90 év az három emberöltő. Egy autótípus életében alig felfogható időtáv, csak a Chevrolet Suburban jut eszembe, amely az 1930-as években jött ki és ma is létező típusnév. Ha nem is ugyanazon a néven, de az Opelnél idén 90 éve készülnek kompakt autók, az ős-Kadett 1936-os bemutatása óta.
Ezt a szép kerek évfordulót egy 1965-ös Kadett CarAvan vezetésével ünnepeltük, amiről nemsokára hosszabban írunk, és megérkezett az Astra továbbfejlesztett verziója. A modellfrissítéssel az Astra L csinosabb és erősebb lett, messzebbre jut egy töltéssel, és ami legalább ilyen fontos, hogy fontos modelleknek változott az ára a legjobb irányba: lefelé. A megújult Opel Astrát Horvátországban vezettük.
Külső
Elsőre azonosítható a modernizált L Astra az iránytűmintás Opel-orrmaszk kivilágításáról. Folyamatosan világít az Opel-embléma, amelyből függőleges és vízszintes fénycsíkok indulnak ki, meghatározva az autó fő karaktervonalait.
Innen jobbra és balra szemre is takaros az új fényszóró. A legfejlettebb lámpa az IntelliLux fényszóró, oldalanként 25 600 fénykibocsátó elemmel a nagy felbontású megvilágítási képért és a nagyon pontosan szabályozható fényelosztásért, illetve vakításmentesítésért.
Rossz idő és köd üzemmódban az Intelli-Lux HD kiszűri az útfelület csillogásából eredő vakítást, míg jobbkormányos országokba utazva turista üzemmódban úgy tudnak igazodni a balra hajtshoz, hogy összes biztonsági és kényelmi funkciójuk teljes értékűen használható marad.
Tetszett a 3×2, csillag alakban elrendezett küllős felnin az ASTRA felirat, ez is most érkezik a modellfrissítéssel. A felnik mértéktartó határok között mozognak, 16-18” közöttiek, az Opel már nem megy el 20-as kerékig, mint a J Astra OPC-nél.
Ötajtós kasztnival az Opel Astra L hossza 4374, szélessége 1859, magassága verziótól függően 1460-1470 milliméter. A kombi 4642 milliméteres hosszúságában és 1443-1480 milliméteres magasságában tér el ettől. Különbözik a tengelytáv is, az ötajtósé 2675, a Sports Toureré 2732 milliméter.
Belső
Nem töltik ki az utasteret digitális kijelzők, az óracsoport és a középső érintőképernyő képátlója egyformán 10,0 hüvelyk. Nagy előrelépés a facelifttel a porosan ronda és gyorsan agyonkarcolódó zongoralakk-felületek száműzése. A szürke műanyagok a középső tárolóhelyek körül sokkal jobban néznek ki és nem veszítik el sértetlenségüket pár hónapnyi használat után.
Hagyomány a kombik nagyobb tengelytávja az Opelnél, már a C Vectrában és a H Astra Caravanban is így növelte a hátsó lábteret az Opel. Sajnos a mostani generációban nyújtott tengelytávval is csak átlagos a térdnek jutó hely a második sorban. A fejtér kényelmes a kombiban, és az ötajtós formatervezői is gondoltak rá, hogy léteznek 180 centinél magasabbra nőtt hátul ülők.
Széria a házon belül Intelli Seat néven futó ülés, amely csökkenti a farokcsont terhelését, míg az AGR komfortülés továbbra is feláras. Jó hír, hogy az AGR-ülések bőrhatású kárpitjának vegán szarvasbőr alapanyaga teljes egészében újrahasznosított és egyféle szálból készül, így az újrahasznosításhoz nem kell összetevőket szétválogatni, ami mérsékli a recycling energiaszükségletét.
Egy modellfrissítéssel többnyire nem, vagy alig változik a csomagtartó, bár erre is volt példa az Audi 80-nál 1991-ben. Mindenesetre a ferde hátú Opel Astrában 422-1339 literes a csomagtartó dízel- és benzines motorral, illetve 597-1634 liter közötti a kombiban.
