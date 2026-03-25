Fontos értéke a megújult Opel Astrának a szabad motorválasztás. Nem mondják meg helyetted, hogy a dízel helyett szeresd a háromhengeres kisegítő hibrid benzinest vagy hogy az elektromos úgyis jobb a konnektoros hibridnél, csak mert elengedték a dízelt és nem fejlesztettek ki plug-in hibridet. Az emberek eltérő célokkal, preferenciákkal választanak autót, ezért vezethetsz B-s jogsival egyszemélyes sportautót és 9 üléses kisbuszt.

A 145 lóerős, 48 voltos hibrid hajtásrendszer ismert, benne a láncos szelepvezérlésű, Miller-ciklusú, változó lapátgeometriás turbójú háromhengeressel. Az Otto-motor 136 lóerős, 230 Nm a nyomatékcsúcs, a hetes dupla kuplungos váltóból hajtós villanymotor teljesítménye 15,6 kW, ami 21 lóerő. A hajtásrendszer 145 lóerős, a végsebesség mindkét kasztnival 210 km/óra, a 100-ra gyorsulás 9,0 mp.

Vonzó a dízel az Astrából. A 130 lóerős, 1499 köbcentis motor négyhengeres, 300 Nm-t ad le 1750-es fordulaton, és alapáron kapja a nyolcfokozatú, hagyományos automatikus sebességváltót. A 100-ra gyorsulás itt 10,6 másodpercig tart, a végsebesség 209 km óránként, és az egyformán 52 literes tanknak köszönhetően megtehettek 1000 kilométert tankolás nélkül a két kasztni különféle kiviteleiben 4,9-5,1 l/100 km közötti WLTP-fogyasztással.

Módosult a konnektorról tölthető akkus hibrid. Az akkukapacitás jócskán megnőtt, a 17,2 kilowattórányi elektromos energia az ötajtósban 83-84, a kombiban 82-83 km megtételére elég a szabvány szerint. Elektromos üzemmódban 135 km/óra a végsebesség.

Erősebb lett a hajtó villamos gép, 125 lóerős és 118 Nm a nyomatékcsúcsa. A PHEV eddigi két benzinese közül a 150 lóerős maradt meg, ez egy jó kis négyhengeres motor 1598 köbcentivel, önmagában 250 Nm nyomatékkal és 150 lóerővel.

A külső töltésű hajtásrendszer nyomatékcsúcsa 360 Nm, a maximális teljesítmény az addig 180 és 225 lóerős verziók között áll 196 lóerővel. A gyorsulás 100-ra 7,6/7,7 mp a két karosszériával, a belső sávban a PHEV Astrák 225-ig tartják a tempót. A tank itt 42 literes.

Fejlődtek a villanymotoros Opel Astrák is. A megújuló modell 58 kWh kapacitású akkumulátorával 432-454 kilométeres hatótávolságot ígér az ötajtósban és 422-445 kilométert a kombival. A kifutó modell 54 kWh-os akkujával legfeljebb 418 km volt a megtehető távolság.

A különbség nagyobb, mint az akkukapacitásbeli változás, mert az új modellnek jobb a hatásfoka – magyarul csökken az energiafogyasztása. Az elektromos Astra végre megkapja a V2L funkciót, azaz külső fogyasztók töltésére, működtetésére is használható az akku energiatartalma.

Változatlanul 156 lóerős és 270 Nm nyomatékcsúcsú szinkronmotorjával 170 km/óráig gyorsulhat az Astra Electric mindkét karosszériával, az ötajtós sprintideje 100-ra 9,3, a kombié 9,5 mp. Értelemszerűen a villany Astrák nyomják a legtöbbet, vezetővel és csomaggal 1733/1765 kilóról indulnak, de a plug-in sem sokkal könnyebb 1682/1736 kilós minimumsúllyal.

Váratlan lehet, de a négyhengeres dízel könnyebb a háromhengeres benzinesnél. Előbbi minimuma 1438, utóbbi 1454 kiló, és a gyári műszaki adattábla szerint a kombik dekára ugyanennyit nyomnak, pedig hosszabbak, de ezt még igyekszünk tisztázni.

A vontatható tömegben is a dízel a legjobb, 1150-1550 kg közötti ez az érték a különféle belső égésű motoros hajtásláncokkal. Sajnos az elektromos hajtással kereken nulla ez a szám, illene legalább 750 kilóig eljutni egy villanyautóval is.

Nem találtam olyan menüpontot, ahonnan elindítható volna az akkumulátor előkészítse, többnyire felfűtése, az egyenáramú villámtöltéshez. Ettől ez még navicélként DC-töltőt megadva működhet, de ennek kipróbálására nem volt lehetőség a tesztúton.

100 kilowatt a maximális teljesítmény villámtöltéskor. Ezzel a csúcsértékkel az Astra Electric átlagos szintet képvisel a kompakt kategóriában, de az akku méretéhez képest még elfogadható. A Kia EV4-ben a kisebbik akkuval 101, a bővebb kapacitásúval 128 kW a felső határ.

A facelifttel hátsókerék-hajtásra átállított BYD Atto 3 a 800 voltosra cserélt elektromos rendszerrel a gyári adat szerint eléri a 220 kilowattot. A VW ID.3-ban eléri papíron a 170, a valóságban akár a 185 kilowattot, de a Volkswagen gyárt alapverziókat mindössze 50 kilowattos DC-töltéssel is. Az egyenáramú fedélzeti töltő 11 kilowattos AC-töltést tesz lehetővé, ami átlagos ebben a kategóriában.