13 250 dollárt, azaz szinte pontosan négymillió forintot fizetett új gazdája azért az 1993-as gyártású Lexus LS400-asért, amelyben mindössze 55 000 (igen, ötvenötezer) kilométer volt, de általános állapota alapján ennek a felét simán letagadhatta volna.

A Bring a Trailer (hozz trélert) elnevezésű online használtautós piactéren kínált kocsi élete 26 évét ugyanannál a gazdánál töltötte, balesetmentesen. Mindvégig márkaszervizben pátyolgatták, amit cserélni kellett, cserélték, amit újítani kellett, újították rajta. Legutóbb az abroncsok, a vezérműszíj, a vízpumpa és a termosztát, illetve az elosztó helyére kerültek új darabok.

A fotók irigylésre méltó állapotokat tükröznek: eredeti – hibátlan – fényezés, alig repedezett bőrkárpitozás, helyükön az aranyozott emblémák, króm díszlécek és műanyag ajtópanelek.

A közelmúltban írtunk az első generációs Lexus LS egy kevésbé patika állapotú példányáról – azonban ahogy ez, az az autó is üzembiztos volt, bár gyanítjuk, nem nyújtotta ugyanazt a komfortszintet, mint 1,6 millió kilométerrel (!) korábban. Ha a most elárverezett autó csak fele ennyit fog futni, mielőtt kileheli a lelkét, akkor is 750 ezer boldog kilométer vár új tulajdonosára: négymillió forintból nem csak saját mobilitási problémáit oldotta meg egy életre, hanem gyaníthatóan gyerekeiét is.