A konnektorról tölthető akkus hibridé jóval, az elektromosé valamivel kisebb ennél. A PHEV-ben 310-1236, illetve 466-1483 litert ad meg a gyár, a villanymotoros Astrák csomagtere ötajtós kasztnival 362-1268, a kombié 516-1553 literes, minden esetben az ISO 3832-es mérési szabvány alapján mérve.
Technika
Fontos értéke a megújult Opel Astrának a szabad motorválasztás. Nem mondják meg helyetted, hogy a dízel helyett szeresd a háromhengeres kisegítő hibrid benzinest vagy hogy az elektromos úgyis jobb a konnektoros hibridnél, csak mert elengedték a dízelt és nem fejlesztettek ki plug-in hibridet. Az emberek eltérő célokkal, preferenciákkal választanak autót, ezért vezethetsz B-s jogsival egyszemélyes sportautót és 9 üléses kisbuszt.
A 145 lóerős, 48 voltos hibrid hajtásrendszer ismert, benne a láncos szelepvezérlésű, Miller-ciklusú, változó lapátgeometriás turbójú háromhengeressel. Az Otto-motor 136 lóerős, 230 Nm a nyomatékcsúcs, a hetes dupla kuplungos váltóból hajtós villanymotor teljesítménye 15,6 kW, ami 21 lóerő. A hajtásrendszer 145 lóerős, a végsebesség mindkét kasztnival 210 km/óra, a 100-ra gyorsulás 9,0 mp.
Vonzó a dízel az Astrából. A 130 lóerős, 1499 köbcentis motor négyhengeres, 300 Nm-t ad le 1750-es fordulaton, és alapáron kapja a nyolcfokozatú, hagyományos automatikus sebességváltót. A 100-ra gyorsulás itt 10,6 másodpercig tart, a végsebesség 209 km óránként, és az egyformán 52 literes tanknak köszönhetően megtehettek 1000 kilométert tankolás nélkül a két kasztni különféle kiviteleiben 4,9-5,1 l/100 km közötti WLTP-fogyasztással.
Módosult a konnektorról tölthető akkus hibrid. Az akkukapacitás jócskán megnőtt, a 17,2 kilowattórányi elektromos energia az ötajtósban 83-84, a kombiban 82-83 km megtételére elég a szabvány szerint. Elektromos üzemmódban 135 km/óra a végsebesség.
Erősebb lett a hajtó villamos gép, 125 lóerős és 118 Nm a nyomatékcsúcsa. A PHEV eddigi két benzinese közül a 150 lóerős maradt meg, ez egy jó kis négyhengeres motor 1598 köbcentivel, önmagában 250 Nm nyomatékkal és 150 lóerővel.
A külső töltésű hajtásrendszer nyomatékcsúcsa 360 Nm, a maximális teljesítmény az addig 180 és 225 lóerős verziók között áll 196 lóerővel. A gyorsulás 100-ra 7,6/7,7 mp a két karosszériával, a belső sávban a PHEV Astrák 225-ig tartják a tempót. A tank itt 42 literes.
Fejlődtek a villanymotoros Opel Astrák is. A megújuló modell 58 kWh kapacitású akkumulátorával 432-454 kilométeres hatótávolságot ígér az ötajtósban és 422-445 kilométert a kombival. A kifutó modell 54 kWh-os akkujával legfeljebb 418 km volt a megtehető távolság.
A különbség nagyobb, mint az akkukapacitásbeli változás, mert az új modellnek jobb a hatásfoka – magyarul csökken az energiafogyasztása. Az elektromos Astra végre megkapja a V2L funkciót, azaz külső fogyasztók töltésére, működtetésére is használható az akku energiatartalma.
