sárga csíkok erdejében.

Kanyarban stabil, biztonságos és fegyelmezett, de nem különösebben játékos. A BMW 5-ös ebből a szempontból élénkebb, több visszajelzést ad, a kormányzása is beszédesebb, az Audi hozza a szokásos útra ragasztott magabiztosságot, amit nedves úton, csúszós felületen a Quattro hajtás fejel meg ebben az összeállításban. Azért valljuk meg, ezzel teljes egy Audi, kár lenne kihagyni a konfigurációból: így nincs tétova indulás, és kipörgő kerék kigyorsításkor, csak méltóságteljes nekilódulás.

A fogyasztás az a terep, ahol a 40 TDI igazán értelmet nyer. Egy 200 lóerő feletti százra 6,9 másodperc alatt ugró, ötméteres süketszoba automata váltóval, összkerékhajtással és sokat autópályázva is megelégszik 6,5 liternyi gázolajjal száz kilométerenként. Ha igazán spórolósan vezetünk, akkor a 60 literes üzemanyagtartállyal bele lehet karcolni az 1000 kilométeres hatótávba is.