Változatlanul 156 lóerős és 270 Nm nyomatékcsúcsú szinkronmotorjával 170 km/óráig gyorsulhat az Astra Electric mindkét karosszériával, az ötajtós sprintideje 100-ra 9,3, a kombié 9,5 mp. Értelemszerűen a villany Astrák nyomják a legtöbbet, vezetővel és csomaggal 1733/1765 kilóról indulnak, de a plug-in sem sokkal könnyebb 1682/1736 kilós minimumsúllyal.
Váratlan lehet, de a négyhengeres dízel könnyebb a háromhengeres benzinesnél. Előbbi minimuma 1438, utóbbi 1454 kiló, és a gyári műszaki adattábla szerint a kombik dekára ugyanennyit nyomnak, pedig hosszabbak, de ezt még igyekszünk tisztázni.
A vontatható tömegben is a dízel a legjobb, 1150-1550 kg közötti ez az érték a különféle belső égésű motoros hajtásláncokkal. Sajnos az elektromos hajtással kereken nulla ez a szám, illene legalább 750 kilóig eljutni egy villanyautóval is.
Nem találtam olyan menüpontot, ahonnan elindítható volna az akkumulátor előkészítse, többnyire felfűtése, az egyenáramú villámtöltéshez. Ettől ez még navicélként DC-töltőt megadva működhet, de ennek kipróbálására nem volt lehetőség a tesztúton.
100 kilowatt a maximális teljesítmény villámtöltéskor. Ezzel a csúcsértékkel az Astra Electric átlagos szintet képvisel a kompakt kategóriában, de az akku méretéhez képest még elfogadható. A Kia EV4-ben a kisebbik akkuval 101, a bővebb kapacitásúval 128 kW a felső határ.
A facelifttel hátsókerék-hajtásra átállított BYD Atto 3 a 800 voltosra cserélt elektromos rendszerrel a gyári adat szerint eléri a 220 kilowattot. A VW ID.3-ban eléri papíron a 170, a valóságban akár a 185 kilowattot, de a Volkswagen gyárt alapverziókat mindössze 50 kilowattos DC-töltéssel is. Az egyenáramú fedélzeti töltő 11 kilowattos AC-töltést tesz lehetővé, ami átlagos ebben a kategóriában.
Vezetés
Mivel az érdemi módosítások nélkül tovább gyártott enyhe hibridet nemrég teszteltük, a menetpróbán egy ötajtóst vezettünk a konnektoros hibrid hajtáslánccal, és egy elektromos kombit próbáltunk ki.
Nem sok mindenre tudnak hatni a Stellantis-konszernből kapott egyentechnikával az Opel szakemberei, de a Németországban tervezett, ott fejlesztett és Rüsselsheimben gyártott autót bőven érte német hatás. Nagyobb sebességnél is nyugodtan fut, érezhetően vannak tartalékai fékben, futóműben az autópálya-tempónál megoldandó manőverekhez.
Alaposnak tűnt a zajcsillapítás és tetszett az autót kezesebbé tevő, csekély fordulókör is. Az ötajtós 10,51, a kombi 10,68 méteres körön megfordul járdaszigetek között, ami kedvező az alsó középkategóriában. Értékes a megújult Opel Astrában a szélvédőre vetített kijelző is, sokat könnyít a vezetésben a sebességhatárok kiírásával és a navigációs információk megjelenítésével.
Legtöbbször esélyünk sincs napszállta után is vezetni a nemzetközi autóbemutatókon, mert a kocsik mosása, kitakarítása, tankolása-feltöltése miatt a szervezők a lehető leghamarabb be akarják gyűjteni az autókat. Most azonban, akit érdekelt, elvihette az autót egy esti körre, kipróbálni a fejlett IntelliLux fényszórókat.
Nem volt benne kockázat az Opelnek, mert a lámpák működése igazán lelkesítő. Ami igazán jó, az annyira jó, hogy teljesen természetesnek hat a működése. Lakott területről kiérve a fényszóró mintha kihúzná a függönyt a premierhez, és indul egy nagy ívű előadás.
A kiegészítő fényszórómodul alaposan megvilágítja az út szélét, és most megint van kanyarkövető funkciója. A LED-ek fineszes vezérlésével nem okád annyi fényt az út menti táblákra, hogy a visszaverődés elvakíthasson, és országúton szépen kimaszkolja az előttünk haladókat.
Kellemetlenül szintetikus a kormányérzet a villanymotoros kombiban, ami azért is rossz, mert a kormány áttételezése kellően közvetlen és jó rásegítőerőkkel dolgozik. Ezzel együtt jó volt a kanyargós horvátországi országutakon űzni az autót és békésen andalogni is vele. A kasztni stabil, nem billen nagyokat irányváltáskor, és az Astra precízen tartja az íveket.
Nagyon jók az ülések, a hátbarát, AGR-tanúsítványos és masszírozással kényeztető ülés nagyon sokat hozzáad az autó használati értékéhez. A masszázs légkamrák felfújásával-elernyedésével működik, nem szusszan zavaróan nagyokat, és a cicamancstól a nyújtásig sokféle programot kínál.
Költségek
Elég összetett a frissebb L Astrák árazása a sokféle változat és a kedvezmények mátrixában, a lényeg, hogy a listaárak a 12 590 000-18 990 000 forintos sávba esnek a kétféle karosszériával. Edition, GS és Ultimate felszereltségi szintekkel jön a 2026-os Opel Astra.
Listaáron az ötajtós 12 590 000 és 14 790 000 Ft között mozog a 48 voltos hibrid benzinessel és a dízellel, mert egy árban vannak. Kedvezményekkel is, mert ebből 1,6 millió forint a központi engedmény. A kombi ársávja 12 790 000 és 14 990 000 Ft között mozog a két alapmotorral.
Akadnak szokatlan tételek az árlistában, de ezek rokonszenves megoldások. Például a 48 voltos Astra Hybrid és a dízelmotoros Astra esetében a kombi kevesebbe kerül az akciósan 10 990 000 forinton nyitó ötajtósnál, mert a kedvezményszint itt kétmillió forint.
Alapáron a kombi 10 790 000 Ft-ról indul, ráadásul a sorhármas, turbós benzines árában adják a dízelt, úgyszintén szériában automatikus sebességváltóval, de a hetes duplakuplungos helyett nyolcfokozatú, hidraulikus nyomatékváltós automatával. Ez nagyon jól hangzik, mert a dízelmotor mégiscsak egy rendes négyhengeres.
A plug-in hibrid Astrák listaára 16 690 000 és 18 790 000 Ft közötti, a Sports Tourer felára 200 000 Ft. A kedvezmény mindegyikre kétmillió forint.
Alig 200 ezer forinttal magasabb az elektromos verziók listaára. Egyelőre az ötajtósét adta ki az importőr, az összegek 16 890 000 és 18 990 000 forint között szórnak. Mivel az akció itt is 2 000 000 forint, kedvező irányba módosult a villanymotoros verzió alapára.
Az Astra Electric a kedvezményekkel 14 890 000 forintról indul, jóllehet a nagyobb akku és a csökkentett fogyasztás valamelyest megnövelte a hatótávolságát. Ezzel együtt a tágasabb, erősebb, gyorsabban töltő és szoftveresen sokkal okosabb Tesla Modell 3-hoz képest aránytalanul sokba kerül az Astra Electric.
Értékes vonása az új Opeleknek a 100 000 kilométerre vagy nyolc évre érvényes gyári garancia, sunyi kibúvók és más apróbetűs kellemetlenségek nélkül.
Értékelés
Ár-érték arányban az elektromosnak küzdelmes lehet a sorsa, de a megújult Opel Astra sok rokonszenves vonást mutat. Kényelmes, jó vele menni, és az Opel nem írja elő neked, hogy milyen hajtásmódot kötelező szeretned, csak mert nekik így gazdaságosabb az autógyártás.